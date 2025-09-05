Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detalle del sorteo con las logos del Unicaja y el Valencia Basket en las urnas. acbphoto/ mariano pozo

El Valencia Basket se medirá al Unicaja en la semifinal de la Supercopa

El equipo taronja comenzará la temporada midiéndose al anfitrión del torneo el sábado 27 de septiembre a las 18 horas. El ganador se enfrentará en la final al que supere el duelo entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:57

El Valencia Basket se enfrentará al Unicaja en la semifinal de la Supercopa Endesa el sábado 27 de septiembre en el Martín Carpena a partir de las 18 horas en lo que será el primer partido oficial de la temporada 25-26. En caso de pasar a la final el rival será el ganador del partido entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife, que se enfrentarán en la segunda semifinal a las 21 horas del sábado. La gran final, donde se conocerá al primer campeón del curso, se disputará el domingo 28 de septiembre a las 19 horas.

Para llegar al primer torneo oficial de la temporada 25-26, en la cuarta edición de la Supercopa que se disputa en Málaga y donde los taronja buscarán su segundo título tras el conquistado en la edición de Gran Canaria 2017, Pedro Martínez contará con una preparación de tres semanas con su plantilla casi al completo. Con la temprana eliminación de España en el Eurobasket, los cinco jugadores de la selección que pertenecen a la disciplina taronja (Pradilla, De Larrea, López-Arostegui, Sima y Puerto) ya estarán a las órdenes del técnico desde el lunes 8 de septiembre. Tan sólo quedará en competición Deon Thompson, que se medirá con Italia este domingo frente a Eslovenia en los octavos de final del torneo.

