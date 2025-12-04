Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este jueves deja 500.000 euros a un único premiado
La expedición del Valencia Basket, en el aeropuerto. J. Bermejo

El Valencia Basket esquiva el diluvio de Atenas

El vuelo de la expedición taronja sale con una hora de retraso de Manises para evitar el caos. La capital griega sufre la peor tormenta en una década, se suspende el partido del Olympiacos de Euroliga y las clases

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Enviado especial Atenas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:57

Comenta

El Valencia Basket se ha librado de la tormenta perfecta en Atenas. La capital griega ha sufrido este jueves las lluvias más fuertes de ... la última década. La alerta ha sido tan importante que ha obligado a suspender clases, tras las primeras inundaciones en varios barrios de la ciudad, y la suspensión del partido de Euroliga que se debía disputar en El Pireo el Olympiacos y el Fenerbahce al inundarse los bajos del Pabellón de la Paz y la Amistad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes
  4. 4

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  5. 5 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  6. 6

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  7. 7

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  8. 8 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  9. 9

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket esquiva el diluvio de Atenas

El Valencia Basket esquiva el diluvio de Atenas