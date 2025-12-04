El Valencia Basket esquiva el diluvio de Atenas

El Valencia Basket se ha librado de la tormenta perfecta en Atenas. La capital griega ha sufrido este jueves las lluvias más fuertes de ... la última década. La alerta ha sido tan importante que ha obligado a suspender clases, tras las primeras inundaciones en varios barrios de la ciudad, y la suspensión del partido de Euroliga que se debía disputar en El Pireo el Olympiacos y el Fenerbahce al inundarse los bajos del Pabellón de la Paz y la Amistad.

La expedición taronja debía despegar de Manises a las 16:30 horas y tras ser informado el comandante del avión que el aeropuerto de Atenas, en esos momentos, estaba bloqueado por el diluvio la recomendación era retrasar el vuelo hasta recalcular el fin de las tormentas. Una hora después de lo previsto ha comenzado el viaje de los valencianos para aterrizar en Atenas a las 21:30 hora local. Con las pistas del aeropuerto con grandes charcos y con una lluvia fina.

En lo deportivo, el Valencia Basket ha viajado con 13 jugadores, con las bajas por lesión de Braxton Key y López-Arostegui con lo que Pedro Martínez tendrá que hacer un descarte técnico para el partido ante el Panathinaikos de este viernes a las 20:15 horas en España. Toda la expedición ha felicitado a Sergio De Larrea, que cumple 20 años este jueves.