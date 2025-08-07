Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
El Roig Arena, en la parte final de las obras PRV

El Roig Arena prueba el modo baloncesto

El nuevo pabellón del Valencia Basket ha probado la nueva pista que defenderá el conjunto taronja para controlar su instalación en una temporada repleta de baloncesto y música

Pablo Lara

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:23

El Roig Arena ya luce de gala. El nuevo pabellón de Fernando Roig ha realizado esta mañana la primera prueba de su modo baloncesto. En ... sus redes sociales, la cuenta del propio recinto ha mostrado el proceso completo de montaje de la pista, con las canastas incluidas; es decir, el equipamiento al completo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  4. 4

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  5. 5

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  6. 6 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  7. 7 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  8. 8

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  9. 9

    La caída del último coloso de la antigua Fe
  10. 10 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Roig Arena prueba el modo baloncesto

El Roig Arena prueba el modo baloncesto