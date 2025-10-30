El Valencia Basket se enfrenta por primera vez al Dubai Basketball

El primer equipo masculino de Valencia Basket afrontará su tercer partido consecutivo como local para recibir por primera vez en su historial de competiciones internacionales ... al Dubai Basketball, encuentro correspondiente a la jornada 8 de la Euroliga.

Impulsado por el calor de la afición y tras las buenas sensaciones de su triunfo del martes ante el Fenerbahçe Beko Istanbul, el equipo taronja tratará de recuperar toda la energía posible para afrontar su tercer partido en cinco días. No se lo pondrá fácil un rival que es el que más baja el porcentaje de tiro de dos de sus rivales y que ya se ha mostrado como un visitante peligroso en su primera participación en la Euroliga.

Yankuba Sima, que afronta ya la recta final de su recuperación, será la única baja confirmada por lesión, aunque Sergio De Larrea no disputó el partido del martes por unas pequeñas molestias en un pie. A la espera de que se disputen el resto de los partidos de la séptima jornada, el conjunto taronja ocupa actualmente en la 7ª posición de la EuroLeague con un balance de 4-3.

El Dubai Basketball aparece en la 13ª posición con un balance de 3-4, aunqueel del Roig Arena será su sexto partido como visitante de sus primeros ocho compromisos en la Euroliga. El conjunto árabe se ha impuesto como local al Partizan Mozzart Bet Belgrade y el FC Barcelona y ganó con contundencia en la cancha del Fenerbahçe Beko Istanbul, aunque ha perdido en sus dos últimas salidas en Lyon la semana pasada y el martes en Vitoria. Con Petrusev como tercer jugador más valorado del torneo y formando junto a Kabengele una de las mejores parejas interiores de la competición y teniendo en Wright y Bacon una de las duplas exteriores que más juegan, este joven equipo cuenta en sus filas con dos jugadores con pasado taronja como Klemen Prepelic y Justin Anderson.