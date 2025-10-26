Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Raquel Carrera inicia un ataque ante el Jairis. miguel ángel polo

El Valencia Basket reacciona a tiempo contra el Jairis

La taronja cambian el ritmo del partido a partir del tercer cuarto para acabar ganando por 64-61 su tercer partido seguido en la Liga Femenina

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:56

Comenta

El Valencia Basket despertó a tiempo ante el Jairis, tras una primera parte errática, para sacar un triunfo sufrido pero que le permite anotar su ... tercera victoria seguida en la Liga Femenina Endesa. En el inicio del tercer cuarto, el equipo de Alcantarilla volvió a poner su máxima renta (28-39) y ahí, afortunadamente, reaccionaron la del Rubén Burgos para acabar remontando antes del arranque del último cuarto, tras un triple de Lekovic que cerró un parcial de 18-4 (46-43). Aún restaba mucho por trabajar en defensa para evitar que el Jairis volviera a abrir brecha y cuando Ayuso volvió a poner al Roig Arena en un estado de nervios a falta de 37 segundos con una canasta más adicional (59-56), Raquel Carrera cerró la victoria con un triple (62-56).

