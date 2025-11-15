Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
La grada de animación del Roig Arena, durante un partido. miguel ángel polo

El Valencia Basket pone a prueba su liderato frente a La Laguna Tenerife

El equipo taronja recibe este domingo en el Roig Arena a los de Txus Vidorreta con los equipos empatados con 5-1 en lo alto de la ACB y con los de Pedro Martínez con ganas de quitarse el regusto amargo de la derrota en París

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:47

Comenta

El Valencia Basket tratará de volver este domingo a la senda del triunfo en un mes de noviembre que está siendo más irregular que el ... de octubre, con tres derrotas en los cinco partidos disputados, buscando la victoria ante La Laguna Tenerife en el Roig Arena (12:30 horas, DAZN) en un duelo donde está en juego el liderato de la Liga ACB puesto que los dos equipos comenzaron la jornada como primero, los taronja, y segundo de la Liga Endesa con un balance de 5-1. El duelo enfrenta a los dos mejores equipos ofensivos del campeonato, como ocurriera en París en la Euroliga, y que se reparten el liderato en muchas de las estadísticas relacionadas con el ataque. Pedro Martínez tendrá a su disposición a sus quince jugadores profesionales a la espera de ver cómo se recupera Matt Costello de una enfermedad que le impidió estar el jueves en París, con lo que el técnico tendrá que hacer tres descartes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Quién es Noemí, la mujer con la que Santiago Cañizares se ha casado este viernes por tercera vez en Valencia
  4. 4

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  5. 5 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  6. 6

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  7. 7 Qué hacer este sábado en Valencia: conciertos, mercadillos y degustaciones
  8. 8

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  9. 9 Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
  10. 10 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket pone a prueba su liderato frente a La Laguna Tenerife

El Valencia Basket pone a prueba su liderato frente a La Laguna Tenerife