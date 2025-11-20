Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vestuario del Roig Arena. VBC

El vestuario del Roig Arena se pone guapo

El Valencia Basket ha compartido el nuevo diseño, con protagonismo para los jugadores de la plantilla masculina y femenina

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

Si el Roig Arena es una de las nuevas atracciones para los aficionados del baloncesto y la celebración de distintos eventos culturales, ahora lo es aún más. Desde su inauguración el pasado 6 de septiembre de 2025, se siguen puliendo pequeños detalles. Estos ahora también se plasman en los vestuarios.

Con la intención de dar un aspecto visual más elegante, desde el Valencia Basket se ha llevado a cabo el rediseño del vestuario local. Ahora presenta una imagen acorde y representativa a los colores y emblemas de la entidad, con el escudo del club coronando el techo central.

Con los habituales colores taronja, se ha adecuado la zona de stand de los jugadores previa a saltar a la cancha para competir con distintos murales, tanto de los jugadores del equipo masculino como del femenino, para que así también se sientan como en casa. Raquel Carrera, Awa Fam, Omari Moore, Josep Puerto... son sólo alguno de los muchos casos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  6. 6 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  9. 9 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  10. 10

    Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El vestuario del Roig Arena se pone guapo

El vestuario del Roig Arena se pone guapo