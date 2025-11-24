Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Equipo masculino Valencia Basket 3x3. LP

El Valencia Basket 3x3 arranca la Liga FEB con doble subcampeonato

Los conjuntos masculino y femenino completan un estreno destacado en Madrid y consolidan su avance en la competición nacional

Claudia García Paredes

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:42

El Valencia Basket 3x3 debutó este fin de semana en la nueva Liga FEB (Federación Española de Baloncesto) con la disputa de su primera ... parada en Madrid (22–23 de noviembre), una competición que supone un impulso significativo para el baloncesto nacional y que marca el inicio de una nueva etapa para el conjunto taronja. Con la plantilla renovada y varias incorporaciones, tanto el equipo masculino como el femenino firmaron un brillante arranque al alcanzar la final y proclamarse subcampeones en sus respectivas categorías.

