Pasajeros esperando a facturar en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas Virginia Carrasco

Los aeropuertos españoles superan los 33 millones de pasajeros en agosto, un 4% más

En lo que va de año Aena ha registrado 258 millones de pasajeros, un 4,3% más que en 2024

E. M.

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:30

Los aeropuertos españoles registraron 33,3 millones de pasajeros en el mes de agosto, un 3,8% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por el gestor aeroportuario Aena. En el octavo mes del año se han gestionado 262.000 movimientos de aeronaves, un 3% más, y han transportado 110.000 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 5,4%.

El aeropuerto Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en agosto con 6,2 millones de personas, un 3% más que en 2024. Le siguen los aeropuertos Barcelona-El Prat, que crece un 5%, Palma de Mallorca (2,4%); Málaga (8%); Alicante-Elche (7%); Ibiza (1%); Gran Canaria (6%), Valencia (6%) y Tenerife Sur (1%).

El mes pasado se batió récord histórico de pasajeros en el conjunto de la red de Aena y en 10 aeropuertos de la red: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Ibiza, Valencia, Lanzarote, Menorca, Tenerife Norte, Melilla y La Gomera.

En el acumulado de enero a agosto, han pasado 216,7 millones de pasajeros por lso aeropuertos españoles, un 4,1% más que el mismo periodo de 2024.

En el conjunto de los aeropuertos del grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de agosto rozando los 39 millones de pasajeros, un 4% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves, un 1% más, y transportaron 123.700 toneladas de mercancía, un 6,3% más que el año pasado.

En términos acumulados, de enero a agosto han pasado por los aeropuertos del grupo Aena 258,4 millones de pasajeros (un 4,3% más que en 2024); se registraron 2,2 millones de movimientos de aeronaves (+2,4%); y se transportaron 967.286 toneladas de mercancía, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2024.

