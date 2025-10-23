Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado de un campo de naranjas aún no restaurado. LP

El Gobierno sólo ha pagado 77 millones de los 200 prometidos a los agricultores por la dana del 29-O

El Ministerio destinó 170 millones a Tragsa para el arreglo de campos de los que no se sabe cuánto se ha invertido

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:11

Comenta

La semana que viene se cumplirá el primer aniversario de la dana del 29-O y puede ser un buen momento para hacer balance. ... Porque después de la tragedia se hicieron muchas promesas y las palabras se las lleva el viento. El Ministerio de Agricultura anunció pocos días después de las inundaciones que iba a conceder 445 millones en ayudas a las gentes del campo afectados por este fenómeno meteorológico. Casi doce meses después, la realidad es un tanto diferente.

Te puede interesar

