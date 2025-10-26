El Valencia Basket reacciona a tiempo contra el Jairis

El Valencia Basket despertó a tiempo ante el Jairis, tras una primera parte errática, para sacar un triunfo sufrido pero que le permite anotar su ... tercera victoria seguida en la Liga Femenina Endesa. En el inicio del tercer cuarto, el equipo de Alcantarilla volvió a poner su máxima renta (28-39) y ahí, afortunadamente, reaccionaron la del Rubén Burgos para acabar remontando antes del arranque del último cuarto, tras un triple de Lekovic que cerró un parcial de 18-4 (46-43). Aún restaba mucho por trabajar en defensa para evitar que el Jairis volviera a abrir brecha y cuando Ayuso volvió a poner al Roig Arena en un estado de nervios a falta de 37 segundos con una canasta más adicional (59-56), Raquel Carrera cerró la victoria con un triple (62-56).

Cuando Alba Prieto anotó un triple para poner el 9-12 a menos de cuatro minutos para el final del primer cuarto, ya quedaba claro que estábamos asistiendo a otro partido de las taronja con problemas en el arranque de un partido para generar anotación. El 11-15 con el que terminó el primer periodo se explicó, en clave taronja, por el 5 de 18 en tiros de campo (incluyendo un 0 de 5 en triples). Cuando tienes ese mal porcentaje, pierdes 3 balones (otros tantos ataques) y no tienes opciones de segunda oportunidad, sólo un rebote ofensivo, es muy complicado ganar un partido.

Es tónica siguió en el segundo cuarto, donde el Valencia Basket no logró un ritmo estable de juego ni con Romero ni Lekovic al mando de la nave, y el Jairis agrandó la herida hasta su máxima renta, tras una canasta más adicional de Vonleh que subió el 20-31. Lo único bueno de las valencianas en la primera parte es que, al menos, reaccionaron en ese momento para que, con un parcial de 8-4, el resultado al descanso aún mantuviera el partido totalmente abierto (28-35). Eso sí, con el mismo porcentaje bajo de tiros de campo que obligaba a un despertar para poder llevarse el triunfo. Afortunadamente, lo hicieron.