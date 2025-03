Un abogado explica lo que va a pasar con los okupas en España a partir del 3 de abril

Clara Alfonso Martes, 1 de abril 2025, 01:35 Comenta Compartir

El debate sobre la okupación en España sigue generando controversia, pero a partir del 3 de abril se introducirán cambios que podrían modificar el panorama legal para los propietarios afectados. Así lo ha explicado el abogado Xavi Abat, quien ha detallado dos novedades jurídicas que podrían agilizar los desahucios y ofrecer más herramientas a los dueños de viviendas ocupadas.

«La primera, y súperimportante, es que este 3 de abril entra en vigor la ley aprobada en el Parlamento español por la cual se van a agilizar los desahucios frente a esos okupas que hacen allanamiento de morada o usurpación de bien inmueble», explica Abat. Esta normativa introduce la posibilidad de realizar un 'juicio rápido', lo que, según el letrado, permitirá el desalojo en un plazo estimado de quince días. No obstante, matiza que ya sabemos que la justicia «va lenta y va mal...», por lo que en la práctica podría no ser tan inmediato, aunque sí más ágil que en la actualidad.

«Ya no será delito»

La segunda medida destacada por el abogado hace referencia a un acuerdo alcanzado por 60 magistrados en Barcelona, que cambia la interpretación sobre el corte de suministros en viviendas okupadas. «Esto va a permitir ahora que todos aquellos propietarios que le okupen la vivienda puedan cortar la luz, el agua o el gas y no sea delito», afirma. Hasta ahora, esta acción podía acarrear una acusación por un delito de coacciones. «Ahora, con esta unificación de doctrina, por lo menos y aquí en la provincia de Barcelona ya no será delito», puntualiza.

El experto en legislación subraya que este acuerdo judicial podría sentar un precedente para otras regiones de España, aunque por el momento solo se aplica en la provincia de Barcelona. «Esto va a causar evidentemente un precedente que esperamos que se extienda por toda España», señala Abat.

La noticia ha despertado un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios han recibido las medidas con optimismo, mientras que otros consideran que no son suficientes. «Todo lo que no sea expulsión inmediata y prisión para los okupas no sirve», ha comentado un internauta. Otros han planteado dudas sobre la aplicación de estas novedades a los llamados 'inquiokupas', aquellos inquilinos que dejan de pagar el alquiler pero continúan ocupando la vivienda.

A falta de comprobar cómo se traducen estas modificaciones en la práctica judicial, lo cierto es que las nuevas medidas podrían marcar un cambio en la forma en que se gestiona la okupación en España, especialmente en lo que respecta a la rapidez de los procesos de desalojo y los derechos de los propietarios.

