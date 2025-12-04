Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nia Coffey, nueva jugadora del Valencia Basket femenino. LP

La jugadora estadounidense Nia Coffey se incorpora temporalmente a Valencia Basket

La ala-pívot, que llega procedente de Atlanta Dream de la WNBA, reforzará el juego interior por la baja de Raquel Carrera

Manuel Campos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:25

Comenta

El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con la alero/ala-pívot Nia Coffey (30 años, EE. UU., 1.85m) para que se incorpore de forma temporal al primer equipo femenino hasta principios de marzo, con opción de ampliar su contrato hasta finales de abril, para ayudar al equipo en este tramo de competición. La jugadora estadounidense cuenta con una amplia experiencia y su polivalencia le permite ayudar tanto en posición de 3 como de 4. Llega procedente de Atlanta Dream de la WNBA. La nueva jugadora reforzará el juego interior por la baja de Raquel Carrera.

