Matt Costello, con el Valencia Basket en el Roig Arena. VBC
El Valencia Basket vuelve con el reto de asaltar la pista del Panathinaikos

El conjunto taronja visita el OAKA de Atenas, una cancha donde los locales llevan más de dos meses sin perder en casa encadenando una racha de siete victorias consecutivas

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:00

Comenta

El Valencia Basket regresa a la competición tras el parón por las ventanas FIBA visitando la pista de uno de los equipos más en ... forma de la Euroliga, el Panathinaikos (viernes 20:15 horas, Movistar+ Plus), en un encuentro correspondiente a la jornada 14. No será tarea fácil para el equipo taronja volver a sumar como visitante en la Euroliga en la cancha de un rival que solo ha perdido un partido como local, ante el Barça el 3 de octubre, que hace más de dos meses que no conoce la derrota en casa y que encadena una racha de siete victorias consecutivas.

