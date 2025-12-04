El Valencia Basket vuelve con el reto de asaltar la pista del Panathinaikos

El Valencia Basket regresa a la competición tras el parón por las ventanas FIBA visitando la pista de uno de los equipos más en ... forma de la Euroliga, el Panathinaikos (viernes 20:15 horas, Movistar+ Plus), en un encuentro correspondiente a la jornada 14. No será tarea fácil para el equipo taronja volver a sumar como visitante en la Euroliga en la cancha de un rival que solo ha perdido un partido como local, ante el Barça el 3 de octubre, que hace más de dos meses que no conoce la derrota en casa y que encadena una racha de siete victorias consecutivas.

Además de todo eso, el Panathinaikos se ha mostrado como el mejor equipo ofensivo de la competición en los últimos siete partidos, un reto titánico para un Valencia Basket que presenta los mejores números defensivos en ese mismo lapso de partidos. Con un balance histórico general igualado que se desequilibrará tras este encuentro, el equipo taronja ha podido salir del OAKA con el triunfo en dos de sus seis visitas anteriores. El equipo taronja afronta este partido con las ausencias de Xabi López-Arostegui (lesión muscular en la pierna derecha) y Braxton Key (que sigue con su recuperación tras tener que retirarse del último partido).

El Valencia Basket comienza esta jornada en la séptima posición de la Euroliga con un balance de 8-5, mientras que el Panathinaikos llega a este partido con una de las mejores rachas de la competición tras haber encadenado cuatro victorias antes del parón, lo que le ha permitido subir hasta la tercera posición con un 9-4 en su casillero.

Además de la referencia ofensiva que pone Kendrick Nunn y la versión más reboteadora de Juancho Hernangómez dentro de una plantilla cargada de talento con uno de los mejores cuartetos exteriores del torneo con el que forman el propio Nunn, Sloukas, Grant y TJ Shorts, esa dinámica positiva ha coincidido con la llegada de Kenneth Faried, que llegó desde Taiwan hace un mes por las lesiones en el juego interior del equipo verde y que ha tenido un rendimiento tan bueno que ha sido elegido como MVP del mes de noviembre en la Euroliga. El conjunto griego mantiene la ausencia de Mathias Lessort mientras que Cedi Osman y Richaun Holmes son duda para este partido.

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, señalaba en la previa de este partido que «por encima de ganar, que a lo mejor es muy difícil y no puede ser que todo sea el ganar o el perder, el objetivo es intentar hacer el mejor partido que podamos. Estar en nuestros máximos en rendimiento, en esfuerzo, en intensidad y competir. Ese sí que es un objetivo, competir por encima del resultado, que es hacer las cosas bien y lo que entrenamos intentar llevarlo a la práctica. Que nuestros valores como equipo se vean desde el minuto 1 al minuto 40. Si eso te da para ganar, genial, y si no te da para ganar te va a servir para el siguiente partido. Estos parones seguramente no es lo ideal en el sentido de que te cortan un poco el ritmo de los equipos, pero es lo que hay. Por ejemplo Montero llegó ayer por la noche. Reuvers llegó antes, jugó también el lunes, pero el miércoles ya pudo entrenar porque estaba más cerca, en Bélgica. Pero Montero, entre que es el que jugó el partido más tarde y que luego pues estaba muy lejos, solamente ha hecho el entreno de hoy y el chico andaba un poco perjudicado por todo el tema del jet lag».

El encuentro de la noche del viernes supondrá la séptima visita del Valencia Basket al OAKA (conocido ahora como Telekom Center Athens) para medirse al Panathinaikos en la Euroliga. El equipo taronja ganó en su primera visita (69-73 en la temporada 2009-10) y en la campaña 2022-23 cortó una racha de tres derrotas consecutivas al imponerse por 91-92 con un triple ganador de Chris Jones sobre la bocina final del partido. En el último precedente, contundente victoria local por 90-73 con Lessort (28 valoración) como jugador más destacado de los verdes.

Por tanto, el histórico de enfrentamientos entre estos dos equipos en la máxima competición continental ha estado siempre muy equilibrado y llega a este partido con un empate a seis triunfos para cada lado. Durante las cuatro primeras temporadas en las que se vieron las caras, cada uno de los equipos ganó un partido: en la campaña 2010-11 los dos ganaron como visitante y en los cursos 17-18, 19-20 y 20-21 se impuso siempre el equipo de casa. En la temporada 2022-23 Valencia Basket ganó tanto en la Fonteta (94-91) como en el OAKA (91-92) poniendo el balance general a su favor. En el curso 2023-24, el conjunto griego ganó tanto en Atenas (90-73) como en Valencia (81-82), devolviendo el equilibrio al histórico. En el caso de que el Panathinaikos defendiera su pista el viernes, sería la primera vez en la que uno de estos equipos encadena tres victorias ante el otro.

La defensa del Valencia Basket ha ido mejorando a lo largo de la competición, hasta el punto de que en la segunda mitad de lo que llevamos de torneo (en las jornadas de la 7 a la 13) ha bajado la cantidad de puntos que recibe hasta los 78 y tiene la mejor eficiencia defensiva de toda la Euroliga en las últimas siete jornadas (1,02). Todo ello siendo el equipo que ha jugado a un ritmo más alto en esos siete partidos (77 posesiones). En esa recta de partidos, el equipo taronja es el que más ha bajado la eficacia en los tiros de campo de sus rivales (los ha dejado en un 47,3%) y esa mejora le ha permitido ser el equipo que más porcentaje de sus puntos ha anotado en contraataque (14,9%) y el segundo que más ha conseguido anotar tras pérdida de su rival.

Una capacidad que se pondrá a prueba ya que el Panathinaikos es el segundo equipo que menos porcentaje de posesiones malgasta (12,2%). De hecho, en estos últimos siete partidos, el equipo griego es el mejor equipo ofensivo de la competición. Ha subido su media hasta los 90,4 puntos entre la jornada 7 y la 13 y tiene la mejor eficiencia ofensiva en ese lapso de partidos (1,24). La defensa interior del equipo taronja será clave ya que el conjunto griego es el equipo que más porcentaje de sus puntos ha conseguido desde lanzamientos de dos puntos (53,8%). Los hombres de Ataman son el equipo más valorado de la competición (104) y el segundo que más baja el porcentaje de acierto en el triple de sus rivales (32,7%).

En un equipo con una plantilla tan profunda y con tanta calidad es complicado resaltar a un jugador por encima de otro, pero hay varios jugadores muy destacados en facetas importantes del juego. Kendrick Nunn es el máximo anotador del conjunto verde y el cuarto mejor de la Euroliga con 18,5 puntos por noche, siendo el que más canastas de dos anota (5,2) y con un 40,4% en triples. A esto le añade 3,3 rebotes, 3,8 asistencias y 3,8 faltas recibidas para 17,7 créditos por noche.

Juancho Hernangómez está mostrando su versión más reboteadora después de batir su récord personal con las 15 capturas que logró ante el Partizan. El internacional español es el tercer mejor reboteador ofensivo (2,6) y el cuarto mejor defensivo (4,5) del torneo para un total de 7,1 rebotes a los que añade 9,1 puntos para 13,4 de valoración. Por último, Kenneth Faried llegó al equipo verde por las lesiones de sus pívots y su impacto en cuatro partidos ha sido tan grande que le ha valido para ser escogido como MVP del mes de noviembre en la Euroliga. «The Manimal», ex de Denver Nuggets entre otras franquicias NBA, ha acreditado desde su llegada 13,5 puntos, 7,5 rebotes y 2 tapones por noche para ser el jugador más valorado de su equipo con 19,8 créditos por partido.

Nunn es el único jugador que ha sido siempre titular en un quinteto en el que en los últimos partidos ha estado acompañado por Faried y en que habitualmente están Juancho Hernangómez y el alero turco Cedi Osman (13,4 puntos con un 44,2% en triples y 4 rebotes para 12,9 créditos). El conjunto griego tiene a otros tres jugadores en dobles dígitos de valoración: el base Kostas Sloukas (9,9 puntos, 2,3 rebotes y 5,5 asistencias para ser el quinto mejor pasador del torneo y acumular 13 de valoración), Omer Yurtseven (8,8 puntos y 4,8 rebotes para 12,1 créditos) y el ausente en los últimos partidos Richaun Holmes (8,7 puntos y 4,3 rebotes para 10 de valoración).

Dinos Mitoglou (6,6 puntos y 3,2 rebotes) alarga un juego interior en el que aparece de forma intermitente Samodurov (1,9 puntos) y que ha completado de forma esporádica Kouzeloglou. Por fuera, el conjunto griego reparte las presencias desde el inicio junto a Nunn entre TJ Shorts (7,6 puntos y 3,2 asistencias) y Jerian Grant (6 puntos y 2,7 asistencias), con alguna aparición puntual en Euroliga de Toliopoulos. En la posición de alero Rogkavopoulos (6,2 puntos y 2,6 rebotes) es el jugador nacional con más protagonismo en una posición donde Kalaitzakis y Grigonis alargan una extensa y completa plantilla.