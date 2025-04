El Valencia Basket da por perdido a Happ para toda la temporada

El Valencia Basket está aprovechando la primera semana limpia de entrenamientos tras la eliminación de la Eurocup para hacer una evaluación física y táctica ... en cuanto a rendimiento de la plantilla de cara a preparar de la mejor forma posible lo que queda de temporada que es luchar con la máxima ambición en la Liga Endesa. Ahí, a falta de ocho jornadas para el final de la Liga Regular el equipo taronja es tercero, con un balance de 19-7, a dos victorias del segundo y tres del primero pero con el condicionante favorable de que es el único de los cinco primeros que ya no tendrá que jugar partidos europeos. Un dato que, con más espacio para entrenar y descansar, puede jugar a favor si se sabe exprimir.

Para ello, la clave tener claro el estado de la plantilla. La primera conclusión, después de una batería eterna de pruebas y de contar con la opinión externa de varios especialistas, de dar por perdido a Ethan Happ para lo queda de temporada y asumir que su lesión es indefinida, como ocurrió el pasado curso con Boubacar Touré y su doble lesión lumbar. El gran problema con la sesamoiditis que padece Happ en el pie derecho, una lesión inflamatoria que impide la práctica deportiva por su intenso dolor, es que el jugador tiene contrato hasta 2026. Hay que recordar que llegó a la Fonteta tras no poder igualar el Gran Canaria la oferta del pasado verano, en el derecho de tanteo, que rondaba los 2,3 millones brutos por dos las dos temporadas. La primera, la actual, es de 1,1 millones lo que dejará el sueldo neto de Happ en la Fonteta, restando el 54% de IRPF que pagará al llevar más de un año tributando en España, en unos 500.000 euros. Sin jugar desde el pasado 27 de octubre, va a cobrar casi de forma íntegra esa cantidad siendo baja médica.

El Valencia Basket fichó a Amida Brimah para hacer ese rol de quinto pívot, con Reuvers haciendo el cinco para liberar el cuatro a Sestina y Pradilla, pero la realidad, ahí están los números, es que el jugador ha ido de más a menos en el uso de la rotación hasta llegar al punto de no saltar a pista en una serie contra el Hapoel donde el físico del equipo de Tel Aviv. Pese a esa evidencia, no se va a buscar otro perfil en el mercado y se sigue confiando en que el ghanés vuelva a encontrar su rol en el tramo final de la temporada. Pedro Martínez, reforzado por el club al extender su contrato hasta 2027 lo cual lanza un mensaje claro no sólo al entorno del club sino también al vestuario, lanzó un mensaje muy claro tras la derrota frente al UCAM Murcia: «La dinámica actual es bastante autodestructiva y tenemos que cambiar, ser más positivos y ayudarnos los unos a los otros. Cada uno tiene que ayudar a los compañeros, los entrenadores a los jugadores pero también los jugadores a los entrenadores. Tenemos que transmitir una energía positiva porque en estos momentos es donde se tiene que ver el carácter de todos. No se trata de señalar a ningún jugador, creo que estaría muy bien que todos nos hiciéramos la pregunta de qué podemos hacer cada uno para ayudar. Hay cosas que no dependen de la táctica. Se puede ayudar de muchas maneras y con pequeños detalles. Es la pregunta clave y a ver si la hacemos y sacamos buenas respuestas».

El regreso de Chris Jones, ausente los tres últimos partidos por molestias musculares, tiene que ser una de las claves pero habrá que maridarlo con el de De Larrea. Cuando vuelva el de Garland, Pedro Martínez deberá hacer un descarte técnico por partido teniendo en cuenta que sólo hay un encuentro por semana. Ese será uno de los acicates para todos los jugadores puesto que la versatilidad de la plantilla permite una horquilla total para el descarte. Cualquiera de los 13 puede ser descartado porque hay alternativas para suplir su ausencia con minutos para otros compañeros que puedan alternar posición. Ocurre, por ejemplo, con Ojeleye que puede ir al cuatro si es necesario, Reuvers, que podría jugar al cuatro en un diseño para un partido determinado, o López-Arostegui, que puede jugar en el estilo de Pedro Martínez tanto al dos como al tres.