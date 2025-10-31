Valencia Basket lanza Somnis Cup, su nuevo torneo navideño

Valencia Basket lanza la primera edición de su nuevo torneo navideño: Somnis Cup, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de diciembre de ... 2025 en L'Alqueria del Basket. Un torneo que contará con el sello del club y que reunirá a algunos de los mejores equipos de minibasket a nivel nacional e internacional. Una oportunidad para fomentar la convivencia y la amistad entre jugadores y jugadoras de diferentes lugares; impulsar los valores de esfuerzo, respeto y trabajo en equipo; además de promover el turismo deportivo en la capital del Turia.

El torneo está diseñado para que todos los equipos disfruten de una experiencia deportiva al máximo nivel. Se iniciará con una fase de grupos, asegurando que cada equipo dispute varios encuentros, y posteriormente se disputarán los cruces y las finales, en las que los mejores equipos se medirán por el trofeo. Cada equipo jugará un mínimo de 4 partidos, con árbitros y oficiales de mesa en todas las pistas. Por su parte, los resultados y clasificaciones estarán disponibles en tiempo real a través de la App Swish, que permitirá a jugadores y familias seguir el torneo desde cualquier dispositivo.

¿Cuál es la sede?

Todos los partidos tendrán lugar en L'Alqueria del Basket, una instalación que cuenta con 9 pistas cubiertas y 4 exteriores. Esta infraestructura garantiza que, independientemente de la meteorología, el torneo se desarrolle en perfectas condiciones. Además de las pistas, L'Alqueria dispone de vestuarios modernos, cafetería, zonas de descanso y espacios para familias y acompañantes. Lo que lo convierte en el lugar ideal para un evento de esta magnitud.

Experiencia ACB

Uno de los momentos más emocionantes de la Somnis Cup será la visita al Roig Arena para asistir a un partido de la Liga Endesa del Valencia Basket. Todos los equipos tendrán la oportunidad de disfrutar de esta actividad, que permitirá a los participantes vivir de cerca la emoción del baloncesto profesional, ver a sus ídolos en acción y sentir el ambiente único del Roig Arena.

Fan zone

Los jugadores también vivirán más experiencias divertidas fuera de la pista con la fan zone de la Somnis Cup, que será un espacio central de encuentro y entretenimiento. De hecho, contará con espacios con inteligencia artificial. donde los jugadores podrán tomarse fotos personalizadas. Además, habrá habilitado un espacio para descansar, con concursos y juegos.

Por su parte, los precios para participar en la competición rondarán desde los 60 euros (solo entada) hasta los 320 euros (con alojamiento incluido) por competidor.