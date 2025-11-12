Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios
Reuvers vuela ante Tavares para anotar una canasta. miguel ángel polo

El Valencia Basket da un golpe en el tablero de la Euroliga

El equipo taronja tumba el Real Madrid 89-76 ante un Roig Arena en éxtasis con 14.922 espectadores. La asistencia vuelve a batir un récord de un partido en la Comunitat y permite a los de Pedro Martínez superar el mal trago de la imagen dada en Granada

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025

Comenta

Hay momentos que marcan tendencia. No en una temporada, que esto es muy largo y la victoria del Valencia Basket ante el Real Madrid no ... es más importante que anteriores contra el Dubai o el Armani. Tiene, también, el mismo peso que una derrota en Kaunas. Pero es cierto que en la semana donde se ha filtrado que en la lista inicial de los 12 equipos que tendrán plaza fija en la competición de la NBA en Europa estarán por España el Real Madrid y el Barça, y no el Valencia Basket al que sedujo la NBA pero con la BCL como primer caramelo, la respuesta ha sido ganar precisamente al Real Madrid ante 14.922 espectadores en las gradas del Roig Arena. Un nuevo récord de asistencia a un partido de baloncesto en la historia de la Comunitat. Esa comunión con la grada, con tres partidos en lo que va de temporada rozando los 15.000 espectadores, vale mucho más que un triunfo. Más que por la clasificación, y el 6-4 en la Euroliga, el triunfo quita un poco el regusto amargo del mal partido jugado en Granada.

