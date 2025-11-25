Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ben Abdelkader inicia un ataque durante el partido contra el Leganés. miguel ángel polo

El Valencia Basket negocia con Ben Abdelkader su renovación y realiza pruebas a la rodilla de Raquel Carrera

El club taronja negocia con la belga la extensión de su contrato hasta final de temporada y la gallega se somete a varios test médicos para decidir el mejor escenario para superar sus molestias en la articulación izquierda

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:54

Como ya se ha demostrado en las últimas temporadas, para bien y para mal, realiza un buen final de año natural es muy importante para ... afrontar el tramo donde se deciden los tres títulos principales de la temporada. En clave de plantilla, el Valencia Basket negocia con Ben Abdelkader la ampliación del contrato de la belga hasta final de temporada puesto que su vinculación termina el domingo 30 de noviembre tras el partido en Estepona. Su gran rendimiento y el dato objetivo de que Cristina Ouviña sigue con un trabajo al margen del grupo, han sido claves para tomar la decisión de querer ampliar ese contrato. En caso de que no se consiga, la jugadora con su nivel ha despertado el interés de otros equipo, la entidad taronja tendrá que ir al mercado.

