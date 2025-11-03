El Valencia Basket femenino busca dar la sorpresa en la pista de Fenerbahce Opet

El Valencia Basket femenino viaja a Estambul para visitar a Fenerbahce en la J5 de la primera fase de la EuroLeague Women con el objetivo ... de intentar dar la sorpresa. El conjunto taronja, que ya tiene asegurada su presencia en la segunda fase, con prácticamente asegurada la segunda posición, quiere dar la sorpresa en una ciudad en la que no ha conseguido ganar hasta el momento ante uno de los candidatos al título de la EuroLeague Women.

Rubén Burgos valora el partido

«Es cierto que el partido nos viene muy seguido, pero bueno, eso tampoco tiene que servir de excusa ni debemos preocuparnos demasiado por ello, tenemos que estar pendientes de lo que viene de este partido, de este entrenamiento, de prepararnos y tratar de hacerlo lo mejor posible. Obviamente, enfrente tenemos a un equipazo más reforzado todavía que en el reciente partido en el Roig Arena. Pero bueno, sobre eso nos vamos a preparar y creo que nosotras pues también estamos creciendo en ambas competiciones, mejorando como equipo y seguramente intentaremos dar un pasito más, no sabemos si se traducirá a un resultado positivo a la imagen que dimos en el Roig Arena frente a ellas».

«Especialmente con tan poca preparación tenemos que, si no repetir casi el plan de partido, hacer algunos ajustes con las individualidades, pero potenciar nuestras fortalezas más que pensar en exceso en cómo colapsar su juego, ya que es un equipo con mucho talento tanto interior como exterior, así que bueno, viajamos con buena mentalidad y con ganas de realizar un buen partido».

«Los resultados son arrastrados, todos los partidos cuentan, incluso los que te has enfrentado al equipo que no avanza de ronda, así que nuestra mentalidad está en seguir creciendo, en sumar victorias y en ir día a día, en hacerlo lo mejor, como te decía, en la próxima sesión de entrenamiento, en el próximo partido y no pensar en lo que ya pasó ni en lo que está por llegar».

Rubén Burgos no podrá contar con Cristina Ouviña, quien se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible. Tanaya Atkinson, que se perdió tres partidos por un golpe en un dedo de la mano, ya volvió al parqué el domingo ante Movistar Estudiantes. Alina Iagupova, que se había perdido los últimos partidos por enfermedad, estuvo con el equipo, aunque no llegó a jugar, pero se espera que sí tenga minutos contra Fenerbahce. Marija Lekovic, que tampoco participó por unas molestias musculares, viaja con el equipo, pero será duda.

Precedentes

Esta será la novena ocasión en la que Valencia Basket se enfrente al Fenerbahce, y es que ambos equipos se han visto las caras en las cuatro participaciones del equipo taronja en la máxima competición continental. El conjunto de Rubén Burgos trató de pelear todos los encuentros, pero el combinado turco se impuso en los tres partidos en la Fonteta, en los tres en el Metro Energy Sports Hall de Estambul, en el partido por el tercer puesto de la pasada Final Six en Zaragoza y esta misma campaña en el Roig Arena. En Estambul los resultados a favor del equipo local han sido amplios con 93-61, 96-66 y el último 92-56. Esto hace un 8-0 para Fenerbahce Opet.

El Valencia Basket estuvo cerca de dar la sorpresa ante el gigante turco en el partido en el Roig Arena. Un duelo muy igualado que llegó a la prórroga y, por detalles, cayó del lado visitante. Del lado taronja la mejor fue Awa Fam con 17 puntos, 7 rebotes, 3 robos y 22 de valoración. Por parte de Fenerbahce sobresalió Iliana Rupert con 19 puntos, 12 rebotes, 1 asistencia, 2 robos, 1 tapón y 25 de valoración.

Clasificadas para la siguiente fase

El equipo de Rubén Burgos ocupa en estos momentos la segunda posición del grupo C con un 3-1, resultado de las victorias en las pistas de Olympiacos y DVTK, el triunfo en el Roig Arena ante el conjunto griego y la ajustada derrota ante el Fenerbahce Opet en casa. El combinado turco lidera el grupo invicto con un 4-0, mientras que el equipo griego sigue a las taronja con un 1-3. DVTK HUNTHERM se sitúa último con un 0-4 y sin opciones de pasar, por lo que caerá a la EuroCup Women. Con ese balance Valencia Basket ya tiene asegurada la presencia en la segunda fase, casi garantizada la segunda plaza. En Estambul tratarán de dar la sorpresa y, de ese modo, poder aspirar a la primera posición y ganar un triunfo más en el balance.

Segundo de los tres partidos en seis días

Este será el segundo partido de los tres que disputa Valencia Basket en seis días. Después del partido del pasado domingo en el Roig Arena ante Movistar Estudiantes, el equipo viaja a Estambul para medirse el martes a Fenerbahce. El miércoles volverá a casa y el jueves se embarcará en un nuevo viaje para el viernes jugar en la pista de Kutxabank Araski, antes del parón por la ventana FIBA.

Estadísticas taronja

En este inicio de EuroLeague Women con cuatro partidos disputados ya hay algunas estadísticas en las que está destacando Valencia Basket. A nivel grupal es el segundo equipo más anotador con una media de 91,8 puntos por partido, por detrás de Fenerbahce que anota un promedio de 92,8. Es también primero en rebotes, con 41,5 de media por encuentro, en asistencias es el segundo con 25,8 por partido, y también segundo en valoración con 117,3 créditos de promedio. En asistencias y valoración lidera Fenerbahce con 26,8 y 124,8 de promedio respectivamente.

Destaca sobretodo Kayla Alexander. La pívot canadiense ha sido incluida en el quinteto ideal del mes de octubre de la competición gracias a sus números. Alexander es la mejor valorada de la competición con 21,5 créditos de media y tercera en anotación con un promedio de 16,8 puntos por partido, con un 77,8% en tiros de dos (primera en este apartado).

Algunas de sus compañeras la acompañan en el apartado estadístico, como los 15 puntos por partido de Hind Ben Abdelkader, que la colocan en la 5ª posición en anotación; el 62,5% de acierto en triples de Elena Buenavida, 2ª en el ranking en este apartado; y las 7,5 asistencias de Leticia Romero por partido, que la convierten en la segunda mejor asistente de la EuroLeague Women

El rival: Fenerbahce

El conjunto taronja vuelve a medirse a Fenerbahce menos de tres semanas después de hacerlo por primera vez en el Roig Arena esta temporada. El equipo turco busca asegurar la primera plaza del grupo, con la clasificación a la siguiente fase ya asegurada con un 4-0, y lo conseguirá en caso de ganar a Valencia Basket.

Hay varias novedades en la plantilla, como la presencia de Emma Meesseman, y las llegadas de Kayla McBride y Megan Gustafson tras su paso por la WNBA. Gabby Williams, todavía no se han unido al equipo después de su participación en la WNBA y Jonquel Jones fue operada del tobillo el 20 de octubre. Por su parte, Dominique Malonga, que tenía que incorporarse al equipo por estas fechas, hace solo unos días rescindía unilateralmente su contrato con el equipo. Días después, Fenerbahce fichaba a la pívot Teaira McCowan, pívot turca, que viene de jugar en la WNBA con Dallas, se incorporará en noviembre.

Las jugadoras más destacadas hasta la fecha son Iliana Rupert que, con una media de 15 puntos, 7,3 rebotes, 2,8 asistencias, 2 robos y 21,3 de valoración, es la segunda jugadora más valorada de la competición, y Jullie Allemand, que promedia 6,8 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, 1,3 robos y 18,5 de valoración, siendo la mejor asistente de la ELW.

El partido se podrá seguir tanto en À Punt como en Movistar por la televisión, y en formato radio, por Radiosport, Intereconomia Radio y À Punt Radio.