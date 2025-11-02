El Valencia Basket asalta el grupo de colíderes de la Liga Femenina

La fase regular de la Liga Femenina, para los equipos que acabarán peleando por el título, va más allá del corte de la mitad de ... curso que clasifica para la Copa de la Reina. El objetivo final es el liderato que asegura la ventaja de campo en todo el playoff. Como siempre hay errores no forzados que se quedan por el camino, lo importante es recuperarlos cuanto antes. El Valencia Basket inició el campeonato con una derrota en Ferrol, que se sumó a la de la final de la Supercopa, y cuatro partidos después ya está en el grupo que lidera la tabla. Con otras tantas victorias seguidas, la última este domingo contra el Movistar Estudiantes en el Roig Arena por 84-61, el triunfo del Casademont Zaragoza sobre el hasta ahora invicto Spar Girona, permite que los tres equipos que están llamados a pelear por la Copa y la Liga, con todo el respeto al Avenida y al Jairis que han comenzado con un pistón inferior, ya estén empatados junto a un Ensino que está siendo la revelación del inicio de curso y que con su 4-1 de balance oposita de forma clara a la Copa de Tarragona.

Las de Rubén Burgos supieron madurar el partido, tras un inicio donde el Estudiantes golpeó primero. Tras un triple de Berkani (7-11), el técnico de Riba-roja pidió su primer tiempo muerto y pese a que tras el mismo se estiró la renta madrileña (7-13), un triple de Fiebich inició un espectacular parcial de 20-6,donde la segunda unidad le dio un ritmo más agresivo tanto al ataque como a la defensa de las taronja, que se cerró con una canasta de Fam tras un pase de fantasía de María Araújo (27-19). Aunque un triple sobre la bocina de Camilion bajó la renta a cinco al final del primer periodo, la dinámica sobre la pista ya había cambiado de forma radical y el Valencia Basket ya no permitió que se volteara.

El 18-5 de parcial del segundo cuarto sentenció el partido. Aunque suene duro, o exagerado, fue así. Por mucho que la Liga Femenina Endesa, que es verdad, haya aumentado el nivel medio de los equipos, cuando un equipo del potencial del Valencia Basket logra conectar en pista un listón alto de ataque y defensa, el margen para la sorpresa se reduce al mínimo. Así, la renta local fue aumentando de forma progresiva (llegando a los diez tras una canasta más adicional de Ben Abdelkader para el 36-26) y a los 18 con los que se llegó al descanso (45-27). La única opción que le restaba al Estudiantes era una salida en tromba en el tercer cuarto para poner algo intranquilo al Roig Arena, pero cinco puntos seguidos de Carrera y un triple de Leticia Romero finiquitaron esa opción (59-35 y parcial arrastrado de 52-22 desde la máxima renta de las madrileñas en el primer cuarto). A partir de ahí, lo único que restaba es no bajar el pistón para que sirviera el trabajo de todo el partido, Burgos no dudó en parar el juego con la primera relajación, y en un triunfo de juego coral destacó la producción de Fiebich, importante tras su regreso, con 14 puntos (4 de 7 en triples), 7 rebotes , 3 asistencias y 20 de valoración

Valencia Basket: Romero (13), Casas (2), Fiebich (14), Carrera (9) y Alexander (6), cinco inicial, Buenavida (12), Araújo (8), Fam (8), Atkinson (6) y Ben Abdelkader (6).

Movistar Estudiantes: Berkani (8), Buhner (19), Samson (-), Camilion (9) y Ezeigbo (8), cinco inicial, Stanacev (7), Etxarri (2), Osma (2), Díaz (-), Toribio (2) y Odom (4).

Parciales: 27-22, 18-5 (45-37), 22-13 (67-50) y 17-11 (84-61).

Árbitros: Sandra Sánchez, Pol Franquesa y José María Arresa.

Incidencias: 3.673 espectadores.