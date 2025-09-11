El Valencia Basket se medirá al Perfumerías Avenida en la semifinal de la Supercopa Femenina El torneo se disputará en Huesca, aunque el hotel de los equipos estará en Zaragoza a una hora de autobús, y coincidirá en fechas con la Supercopa ACB de Málaga el 27 y 28 de septiembre

Juan Carlos Villena Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:30 Comenta Compartir

El Valencia Basket se medirá al Perfumerías Avenida de Salamanca en la semifinal de la Supercopa Femenina tras el sorteo que se ha celebrado este ... jueves. El partido se disputará el sábado 27 de septiembre a las 17:15 horas en el Palacio de los Deportes de Huesca. La segunda semifinal medirá al Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis a las 20:00 horas. Los vencedores de ambas eliminatorias disputarán la final el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas y todos los partidos se podrán seguir por Teledeporte. La cita coincidirá con la Supercopa ACB de Málaga, cuya final está prevista el domingo 29 de septiembre a las 19 horas, y como el Valencia Basket es el único club representado en los dos torneos obligará a sus dirigentes a dividirse y en caso de llegar a las dos finales a elegir quien representa a la entidad en cada una de ellas. La cita de Huesca, por cierto, tendrá un punto anómalo para los equipos. El hotel oficial está en Zaragoza con lo que estarán obligados a dos horas de autobús (sumando la ida y la vuelta) para cada entrenamiento o partido. En el caso taronja, teniendo en cuenta que su semifinal es a las cinco de la tarde, hace que para el entrenamiento de tiro de esa mañana se estén buscando alternativas en Zaragoza puesto que es absurdo hacer dos viajes (cuatro horas) el día de la semifinal.

Será la sexta participación del combinado de Rubén Burgos en esta competición y todas de forma consecutiva. En el primer año, 2021, las taronja cayeron en semifinales frente al Lointek Gernika. Hace tres años se proclamaron campeonas, tumbando a Perfumerías Avenida en la final de La Laguna. En 2022, en Vitoria, el Valencia Basket llegó a la final donde cayó ante Spar Girona. Los dos últimos años las taronja han levantado el título de forma consecutiva uno ante Perfumerías Avenida en 2024 en Las Palmas y otro contra el Casademont Zaragoza, en 2024 en Alcantarilla con lo que tres de las cuatro últimas Supercopas ha tenido color taronja. El director deportivo del Valencia Basket, Esteban Albert, valoró el sorteo señalando que será «una semifinal muy dura, igual que lo hubiera sido contra cualquiera de los equipos que están en esta Supercopa. Creo que no hay rivales fáciles, ni ningún partido que no vaya a ser muy competido, ni en la Supercopa ni durante el año. La Liga esta temporada creo que va a ser una liga muy dura para todos los equipos. Intentaremos dar nuestra mejor versión y luchar por un puesto en la final contra un equipo que se ha armado muy bien este verano, ha hecho una renovación de plantilla importante y que seguro que también vendrá con muchas ganas, igual que todos los equipos que participamos en la Supercopa».

