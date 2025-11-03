Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia que un frente frío barrerá de lluvias España y la Comunitat Valenciana esta semana
Salto inicial entre las jugadoras del Valencia Basket y del Fenerbahce en su último duelo en el Roig Arena Miguel Ángel Polo

El Valencia Basket femenino busca dar la sorpresa en la pista de Fenerbahce Opet

Las de Rubén Burgos, quienes ya están matemáticamente clasificadas como segundas, se enfrenta a las actuales líderes de su grupo

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:20

Comenta

El Valencia Basket femenino viaja a Estambul para visitar a Fenerbahce en la J5 de la primera fase de la EuroLeague Women con el objetivo ... de intentar dar la sorpresa. El conjunto taronja, que ya tiene asegurada su presencia en la segunda fase, con prácticamente asegurada la segunda posición, quiere dar la sorpresa en una ciudad en la que no ha conseguido ganar hasta el momento ante uno de los candidatos al título de la EuroLeague Women.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  4. 4 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  5. 5

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  8. 8 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  9. 9

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  10. 10

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket femenino busca dar la sorpresa en la pista de Fenerbahce Opet

El Valencia Basket femenino busca dar la sorpresa en la pista de Fenerbahce Opet