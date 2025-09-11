El Valencia Basket tiene tres dudas para la Supercopa ACB López-Arostegui, Montero y Badio pasan pruebas médicas por sus lesiones. El vasco sufrió una herida grande en un dedo de la mano izquierda en Teruel que necesitó de asistencia hospitalaria, el dominicano aún arrastra dolor en un dedo desde la semifinal de la ACB y el senegalés sufrió un estirón muscular durante el partido contra el Casademont Zaragoza

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:46

El Valencia Basket ya está comprobando la importancia de tener una plantilla amplia para la temporada más exigente de su historia. Si este jueves se disputara un partido oficial, tendría tres lesionados como descartes. Como esa cita se producirá el sábado 27 de septiembre en Málaga, contra el Unicaja en las semifinales de la Supercopa, lo que tiene son tres dudas para ese primer torneo que son López-Arostegui, Badio y Montero. Ningún triunfo en un partido de pretemporada, tampoco una derrota, pesa más en la balanza que dos lesiones. El Valencia Basket se llevó de Teruel su primera victoria del verano contra el Casademont Zaragoza (80-98) y a dos lesionados. Uno de ellos ni siquiera pudo volver en el autobús con el equipo.

A seis minutos para el final del partido López-Arostegui chocó con Robinson en una disputa en al aire y cayó en mala posición sobre su mano izquierda. Del parquet, se levantó con una herida abierta que sangraba de forma abundante de esa mano y que le obligó a ser trasladado de forma inmediata a al Hospital Obispo Polanco de Huesca para actuar sobre ella. El jugador llegó a urgencias del centro médico en un coche particular junto a Enric Carbonell, Luis Arbalejo y Joan Martínez para que le suturaran la herida y le hiciera pruebas complementarias. Tras ponerle puntos en el dedo anular de la mano izquierda para cerrar la herida profunda horizontal que sufría, este jueves pasó consulta con Vicente Carratalá, un especialista en lesiones de manos y que ya trató por ejemplo a Chris Jones cuando sufrió un accidente en la recta final de sus vacaciones de verano. Su pronóstico de momento es reservado y el club, de momento, no ha querido hacer un parte médico público. Sólo con la lesión de los puntos, ya es duda para la Supercopa.

También lo es Brancou Badio, que en el arranque del último cuarto se quedó clavado al estirar la pierna para intentar controlar el balón y sintió un tirón fuerte. También fue sometido en Valencia a una resonancia para determinar el grado de afectación muscular que tiene. El problema para Jean Montero viene de lejos y es, por tanto, el que más preocupa. El dominicano sufrió una lesión en uno de los dedos de la mano derecha durante el primer partido de la semifinal de la pasada Liga Endesa contra La Laguna Tenerife el pasado 10 de junio. Esa noche abandonó la Fonteta con la protección en su mano derecha de una bolsa de hielo. Tres meses después, sigue con molestias. Durante el pasado FIBA AmeriCup, ya se perdió un partido al resentirse de ese dolor en el dedo y por ese mismo motivo no jugó el amistoso en Teruel. Con una temporada tan larga por delante, es necesario encontrar una solución urgente para terminar con ese dolor recurrente que tiene. Mejor ahora que lamentarse más adelante. Además, Pedro Martínez recuperará en el inicio de la próxima semana de trabajo al último de los internacionales. Deon Thompson quedó eliminado con Italia en los octavos de final del Eurobasket, fue el taronja que más lejos llegó en el torneo, y ya apura su corto descanso. En el amistoso contra el Casademont Zaragoza fue Jorge Carot el que completó el roster y el que seguirá en la dinámica del primer equipo con este momento físico complicado en la plantilla.