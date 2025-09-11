Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Kayla Alexander ataca la defensa del Avenida durante un partido de la pasada temporada. miguel ángel polo

El Valencia Basket se medirá al Perfumerías Avenida en la semifinal de la Supercopa Femenina

El torneo se disputará en Huesca, aunque el hotel de los equipos estará en Zaragoza a una hora de autobús, y coincidirá en fechas con la Supercopa ACB de Málaga el 27 y 28 de septiembre

Juan Carlos Villena

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:30

El Valencia Basket se medirá al Perfumerías Avenida de Salamanca en la semifinal de la Supercopa Femenina tras el sorteo que se ha celebrado este ... jueves. El partido se disputará el sábado 27 de septiembre a las 17:15 horas en el Palacio de los Deportes de Huesca. La segunda semifinal medirá al Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis a las 20:00 horas. Los vencedores de ambas eliminatorias disputarán la final el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas y todos los partidos se podrán seguir por Teledeporte. La cita coincidirá con la Supercopa ACB de Málaga, cuya final está prevista el domingo 29 de septiembre a las 19 horas, y como el Valencia Basket es el único club representado en los dos torneos obligará a sus dirigentes a dividirse y en caso de llegar a las dos finales a elegir quien representa a la entidad en cada una de ellas. La cita de Huesca, por cierto, tendrá un punto anómalo para los equipos. El hotel oficial está en Zaragoza con lo que estarán obligados a dos horas de autobús (sumando la ida y la vuelta) para cada entrenamiento o partido. En el caso taronja, teniendo en cuenta que su semifinal es a las cinco de la tarde, hace que para el entrenamiento de tiro de esa mañana se estén buscando alternativas en Zaragoza puesto que es absurdo hacer dos viajes (cuatro horas) el día de la semifinal.

