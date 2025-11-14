Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantación de tabaco para extraer alcaloide para la industria cosmética, en una parcela experimental de Ava-Asaja.

Milagro en Valencia: tabaco sin nicotina y tomates color marrón

Los ensayos para dedicar el cultivo a extraer productos cosméticos concluyen con éxito en una finca de Polinyà: un proyecto de la empresa Made in Plant basado en técnicas genómicas que alcanza también a cítricos y arroces

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

El pasado miércoles, una finca de Polinyà de Súquer vio cómo ardía una plantación de tabaco muy singular, recién cosechada en octubre, en cumplimiento de ... un precepto impuesto a quienes lo cultivan por la autoridad gubernamental: es el modo regulado para liquidar toda finca que se haya visto sometida a prácticas genéticas para mejorar su producción de acuerdo con los últimos avances tecnológicos. Un desenlace que puede resultar sorprendente a ojos del profano para un proceso igualmente llamativo: de la fusión entre un cultivo de toda la vida con las más modernas técnicas de manipulación del ADN nace un producto singularísimo. Tabaco pero sin nicotina: un milagro asistido por la ciencia que activa otros prodigios de esta naturaleza en el ámbito agrario. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tomates de colores. De un color distinto al habitual: marrón chocolate, nada menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  9. 9 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Milagro en Valencia: tabaco sin nicotina y tomates color marrón

Milagro en Valencia: tabaco sin nicotina y tomates color marrón