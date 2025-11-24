El Valencia Basket 3x3 arranca la Liga FEB con doble subcampeonato

El Valencia Basket 3x3 debutó este fin de semana en la nueva Liga FEB (Federación Española de Baloncesto) con la disputa de su primera ... parada en Madrid (22–23 de noviembre), una competición que supone un impulso significativo para el baloncesto nacional y que marca el inicio de una nueva etapa para el conjunto taronja. Con la plantilla renovada y varias incorporaciones, tanto el equipo masculino como el femenino firmaron un brillante arranque al alcanzar la final y proclamarse subcampeones en sus respectivas categorías.

En categoría femenina, el equipo formado por María Villar, Carmen Segura, Frida Cecchi y la nueva incorporación Olaya Negro, completó una fase de grupos sobresaliente con pleno de victorias ante Básquet Sa Real, PBL Las Rozas y Vigo. En semifinales, las taronja se impusieron a La Celeste para alcanzar una final en la que cayeron ante CB Pozuelo UFV (5-17). Por su parte, el equipo masculino, con Juanma Robles, Martín Calvo y las nuevas incorporaciones Javier Beirán y Marcos Reos, también inició la competición con paso firme. Tras vencer en la fase de grupos a Los Nómadas y a Básquet Sa Real en un ajustado final con prórroga en la que Beirán anotó un doble espléndido a la media vuelta, los del cap y casal avanzaron en las eliminatorias superando a Onil en cuartos y a PBL Las Rozas en semifinales. En la final, una nueva prórroga decidió el título, que terminó escapándose ante Básquet Sa Real (19-22). Aun así, el equipo mostró solidez, experiencia y una gran adaptación inmediata de los recién llegados.

Así se estrena Valencia Basket 3x3 en la nueva competición invernal de la FEB: con un doble subcampeonato que confirma la buena dinámica que arrastra la sección desde la temporada pasada. La línea ascendente del proyecto —reforzada este curso con el título en el torneo V.E.S.O. Valencia y ahora con la doble plata obtenida en Madrid— reafirma el crecimiento del 3x3 taronja en ambas categorías. Completada esta parada inaugural, el conjunto valenciano pone ya el foco en su siguiente desafío: la segunda jornada de la Liga 3x3 FEB, que volverá a disputarse en Madrid los días 13 y 14 de diciembre, donde ambos equipos buscarán dar un paso más en esta nueva competición nacional.