El Valencia Basket pone a prueba su liderato frente a La Laguna Tenerife

El Valencia Basket tratará de volver este domingo a la senda del triunfo en un mes de noviembre que está siendo más irregular que el ... de octubre, con tres derrotas en los cinco partidos disputados, buscando la victoria ante La Laguna Tenerife en el Roig Arena (12:30 horas, DAZN) en un duelo donde está en juego el liderato de la Liga ACB puesto que los dos equipos comenzaron la jornada como primero, los taronja, y segundo de la Liga Endesa con un balance de 5-1. El duelo enfrenta a los dos mejores equipos ofensivos del campeonato, como ocurriera en París en la Euroliga, y que se reparten el liderato en muchas de las estadísticas relacionadas con el ataque. Pedro Martínez tendrá a su disposición a sus quince jugadores profesionales a la espera de ver cómo se recupera Matt Costello de una enfermedad que le impidió estar el jueves en París, con lo que el técnico tendrá que hacer tres descartes.

La Laguna Tenerife ha podido preparar el choque con más tiempo tras imponerse el pasado martes en su partido de BCL ante el Tofas Bursa por 80-70. El conjunto aurinegro tiene la mejor eficiencia ofensiva de la Liga Endesa y lidera el campeonato en el porcentaje de acierto de dos puntos y de tiro libre, impulsados por la pareja Shermadini (el jugador más valorado de la ACB) y Marcelinho Huertas. El técnico Txus Vidorreta, campeón de la Supercopa con el Valencia Basket en el 2017, cuenta con su plantilla al completo para este encuentro.

Josep Puerto, que disfrutó en Cheste del Gran Premio en la jornada de sábado, señaló en la previa del partido que «esta es la realidad que tenemos este año. El jueves jugamos y el domingo tenemos un partido muy importante contra Tenerife. Al final es un equipo que conocemos muy bien, tanto a nosotros a ellos como a nosotros. Creo que tenemos muy claro cuáles son nuestras bazas. Se han reforzado muy bien este verano y han hecho un equipo más largo y físico. El sistema que juegan es un sistema que ya llevan muchos años jugando juntos, conocen a la perfección a lo que quieren jugar y lo ejecutan muy bien. El apoyo de nuestra afición y el jugar en casa es clave en estas temporadas tan exigentes con tantos partidos. Esperemos que haya un muy buen ambiente como hubo el martes contra el Real Madrid, que realmente nos ayuda mucho».

El partido cerrará una serie de cinco duelos en diez días para el Valencia Basket y abrirá una racha de cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena antes del parón por las ventanas FIBA. Tras el compromiso ante la Laguna Tenerife, los valencianos afrontará el partido de la jornada 12 de la Euroliga contra el Estrella Roja el viernes 21 de noviembre, el choque de la jornada 8 de la Liga Endesa ante el Bàsquet Girona el domingo 23 de noviembre y el encuentro de la jornada 13 de la Euroliga ante el Bayern el martes 25 de noviembre.

El Valencia Basket domina los precedentes ante La Laguna en los partidos jugados en la Fonteta con un balance de 15-2. El cuadro taronja encadenó nueve victorias seguidas entre la derrota por 88-99 en el primer enfrentamiento en la temporada 89-90 y la primera victoria aurinegra en Valencia en 2012, que llegó en la temporada 20-21 por 89-95 tras una remontada visitante en el último cuarto a base de triples. En los últimos seis choques siempre ha vencido el conjunto valenciano. El último, el 105-74 en el segundo partido de semifinales de la pasada Liga ACB. El balance histórico general también está dominado por el Valencia Basket con 27-5

Los dos equipos llegan a este partido despuntando en el aspecto ofensivo. El equipo taronja es el mejor y La Laguna Tenerife segundo en valoración (117,5 por 115,5), puntos anotados (97,67 por 95,17), asistencias (22,5 por 20) y eficiencia neta (0,19 por 0,18). Por otro lado, La Laguna Tenerife es primero y Valencia Basket es segundo en porcentaje de tiro de tres puntos (40,14% por 39,9%), eficacia de tiros de campo (59,9% por 58,1%), eficiencia ofensiva (1,28 por 1,25). Además de repartirse las dos primeras plazas en muchas de las estadísticas ofensivas los dos equipos mandan en muchos más apartados. El equipo taronja lidera la Liga Endesa en rebotes (41), porcentaje de rebote capturado (54,4%), rebote ofensivo (14), porcentaje de rebote ofensivo (39,4%), triples anotados (13,17), puntos anotados en contraataque (14%) y porcentaje de puntos anotados desde el triple (40,4%). Por su parte, La Laguna Tenerife es el equipo que menos balones pierde (9,7), el que menos porcentaje de posesiones malgasta (11,8%), el mejor de la acb en porcentaje de tiro de dos (59,72%), en tiros libres (22,67), en porcentaje de tiro libre (84,47%), en faltas recibidas (26) y en la eficacia por tiro realizado (1,20).