El vestuario del Roig Arena se pone guapo El Valencia Basket ha compartido el nuevo diseño, con protagonismo para los jugadores de la plantilla masculina y femenina

Eric Martín Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

Si el Roig Arena es una de las nuevas atracciones para los aficionados del baloncesto y la celebración de distintos eventos culturales, ahora lo es aún más. Desde su inauguración el pasado 6 de septiembre de 2025, se siguen puliendo pequeños detalles. Estos ahora también se plasman en los vestuarios.

Con la intención de dar un aspecto visual más elegante, desde el Valencia Basket se ha llevado a cabo el rediseño del vestuario local. Ahora presenta una imagen acorde y representativa a los colores y emblemas de la entidad, con el escudo del club coronando el techo central.

𝙑𝙚𝙨𝙩𝙪𝙖𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙍𝙀𝘼𝘿𝙔



Así de bonitos han quedado nuestros dos vestuarios principales del @roigarena con las fotos de sus habituales usuarios, las primeras plantillas.



Está feo decirlo nosotros, pero ha quedado bonito. ¿No?

Con los habituales colores taronja, se ha adecuado la zona de stand de los jugadores previa a saltar a la cancha para competir con distintos murales, tanto de los jugadores del equipo masculino como del femenino, para que así también se sientan como en casa. Raquel Carrera, Awa Fam, Omari Moore, Josep Puerto... son sólo alguno de los muchos casos.