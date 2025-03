El Valencia Basket está a un triunfo de su novena final europea

El Valencia Basket supo sufrir en la Fonteta, asumir al descanso que para ganar necesitaba algo más que el plan habitual porque el Hapoel no ... estaba permitiendo el juego alegre de los de Pedro Martínez para aceptar el reto físico del equipo de Tel Aviv y sacar un triunfo durísimo que en una serie corta vale oro. Ahora, el segundo partido de la semifinal del viernes en Somokov será la primera oportunidad para obtener el billete para la final de la Eurocup. Sabiendo que si los de Itoudis empatan la serie, en una más que previsible encerrona deportiva con más de 2.000 aficionados del Hapoel en las gradas en un pabellón minúsculo, tendrá una segunda oportunidad el próximo martes en casa.

La hemeroteca juega a favor de los valencianos. En las siete semifinales que se han jugado en un formato de más de un partido donde el Valencia Basket ha ganado el primero se ha clasificado para la final en seis ocasiones. La última, en la edición de 2019 de la Eurocup donde acabó llegando el que hasta ahora es el último título del equipo masculino taronja. No es un mal precedente. Conseguir el triunfo, anotando de nuevo por encima de 90 puntos, en una noche donde el Valencia Basket terminó con un 4 de 24 en triples, tiene mucho valor. En un estilo de juego alegre, con marcadores centenarios haciendo como si no costara conseguirlos, llevarse un triunfo ante uno de los mejores equipos de la Eurocup, por mucho que no tuvieran activos a Ragland y Caboclo, con un 16,7% en el triple, demuestra que los de Pedro Martínez tuvieron que sumar en muchos más aspectos de lo habitual para poder poner el 1-0 en la serie. Un triunfo de mucho valor.

En un triunfo coral sería injusto no destacar a Jean Montero. El dominicano fue el verso libre que necesitaba el Valencia Basket en un momento de atasco. Su irrupción en el tercer cuarto fue clave para el parcial de ese periodo de 23-11, que llevó el marcador del 42-48 al 65-59, para que la Fonteta, que estuvo inmensa, llevara en volandas a su equipo hasta las puertas de su séptima final de la Eurocup, la que sería novena en torneos europeos puesto que hay dos de la Copa Saporta que también hay que recordar. Saber sufrir y esperar el momento fue clave. «Montero ha estado impresionante en un momento del tercer cuarto», reconoció Pedro Martínez tras la victoria.

El 1 de 10 en triples de los taronja al descanso fue el mejor símbolo para reflejar que los de Pedro Martínez no encontraron en toda la primera parte su ritmo de juego. Por fallos propios y, también, porque al Hapoel le salió casi a la perfección su plan de partido de endurecer el juego, oscurecer las líneas de pase, y testar la permisividad arbitral. El límite de las faltas, en un criterio que desesperó a la Fonteta, terminó con un Jovic desquiciado al que le señalaron una antideportiva. Con todo, el 42-48 del marcador al descanso reflejó que el partido estaba abierto y que el Valencia Basket necesitaba, por encima de todo, recuperar la alegría ofensiva en la segunda parte para penalizar el esfuerzo físico al equipo de Tel Aviv y sacar, aunque fuera de forma agónica, la primera victoria de la serie.

Comenzó a ocurrir con la tercera de Madar nada más comenzar el tercer cuarto (46-48 con canastas de Montero) y unos minutos después con la cuarta de Motbley. Ahí, apretó Costello con su versión más agresiva de la temporada para un parcial de 17-3 en los primeros seis minutos de la segunda parte que subió el 59-51. La irrupción de Foster le dio algo de vida al Hapoel pero la creación, y puntos, de Jones más la intendencia de Pradilla, Jovic y López-Arostegui sentenció el triunfo más trabajado de la temporada para el Valencia Basket, porque llegó con otro registro al habitual, y que tiene mucho valor. También para futuro, pensando en una posible final de la Eurocup y el playoff de la ACB. Demostrando que también sabe ganar partidos contra rivales grandes sin depender del triple y las transiciones. El que no pudo disfrutar del encuentro fue Ojeleye. El nigeriano sufrió una indisposición en las horas previas y, aunque lo intentó, no pudo ayudar a sus compañeros a conseguir el valioso triunfo.

Pedro Martínez: «La capacidad de reacción es para felicitar al equipo»

Tras la victoria, Pedro Martínez destacó la tranquilidad que tuvo su equipo para saber adaptarse al partido y buscar otra senda de la habitual para conseguir el triunfo: «Ha sido un partido muy duro, contra una defensa que es la mejor de la competición. Nos sacaron de nuestra forma de hacer las cosas, no estuvimos cómodos en la primera parte y en la segunda pudimos correr y jugar mejor. Pero ésto sólo es un 1-0. La capacidad de reacción es para felicitar al equipo y se ha notado el factor Fonteta. El ambiente ha sido muy bueno y saber sufrir sin perder los nervios y sabiendo esperar el momento es muy bueno».

Al respecto, le dio valor al hecho de sacar un triunfo con acierto casi nulo en los triples. «Hemos ganado con un porcentaje malo de tres puntos, que es algo que hacemos bastante bien, y hemos metido 91 puntos. Está bien anotar desde otros registros pero estaría bien volver a nuestra identidad en el partido del viernes», destacó antes de dejar claro que aún no se ha ganado nada y que la batalla que le espera a su equipo en Samokov será más dura que la de la Fonteta: «Al final son los jugadores los que en la primera parte han estado más incómodos por el trabajo del Hapoel y en la segunda han encontrado el camino. Han ido leyendo muy bien el partido. No puedes esperar que las cosas siempre vayan de cara. Esto es lo que hay, es una semifinal europea y no nos van a regalar nada. El baloncesto es un juego que se disputa con contacto y el Hapoel lo hace de maravilla. El segundo partido va a ser aún más duro».

Valencia Basket: Jones (13), Montero (24), Puerto (-), Sestina (-) y Costello (13) —quinteto titular— Reuvers (12), Pradilla (9), Badio (9), López-Arostegui (6), Jovic (5), Ojeleye (-) y Brimah (-).

Hapoel Tel Aviv: Madar (20), Blakeney (10), Wainright (2), Ginat (7) y Motley (12) —quinteto titular— Foster (20), Timor (6), Bingham (5) y Yaacov (-).

Parciales: 20-24, 22-24 (42-48); 23-11 (65-59) y 26-23 (91-82).

Árbitros: Damir Javor (ESL), Luka Kardum (CRO) y Hugues Thepenier (FRA).