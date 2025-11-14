Milagro en Valencia: tabaco sin nicotina y tomates color marrón

El pasado miércoles, una finca de Polinyà de Súquer vio cómo ardía una plantación de tabaco muy singular, recién cosechada en octubre, en cumplimiento de ... un precepto impuesto a quienes lo cultivan por la autoridad gubernamental: es el modo regulado para liquidar toda finca que se haya visto sometida a prácticas genéticas para mejorar su producción de acuerdo con los últimos avances tecnológicos. Un desenlace que puede resultar sorprendente a ojos del profano para un proceso igualmente llamativo: de la fusión entre un cultivo de toda la vida con las más modernas técnicas de manipulación del ADN nace un producto singularísimo. Tabaco pero sin nicotina: un milagro asistido por la ciencia que activa otros prodigios de esta naturaleza en el ámbito agrario. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tomates de colores. De un color distinto al habitual: marrón chocolate, nada menos.

En realidad, es mejor hablar de un milagro terrenal que acudir a la intercesión divina para explicar este nuevo éxito de la comunidad científica valenciana. Se trata del laborioso trabajo emprendido hace años por una empresa de la Comunitat llamada Made in Plant, cuya sede se aloja en las instalaciones de la Universitat de València aunque nació en septiembre de 2021 como 'spin-off' del CSIC y de la UPV. La compañía parte de la tecnología desarrollada por tres grupos de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto compartido entre el CSIC y la UPV, liderados por Antonio Granell, José Antonio Darós y Diego Orzáez, investigadores del CSIC en ramas del conocimiento vinculadas a la bioquímica. Fueron quienes, junto con los también científicos Asunción Fernández, Marta Vázquez y Federico Grau e igualmente relacionados con el IBMCP, forman el equipo promotor de un proyecto que acaba de ser premiado por LAS PROVINCIAS en sus galardones a las mejores iniciativas en investigación agrícola. Grau, CEO de Made in Plant desde que abandonó el IBMCP para dirigir la empresa, recuerda que en el año 2022, luego de cerrar la preceptiva ronda de financiación de capital semilla, el proyecto que impulsan empezó a superar las distintas cribas: su empresa fue incluida en la incubadora AgrotecUV de la UV, poco después se sometió el proceso de contratación de personal y acto seguido abordó su primera línea de negocio, la producción de moléculas de alto valor añadido de 'Nicotiana benthamiana'.

¿De qué trata ese proyecto? Grau resalta el carácter pionero de este primer ensayo de liberación de un cultivo editado (es decir, manipulado mediante técnicas genómicas) en la Comunitat Valenciana, que Madeinplant está ejecutando durante este año en colaboración con AVA-ASAJA, aprovechando esa finca experimental llamada Sinyent, que la entidad agraria tiene en Polinyà. ¿Y en qué consiste exactamente? Es decir, cómo se pasa del lenguaje científico al terreno de los hechos. El CEO de la empresa explica que ese cultivo es una variedad de tabaco «productora de anatabina, un alcaloide de interés farmacológico y cosmético». Y añade: «El ensayo tiene una aplicación directa en la mejora dirigida de variedades vegetales». «Nuestra tecnología permite trabajar directamente sobre el ADN de un cultivo», prosigue, «y modificarlo para que adquiera una determinada cualidad». ¿Con qué intención? Grau responde que su proyecto, llamado Newcotiana y liderado por Diego Orzáez, no sólo sirve para bloquear la ruta metabólica de la nicotina, con los consiguientes beneficios en materia de salud, sino que acumula ese compuesto llamado anatabina que dispone por ejemplo de elocuentes propiedades regenerativas de la piel. La anatabina, recuerda, «es un alcaloide de uso farmacológico con propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras». Y advierte: «Uno de los motivos por los que utilizamos el tabaco para nuestros productos es que, aparte de que presenta ciertas ventajas técnicas, porque es una planta bien conocida a nivel genómico y conocemos su manejo biotecnológico, es un cultivo cuyo uso tradicional se relaciona con algo negativo como es el fumar y está por lo tanto denostado».

Grau también observa para explicar las ventajas de su ensayo, que se encuentra en fase de comercialización con empresas dispuestas a poner el producto resultante en el mercado, un argumento imbatible. «El agricultor de tabaco cada vez está más acorralado», apunta. «Por lo tanto», señala, «el uso de esta planta no supone el desplazamiento de ningún cultivo alimentario». «Si proponemos reemplazar una parcela de tabaco para fumar por otra de tabaco para producir un ingrediente farmacológico es positivo a todas luces», opina. También recuerda que estos procedimientos en marcha son recientísimos. Nacen a partir de que, en octubre de 2023, un cambio en la regulación europea permite a empresas como Made in Plant lanzar nuevos proyectos, como una segunda línea de negocio enfocada al desarrollo de herramientas biotecnológicas para la mejora vegetal mediante las llamadas Nuevas Técnicas Genómicas (NGT son sus siglas en inglés).

Ese mismo año, la empresa, con una plantilla ampliada hoy a ocho personas, ya había finalizado el desarrollo de producto de sus seis primeras referencias a partir de la intervención genética en los cultivos que tutela, que fueron acreditadas como ingredientes cosméticos durante 2024 y llevan en el mercado desde marzo de este año. Grau hace hincapié en que este rápido avance experimentado en Made in Plant se explica porque su empresa dedica una especial atención a la edición genómica mediante proteínas CRISPR-Cas, «que son las herramientas tecnológicas fundamentales para edición genómica». Un instrumento clave cuya importancia explica muy gráficamente: «Nos valemos de ellas como si fueran los destornilladores con que montas una estantería». Manipulado el ADN del cultivo mediante estas herramientas gracias a que la empresa cuenta con una sólida cartera tecnológica que incluye el permiso para el uso esas proteínas Cas, «licenciadas en exclusiva para uso en plantas», Made in Plant luce la etiqueta de ser «tecnológicamente independiente», un distintivo «que nos garantiza seguridad legal de cara al registro varietal y también para su comercialización», asegura su CEO.

Y consumado con éxito su acercamiento al cultivo de tabaco para extraer las propiedades medicinales en principio ocultas luego de bloquear la producción de nicotina, Made in Plant enarbola otra serie de proyectos igualmente llamativos. Es el caso de la «biofortificación de variedades tradicionales de tomate valenciano»: es decir, dotar a ese producto de un componente nutricional que aporte valor añadido de acuerdo con las preferencias del mercado. Es el caso de su sugerente tomate de color amarronado, un curioso tono chocolate, que Madeinplant ha desarrollado con los productores de Muchamiel. También tiene acuerdos semejantes con otros colectivos agrícolas especializados en ese manjar, como los titulares de las variedades de 'tomata de penja' de Alcalà de Xivert con idéntico objetivo: editar la producción para desarrollar tomates que no sólo muten su color tradicional, sino también se presenten al consumidor en tamaños más reducidos. «Está de moda lo mini», dice Grau, quien resalta que su aportación científica al sector agrario no sólo se dirige a mejorar la estética de los productos. Enfatiza que además de procurar una mejor adaptación a las nuevas exigencias del mercado, lo fundamental es que la edición genética perfecciona las propiedades de los cultivos que se ponen bajo su radar: son nuevas características o componentes nutricionales en los cultivos «que nuestra tecnología ayuda a conseguir».

Ampliar Tomate de tono chocolate, producido por Made in Plant en Muchamiel.

El responsable de Made in Plant anota renovados proyectos en esa misma dirección: la edición genómica de cítricos para eliminar las semillas (de manera que se presenten al consumidor sin las molestas pepitas), según un proyecto financiado por la AVI (IVACE+i) en colaboración con el grupo de Francis Mojica de la Universidad de Alicante, el COMAV de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y Anecoop. Y otro caso llamativo: la edición también mediante manipulación genética de variedades de arroz «para aumentar la productividad y adaptabilidad».

Un proyecto que coordina junto a entidades como COPSEMAR, IVIA e IBMCP-CSIC y se dirige a mejorar variedades de arroz propias de la Albufera, como el arroz bomba, «para hacerlas más productivas y adaptables». ¿Resumen? Que el futuro, al menos en materia de innovación genética a pie de campo, ya está aquí. Y es un futuro que se va a desarrollar a velocidad vertiginosa en cuanto se apruebe el nuevo reglamento europeo sobre cultivos mejorados mediante NGT, augura Grau. «Ese será el detonante», observa. Y reitera que la tecnología de su empresa «permite trabajar directamente sobre el ADN de un cultivo y modificarlo para que adquiera una determinada cualidad», mientras dirige la mirada hacia un escenario donde esa capacidad que luce Made in Plant exprima todas sus posibilidades: el ámbito de la adaptabilidad de los cultivos, esto es, «todo lo relativo al cambio climático, como la adaptación a mayores temperaturas, menor disponibilidad de agua, suelos más pobres o una cada vez mayor restricción en el uso de fitosanitarios». También esgrime las ventajas de sus técnicas en lo referente a la resistencia o tolerancia a plagas». Una feliz historia de éxito con moraleja, en palabras de Grau: «Había una necesidad palpable en Europa acompañada de financiación y nosotros hemos cogido muy buena ola para hacer un mundo más sostenible y adaptar los cultivos a nuevas condiciones que la humanidad necesita».