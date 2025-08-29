El Valencia Basket presenta su segunda equipación El conjunto taronja presenta su segunda camiseta para la temporada 25/26, inspirada en las llamas que rodean el Roig Arena, motivo por el cual predomina el color negro

Pablo Lara Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 11:13

Nueva tienda, nuevo pabellón, nuevos fichajes y ahora, nuevas equipaciones. Valencia Basket continúa con los estrenos en esta temporada. En un curso en el que los equipos masculino y femenino se mudan a su nueva casa, el Roig Arena, el club, junto a la marca deportiva Hummel —con la que también debutan esta temporada tras su desvinculación de Luanvi—, ha presentado la que será su segunda equipación para la campaña 2025/2026.

Tras anunciar la primera equipación, que incluía un detalle significativo poco habitual en la historia del Valencia —la apuesta por las franjas verticales—, la nueva segunda equipación sigue la misma línea. En esta ocasión, el color negro predomina en la elástica, y no es casualidad: rinde homenaje al nuevo feudo valencianista, el Roig Arena, en particular a las lamas que recubren la parte exterior del pabellón. Además del color, la propia equipación incorpora un diseño inspirado en estas lamas.

🖤🧡 2𝙖 𝙀𝙌𝙐𝙄𝙋𝘼𝘾𝙄𝙊́



Cas 👉 @RoigArena, en la segunda piel gracias a @hummelspainhttps://t.co/xxrB3v1UCm



Val 👉 Roig Arena, en la segona pell gràcies a hummelhttps://t.co/mtL8jAZy6U



Eng 👉 https://t.co/RoTgUFYUZP



🛒 Desde ya, disponible en nuestra tienda pic.twitter.com/czmI7XDjCW — Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 29, 2025

Al igual que ocurrió con la primera equipación, esta segunda también incorpora la novedad de mostrar el nombre del Club en la parte frontal. Con el objetivo de reforzar la marca y darle mayor visibilidad a Valencia Basket, el nombre del club destaca sobre el fondo negro, sustituyendo al lema Cultura del Esfuerzo, que en las últimas temporadas se había mostrado de forma principal y que ahora solo aparece en la etiqueta. No obstante, Cultura del Esfuerzo seguirá siendo el lema que guíe el día a día de todos los equipos, tanto profesionales como de las categorías de formación, que continuarán luciéndolo en sus equipaciones.

Desde ya, está disponible la segunda equipación de Valencia Basket, tanto en la tienda física, inaugurada el lunes 25, como en la tienda online. Todos los productos de la nueva temporada cuentan con un 10% de descuento para los abonados del club. Así, la nueva camiseta negra, en homenaje al Roig Arena, está a la venta por 70 euros, o por 63 euros si eres abonado.