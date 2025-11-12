Valencia Basket visita por primera vez al Paris Basketball

R. D Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:52 Comenta Compartir

El primer equipo masculino de Valencia Basket vuelve a la carretera para disputar su cuarto partido en un corto plazo de siete días para enfrentarse por primera vez en su historial continental al Paris Basketball (jueves 13, 20:45h, Adidas Arena, Movistar+ Deportes) en un encuentro correspondiente a la jornada 11 de la EuroLeague.

El conjunto taronja tratará de aprovechar las buenas sensaciones de su triunfo ante el Real Madrid por 89-76 para buscar una victoria que le permitiría igualar su mejor inicio histórico en la Euroliga con este formato a estas alturas de la competición. En este viaje el equipo taronja subirá hasta 110 los oponentes que ha tenido en su camino en competiciones europeas y a diez los rivales franceses que ha tenido en su trayectoria en un partido que enfrenta a dos de los equipos que más anotan, que más triples meten y que juegan a un mayor ritmo de posesiones de la competición. El entrenador Pedro Martínez dispondrá de nuevo para este partido de su plantilla al completo. A falta de que se acabe de disputar la jornada 10, Valencia Basket ocupa actualmente la sexta posición de la EuroLeague con un balance de 6-4.

Paris Basketball repite como local después de perder el martes ante el Panathinaikos AKTOR Athens por 95-101 en el inicio de la doble jornada y tratará de hacerse fuerte en casa para cortar una dinámica que es de cuatro derrotas consecutivas, lo que le ha llevado a caer hasta la 14ª posición con un balance de 4-6 después de un gran inicio de curso. Además de su consolidada propuesta al ritmo más alto de la competición, el conjunto francés lidera la competición en rebote ofensivo y en recuperaciones y cuenta con la pareja exterior más anotadora del torneo, la que forman el máximo anotador de la EuroLeague Nadir Hifi y Justin Robinson. Además del lesionado de larga duración Lamar Stevens, el conjunto capitalino ya pudo contar el martes con Ouattara pero no con el interior Allan Dokossi, cuya participación está en duda para mañana.

El pívot de Valencia Basket Yankuba Sima señalaba en la previa de este partido que «el calendario es muy exigente. No hay tiempo para lamentarse cuando has perdido un partido o dos seguidos. Pero tampoco te puedes venir muy arriba cuando vas bien porque juegas cada dos o tres días. Es una competición muy física en la que todos los partidos son muy difíciles de ganar. La victoria de ayer fue muy importante pero ahora tenemos que hacer borrón y cuenta nueva porque viajamos a París. Son un equipo muy complicado de jugar, sobre todo allí. Es un equipo que le gusta mucho correr y también toman muchos tiros desde la línea de tres. Prepararemos lo mejor posible el partido de París, pero nos veo bien. Ojalá podamos dar una buena cara allí también».

No existen precedentes de este choque ya que el encuentro de la noche del jueves será la primera vez en la que Valencia Basket se enfrente al Paris Basketball, lo que convierte a este equipo en el rival número 110 del historial en competiciones internacionales del conjunto taronja. Este joven equipo fundado en 2018 ha ido dando pasos adelante desde la segunda división francesa hasta estrenar su palmarés en la temporada 2023-24 ganando la EuroCup y la Leaders Cup (con el taronja Adrian Kovacs como técnico ayudante de Iisalo) y en el curso 2024-25 ganando por primera vez la Liga y la Copa de Francia.

En el quinteto tipo de Paris Basketball solo el pívot Momo Faye ha salido de inicio en un quinteto tipo en el que, además de Hifi, ha estado acompañado en la mayor parte de las ocasiones por Amath M'Baye. Atendiendo a la frecuencia de veces en las que han salido de inicio, el cinco más habitual lo completarían Jeremy Morgan y Daulton Hommes aunque en el equipo de la Euroliga que más porcentaje de puntos obtiene de sus jugadores de banquillo, los cinco que empiezan no son especialmente significativos. Partiendo desde el banco, destaca la aportación de Derek Willis y la amenaza exterior del chileno, Sebastian Herrera siendo el quinto que más triples mete, además de la capacidad reboteadora de Allan Dokossi. La rotación exterior la alargan Yakuba Ouattara, Leopold Cavaliere y Joel Ayayi, mientras que por dentro Ismael Bako abrocha el equipo.