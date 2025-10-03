El Valencia Basket 3x3 refuerza su trayectoria internacional en Tianjin El equipo taronja alcanzaron los cuartos de final de la competición, aunque finalmente tuvieron que conformarse con la octava posición

Eric Martín Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 02:10

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 volvió a mostrar su capacidad competitiva en el Challenger de Tianjin, disputado en la ciudad china los días 1 y 2 de octubre. Apenas cuatro días más tarde de su presencia en el torneo de Mataró, los taronja afrontaron un nuevo reto de primer nivel dentro del circuito FIBA 3x3, logrando alcanzar los cuartos de final. No obstante, a partir de las eliminatorias no pudieron sucederse los buenos resultados y concluyeron con una octava posición de la clasificación general del torneo.

El conjunto formado por Javier Valderrey, Juanma Robles, Martín Calvo y Javier Herrero abrió la fase de grupos ante un rival de máxima exigencia: el equipo serbio Ub, actual número uno del mundo, que se llevó el triunfo (6-21). Lejos de bajar los brazos, Valencia Basket reaccionó con una meritoria victoria frente a Shinagawa (21-18) que le permitió acceder a la fase eliminatoria. En cuartos, los taronja ofrecieron una gran imagen frente al potente Partizan (17-20).

Ahora, sin apenas descanso, Valencia Basket afronta un nuevo e ilusionante reto: el World Tour de Shenzhen, que se disputará los días 4 y 5 de octubre, donde los taronja volverán a medir fuerzas con la élite mundial del 3x3.