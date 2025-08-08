Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Partido del Valencia Basket femenino VBC

El Valencia Basket femenino viajará a Atenas en su pretemporada

La entidad taronja ha confirmado todos los amistosos que disputarán en la preparación para este curso

José Martí

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:22

El Valencia Basket ya ha trazado su hoja de ruta para la pretemporada de su primer equipo femenino antes del inicio del curso 2025-26. El combinado taronja disputará cinco tests de pretemporada antes de afrontar el primer partido oficial de la nueva campaña, que llegará con la semifinal del primer título en juego, la Supercopa LF Endesa 2025. Esta se jugará los próximos 27 y 28 de septiembre en Huesca.

Las jugadoras empezarán a llegar a Valencia durante la próxima semana, cuando pasarán las tradicionales revisiones médicas y fisioterápicas y las pruebas físicas en las instalaciones del proveedor médico oficial del Club, el Hospital Quiron. La primera sesión en pista a las órdenes de Rubén Burgos está programada para el lunes 18 de agosto.

El grupo dispondrá de dos semanas y media de preparación antes de afrontar sus primeros compromisos de pretemporada. El primero será el miércoles 3 de septiembre con el III Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona frente a Joventut Badalona a las 20h. El acceso al Palau d'Esports Catalunya será gratuito y sin reserva para el público interesado.

Una semana después, el Valencia Basket viajará a Atenas para disputar un torneo amistoso entre el 11 y el 14 de septiembre. El equipo anfitrión, el Athinaikos Qualco WBC, jugará esta temporada la EuroCup Women y ha realizado una remodelación de su plantilla, a la que ha incorporado entre otras a la extaronja Robin Parks. Y en su preparación organiza un torneo en el que se medirá a tres rivales de EuroLeague Women: el subcampeón Cimsa CBK Mersin, el VBW Gydnia y nuestro primer equipo femenino. Las chicas de Rubén Burgos comenzarán su participación ante las polacas el viernes 12 de septiembre a las 17:00 horas, se medirán a las anfitrionas el sábado 13 a las 16:00 horas y tendrán su enfrentamiento ante las turcas programado para las 13:30 horas del domingo 14 de septiembre.

Antes del inicio de la competición oficial, el equipo taronja jugará un último partido en Paterna contra Movistar Estudiantes el domingo 21 de septiembre a las 12:30h. Una semana después, el equipo de Rubén Burgos se estrenará oficialmente en la Supercopa LF Endesa.

