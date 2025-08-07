El Roig Arena prueba el modo baloncesto

El Roig Arena ya luce de gala. El nuevo pabellón de Fernando Roig ha realizado esta mañana la primera prueba de su modo baloncesto. En ... sus redes sociales, la cuenta del propio recinto ha mostrado el proceso completo de montaje de la pista, con las canastas incluidas; es decir, el equipamiento al completo.

Esto no significa que el Valencia Basket esté preparando un encuentro o que vayan a entrenar en la misma. Para la planificación de la temporada que entra, los trabajadores del feudo tienen que tener controlados los tiempos y el proceso a seguir para montar y desmontar el parquet. Con el calendario tan apretado, el tiempo entre partido y evento será mínimo, por lo que la instalación de las distintas escenas debe estar totalmente controlada para asegurar el disfrute de ambas actuaciones.

Con este funcionamiento, el Roig Arena, financiado por Fernando Roig, demuestra una vez más ser uno de los recintos deportivos y culturales más modernos, tecnológicos y avanzados del panorama local, nacional e internacional. El espacio, que contará con una capacidad máxima de hasta 15.600 espectadores en los encuentros deportivos, ya probó su sistema de 8.600 lamas de cerámica, cada una equipada con tecnología LED capaz de proyectar contenidos visuales en alta resolución. Junto a su marcador 360º, da un paso más para su estreno.

Parquet, canastas y que empiece la acción

Hemos montado la pista en la que dentro de unas semanas disfrutaremos del @valenciabasket



Que levante la mano quien más tiene ganas de que empiecen los partidos

El Roig Arena, en modo musical

Como ya se vio en el concierto privado de Seguridad Social celebrado en el estadio, el modo concierto funciona a la perfección, o eso reflejaron las 10.000 personas que disfrutaron de la música. Al igual que sucede en muchos estadios de fútbol, el nuevo Roig Arena será escenario de muchos de los grandes artistas nacionales e internacionales durante la temporada de baloncesto. Aunque pueda parecer un problema a priori, todo está previsto.

Después de la prueba que se ha realizado en el día de hoy, la mirada está puesta en la inauguración oficial del pabellón, que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, y en la que se podrá disfrutar de un concierto homenaje a Nino Bravo con motivo del 80.º aniversario de su nacimiento. Hasta 20.000 asistentes podrán disfrutar de varias voces reconocidas en este histórico y emotivo homenaje: David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Chambao, Niña Pastori, Miguel Poveda, Antonio Carmona, Andrés Suárez, Víctor Manuel, Revólver, Pitingo, Eva Ferri y Juanjo Bona.