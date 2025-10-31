Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet actualiza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia lluvias el domingo en algunas zonas
LP

Valencia Basket lanza Somnis Cup, su nuevo torneo navideño

La competición se llevará a cabo en L'Alqueria desde el 27 hasta el 29 de diciembre

R.D.

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:25

Comenta

Valencia Basket lanza la primera edición de su nuevo torneo navideño: Somnis Cup, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de diciembre de ... 2025 en L'Alqueria del Basket. Un torneo que contará con el sello del club y que reunirá a algunos de los mejores equipos de minibasket a nivel nacional e internacional. Una oportunidad para fomentar la convivencia y la amistad entre jugadores y jugadoras de diferentes lugares; impulsar los valores de esfuerzo, respeto y trabajo en equipo; además de promover el turismo deportivo en la capital del Turia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  3. 3 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 La Guardia Civil ultima la extracción del coche donde murió una joven en el puerto de Gandia
  9. 9

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia Basket lanza Somnis Cup, su nuevo torneo navideño

Valencia Basket lanza Somnis Cup, su nuevo torneo navideño