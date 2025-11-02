Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Raquel Carrera controla el balón ante Berjani. miguel ángel polo

El Valencia Basket asalta el grupo de colíderes de la Liga Femenina

Las taronja encadena cuatro triunfos seguidos tras ganar al Movistar Estudiantes por 84-61 y supera el traspié inicial de Ferrol.

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:11

La fase regular de la Liga Femenina, para los equipos que acabarán peleando por el título, va más allá del corte de la mitad de ... curso que clasifica para la Copa de la Reina. El objetivo final es el liderato que asegura la ventaja de campo en todo el playoff. Como siempre hay errores no forzados que se quedan por el camino, lo importante es recuperarlos cuanto antes. El Valencia Basket inició el campeonato con una derrota en Ferrol, que se sumó a la de la final de la Supercopa, y cuatro partidos después ya está en el grupo que lidera la tabla. Con otras tantas victorias seguidas, la última este domingo contra el Movistar Estudiantes en el Roig Arena por 84-61, el triunfo del Casademont Zaragoza sobre el hasta ahora invicto Spar Girona, permite que los tres equipos que están llamados a pelear por la Copa y la Liga, con todo el respeto al Avenida y al Jairis que han comenzado con un pistón inferior, ya estén empatados junto a un Ensino que está siendo la revelación del inicio de curso y que con su 4-1 de balance oposita de forma clara a la Copa de Tarragona.

