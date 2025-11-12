Cuando Valencia decidió mirar por fin al mar

JORGE ALACID Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:22 Comenta Compartir

En la zona más próxima a Viveros, un ramillete de chalecitos resiste de forma admirable el paso del tiempo. Son las llamadas 'casas de los periodistas', un vestigio de la Valencia que fue pero (sobre todo) de la ciudad que un día, en el primer tercio del siglo pasado, ambicionó convertirse de verdad en una ciudad que mirase al mar. La prolongación de la avenida dedicada a Vicent Blasco Ibáñez ejerció durante largo tiempo no sólo como una utopía, porque fue una ambición finalmente inconclusa. También depositó en el imaginario popular la arraigada idea de que resolver la endémica mala relación de Valencia con su frente marítimo exigía una clase de impulso urbanístico, pero además político y ciudadano, que hiciera posible pasar del ámbito de las promesas al terreno de los hechos. Aquella fantasía bautizada como 'Valencia al mar' encalló durante largo tiempo. Y aunque hoy la ciudad (más o menos) parece en vías de resolver el diálogo imposible entonces con ese rincón de su trama urbana, debe aceptarse que como todas las historias fallidas condenó a la melancolía a varias generaciones de valencianos. Y también enraizó en la conciencia colectiva el amargo sabor de la frustración.

En el principio, fue el hombre. Un hombre llamado Casimiro Meseguer, ingeniero de profesión: el mismo oficio por cierto que aquel Ildefonso Cerdá, artífice de la Barcelona moderna mediante el plan que lleva su nombre y que alguna similitud guarda con las pretensiones de Meseguer para Valencia. Así como en 1860 la capital catalana plasma sobre su corazón las propuestas de Cerdá, en el caso valenciano hubo que esperar hasta finales de siglo para que las pretensiones de organizar el territorio con una racionalidad superior y lanzarse a la conquista del este fuera una realidad. La ciudad se había anexionado los Poblados Marítimos en 1897; dos años después, el Ayuntamiento avanza en su intención de inventarse, mediante concesión municipal, un paseo urbanizado que viajara hacia el Mediterráneo: su eje sería una ciudad-jardín, concepto muy de moda en aquella España, que tendería un puente desde los jardines del Real, entonces propiedad de la Diputación y todavía cerrados al público, con la orilla del mar: «Esa playa del Cabanyal donde los bueyes jalaban de las barcas de pesca», según la atinada descripción de Francisco P. Puche en este mismo diario.

A Meseguer le cupo el encargo de trasladar este planteamiento original de las musas la teatro. La inclusión en el conjunto de esa ciudad-jardín serviría al menos para encontrar fondos que financiaran el proyecto, porque la construcción de viviendas daría oxígeno contante y sonante a los planes municipales. Luego, como relata el arquitecto Adolfo Herrero en un esclarecedor artículo, llegó el momento de llevar a los planos los propósitos del Ayuntamiento. Meseguer traza un itinerario de 300 metros de anchura desde el punto de origen, repartidos entre una vía central de 100 metros y los otros 200, distribuidos a cada lado del paseo y separados por una calle, «donde edificar», detalla Herrero, «grandes villas en las de primera línea y chalets más modestos en las segundas». Una propuesta que debería desembocar en Pueblo Nuevo del Mar.

Ahí radica a juicio del autor del artículo el gran error de planteamiento. 'Valencia al mar' era una idea fallida desde que sus promotores, en realidad, aceptan que no aspiran a conquistar el frente marítimo: se quedan a sus puertas. Sería el primero de una serie de contratiempos que conspiran contra el proyecto hasta hacerlo, como se verá, finalmente imposible. Cuando el Ayuntamiento convoca el concurso público para la construcción del paseo llega la siguiente desilusión: nadie se presenta. ¿Por qué este desinterés para una propuesta que hubiera sellado el ingreso de la ciudad en la modernidad propia que ya acariciaban otras ciudades de su tamaño? Herrero apunta hacia una razón de orden social. La burguesía del momento, observa, «veía con terror el salto a la margen izquiera del río», una conclusión donde late tal vez la justificación del desorganizado urbanismo valenciano, un mal endémico: la mala relación que la ciudad mantiene no sólo con la franja costera, sino la mejorable resolución de la integración del río, que sólo la terrible riada del 57 ayudó a resolver: de aquella tragedia nació el Jardín del Turia, pero esa es otra historia...

Otra historia, hasta cierto punto. Del texto de Herrero se deduce que el fracaso del Ayuntamiento obedece, como ocurre en otros momentos históricos de la historia de Valencia, a la «escasa convicción» que distingue a sus responsables en la consumación de una propuesta que no deja de recibir modificaciones desde primera hora. Nace el ferrocarril de Aragón hacia 1902 para ejercer como barrera irresoluble (ahí sigue parte del trazado férreo complicando la prolongación de la Alameda), más tarde se asientan en el entorno las facultades que hoy jalonan la avenida Blasco Ibáñez, se levanta en 1922 la Feria de Muestras... Valencia se va pegando tiros en el pie en su pretensión de colonizar ese ancho espacio que hubiera configurado una ciudad distinta, desde luego, más decididamente marítima. Siguió por el contrario siendo la ciudad en esencia fluvial, incapaz de desanudar el conflicto existente cuando progresa hacia el barrio marítimo: el plan redactado por el arquitecto municipal José Pedrós, aprobado en 1931, corrige los planteamientos originales pero tampoco puede reseñarse que culmine con éxito su pretensión. El artículo de Adolfo Herrero consigna cómo el desarrollo del Plan General de 1946 (hemos pasado de la esperanzada lírica republicana a la tenebrosa prosa del franquismo) encalla igual que se malogra unos años después, a principios de la siguiente década, la propuesta de dotar el plan urbanístico de una anchura superior al previsto.

En ese pulso entre el Ayuntamiento, al que achaca una notable «tozudez», y el organismo Gran Valencia radica con seguridad el acta de defunción de la propuesta de Meseguer. El paso de los años servirá para certificar esta idea. El concurso 'Polígono Valencia al mar' que firma Fernando Moreno Barberá en 1959, proyectos como el Plan Sur o la Red Arterial de Valencia, así como la revisión del Plan General en 1966, congelado hasta 1975, justo cuando muere el dictador Franco, y anulado por el Tribunal Supremo en 1982, fueron esas paletadas de tierra que se depositan en la tumba del finado mientras deja este mundo. Herrero recuerda que posteriores planes municipales y la declaración del barrio del Cabanyal como conjunto histórico, además de lo previsto al respecto en el Plan General de 1988, sólo contribuyeron a aplazar lo que llama «falso problema». Y ese sueño inconcluso, la clase de proyectos que Valencia no termina tampoco de integrar en su trama, como aquel fallido intento de Rita Barberá, palpita en la mentalidad de la ciudad y sus moradores, propensos a digerir esta clase de adversidades con ese espíritu tan contradictorio que señala Puche en el artículo citado, cuando recuerda cómo el plan de Meseguer se refleja hoy en un pícaro detalle: en el nomenclátor urbano encontramos, al otro lado de Serrería, pero dentro ya del Cabanyal, un cachito de la avenida de Blasco Ibañez.