El Gobierno sólo ha pagado 77 millones de los 200 prometidos a los agricultores por la dana del 29-O

La semana que viene se cumplirá el primer aniversario de la dana del 29-O y puede ser un buen momento para hacer balance. ... Porque después de la tragedia se hicieron muchas promesas y las palabras se las lleva el viento. El Ministerio de Agricultura anunció pocos días después de las inundaciones que iba a conceder 445 millones en ayudas a las gentes del campo afectados por este fenómeno meteorológico. Casi doce meses después, la realidad es un tanto diferente.

De esos 445 millones, divididos en distintas líneas, 200 se destinaron a ayudas directas a los agricultores. De ellos, un año después, únicamente han llegado 77 millones a los labradores valencianos de los que tan sólo 64 se han repartido en la provincia de Valencia. El resto se han distribuido por otros territorios afectados por la dana.

La distribución de estas ayudas comenzó con 300 o 400 euros por agricultor. Visto que se quedaba una gran parte por adjudicar, desde el ministerio decidieron incrementar la cantidad a los 5.000 euros por cada explotación del campo, aunque se podría llegar hasta los 25.000, siempre y cuando no se hubieran percibido otras ayudas directas a empresas y profesionales. Hasta el momento, y según datos del mismo Ministerio de Agricultura, la cantidad repartida son esos 77 millones de euros, el 38,5% del total.

La particularidad de estas ayudas es que son directas por lo que los titulares no tienen que realizar ningún trámite para obtenerlas, dado que el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) las gestiona automáticamente.

Esta cantidad no ha llegado a muchos agricultores valencianos que continúan esperando estas ayudas directas del Gobierno cuando se va a cumplir el primer aniversario de la dana de octubre pasado. Desde el Ministerio de Agricultura se informó el pasado julio que con el último listado publicado «se da por finalizada la publicación de relaciones parciales de esta ayuda. Solo queda pendiente la resolución de los expedientes de determinadas personas jurídicas cuya situación está sujeta a la resolución previa de la ayuda que concede la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a empresas y profesionales especialmente afectados por la dana. Estas entidades recibirán una notificación individualizada una vez se resuelva su expediente». Es decir, no se van a repartir más ayudas de este tipo.

Otros 170 millones, incluidos en los 445 anunciados por el Ministerio de Agricultura, se destinaron a que la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, se dedicara a reparar explotaciones dañadas, caminos e infraestructuras hídricas .

Pero dado el ingente trabajo ante las numerosas explotaciones dañadas , la evolución de los arreglos fue muy lenta. Los agricultores urgían pero la empresa no iba más rápido. Esto implicó un cambio en la estrategia.

El Ministerio de Agricultura optó, unos seis meses después de las inundaciones, por otorgar 5.000 euros por hectárea al agricultor que se quisiera reparar por sí mismo los daños en la explotación. La posibilidad era esperar a que llegara el turno con Tragsa o bien coger el dinero y actuar por su propia cuenta.

El problema es que esa cantidad prometida no termina de llegar a los beneficiarios que observan con inquietud que ya perdieron una cosecha la campaña pasada. Este año no pueden entrar en sus campos para trabajar porque todavía no se han arreglado por lo que se enfrentan a una nueva pérdida de la cosecha.

De estas ayudas, únicamente se sabe que en su mayoría no se están pagando. El grado de ejecución no ha trascendido. En Infodana, la página habilitada por el Gobierno para informar sobre la evolución de las ayudas, se comunica que hay 4.561 beneficiarios reconocidos de la subvención para reparar con sus medios las explotaciones agrícolas con un importe total de 43 millones de euros. De esos, 4.235 han recibido ya la ayuda, con un total gastado de 39,9 millones de euros.

En cuanto a los Viveros, 31 beneficiarios han sido reconocidos como receptores de la ayuda por un importe de 2,3 millones de euros y otros 22 ya las han recibido por valor de 1,9 millones. Por otro lado, en cuanto al dominio público hidráulico, falta de que culmine el plazo de renuncia expresa y se prevé que habrá 725 beneficiarios por un importe total de 6,9 millones.

Por otro lado, y también dentro de los 445 millones señalados más arriba, 65 millones se destinaron a préstamos para los agricultores en condiciones ventajosas. Un año después sólo se han consignado 53,1 millones, 41,25 millones para subvencionar hasta un 15% del principal de créditos ICO hasta 100.000 euros y 11,9 millones para subvencionar el coste del aval de la SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria).

También se incluían en esa cantidad 10 millones destinados a reponer maquinaria agrícola de los que hasta ahora se han abonado dos millones a 172 solicitantes, según aparece en Infodana.