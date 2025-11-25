El Valencia Basket negocia con Ben Abdelkader su renovación y realiza pruebas a la rodilla de Raquel Carrera

Como ya se ha demostrado en las últimas temporadas, para bien y para mal, realiza un buen final de año natural es muy importante para ... afrontar el tramo donde se deciden los tres títulos principales de la temporada. En clave de plantilla, el Valencia Basket negocia con Ben Abdelkader la ampliación del contrato de la belga hasta final de temporada puesto que su vinculación termina el domingo 30 de noviembre tras el partido en Estepona. Su gran rendimiento y el dato objetivo de que Cristina Ouviña sigue con un trabajo al margen del grupo, han sido claves para tomar la decisión de querer ampliar ese contrato. En caso de que no se consiga, la jugadora con su nivel ha despertado el interés de otros equipo, la entidad taronja tendrá que ir al mercado.

A nivel técnico, Rubén Burgos dejó claro en la previa del partido de la Euroleague Women ante el DVTK que es una jugadora con la que están contentos en el staff por su rendimiento: «Ha sido clave en la solidez del equipo y ha tenido importancia pese a tener un contrato temporal. Como entrenador estoy muy satisfecho con ella en cómo se ha adaptado al equipo y cómo hemos entendido su rol. Nos da anotación, tiro exterior y ritmo, acaba contrato y la impresión que tengo de ella es la que ha transmitido tanto a nosotros como a sus compañeras. Ahora veremos que se puede hacer. Como entrenador estoy muy contento con ella y es una jugadora importante en el equipo».

Con quien se mantiene toda la cautela es con Raquel Carrera. La gallega lleva con molestias en la rodilla izquierda desde finales de octubre, se pactó con la FEB pararla en los últimos partidos de España, y tras no jugar contra el Leganés en la Liga Femenina el pasado domingo será de nuevo baja contra el equipo húngaro. La internacional ha pasado en los últimos días diversas pruebas médicas y será el resultado de las mismas el que determinará el tratamiento que hay que aplicar para que se recupere de esas molestias. «El plan con ella estaba implicando los ritmos de trabajo en el día a día, y los minutos que fueron en aumento desde la Supercopa. Con el parón de selecciones. que era necesario para ella, tenía que revaluarse con unas pruebas. Hay que ver el camino con ella y los servicios médicos decidirán con el resultado de las pruebas cuál es el siguiente paso. Ahora mismo lo desconozco. Con el resultado de las pruebas veremos el siguiente paso», reconoció el técnico del Valencia Basket.