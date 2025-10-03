Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Valencia Basket 3x3. VBC

El Valencia Basket 3x3 refuerza su trayectoria internacional en Tianjin

El equipo taronja alcanzaron los cuartos de final de la competición, aunque finalmente tuvieron que conformarse con la octava posición

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:10

Comenta

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 volvió a mostrar su capacidad competitiva en el Challenger de Tianjin, disputado en la ciudad china los días 1 y 2 de octubre. Apenas cuatro días más tarde de su presencia en el torneo de Mataró, los taronja afrontaron un nuevo reto de primer nivel dentro del circuito FIBA 3x3, logrando alcanzar los cuartos de final. No obstante, a partir de las eliminatorias no pudieron sucederse los buenos resultados y concluyeron con una octava posición de la clasificación general del torneo.

El conjunto formado por Javier Valderrey, Juanma Robles, Martín Calvo y Javier Herrero abrió la fase de grupos ante un rival de máxima exigencia: el equipo serbio Ub, actual número uno del mundo, que se llevó el triunfo (6-21). Lejos de bajar los brazos, Valencia Basket reaccionó con una meritoria victoria frente a Shinagawa (21-18) que le permitió acceder a la fase eliminatoria. En cuartos, los taronja ofrecieron una gran imagen frente al potente Partizan (17-20).

Ahora, sin apenas descanso, Valencia Basket afronta un nuevo e ilusionante reto: el World Tour de Shenzhen, que se disputará los días 4 y 5 de octubre, donde los taronja volverán a medir fuerzas con la élite mundial del 3x3.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 La última imagen de Bea
  4. 4 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  7. 7 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  8. 8

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket 3x3 refuerza su trayectoria internacional en Tianjin

El Valencia Basket 3x3 refuerza su trayectoria internacional en Tianjin