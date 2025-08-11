El Valencia Basket con doble participación en el AfroBasket 2025 Brancou Badio con Senegal y de Matt Costello con Costa de Marfil, serán la representación toronja en la competición internacional celebrada en Angola

Pablo Lara Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 13:59

El FIBA AfroBasket Angola 2025 reunirá desde mañana martes hasta el domingo 24 de agosto a las mejores selecciones africanas en busca del campeonato. El Valencia Basket estará atento al torneo ya que cuenta con la participación de dos de sus jugadores: Brancou Badio con Senegal y de Matt Costello con Costa de Marfil.

El escolta Brancou Badio participará en el partido inaugural del torneo, ya que Senegal se enfrentará a Uganda mañana martes 12 de agosto a las 13:00 horas en el encuentro que dará inicio a la competición. Los leones, que lograron la medalla de bronce en las dos últimas ediciones, están ubicados en el grupo D, en la sede de Luanda, donde en la fase inicial se medirán también con Egipto (jueves 14, 18:30h) y Mali (sábado 16, 15:30h).

Por su parte, el pívot taronja Matt Costello ha sido finalmente seleccionado para formar parte de los doce jugadores convocados por Costa de Marfil para el campeonato y debutará el miércoles 13 de agosto a las 17:00 horas contra Ruanda. Los elefantes, subcampeones de la edición de 2021, están encuadrados en el grupo A, en la sede de Namibe, donde también se enfrentarán en la primera fase a Cabo Verde (viernes 15, 20:00h) y a la República Democrática del Congo (domingo 17, 20:00h).

La segunda ronda del torneo se disputará en Luanda, donde el 18 y 19 de agosto los segundos y terceros clasificados de cada grupo se enfrentarán entre sí para buscar un pase a los cuartos de final, en los que ya estarán esperando los primeros de cada uno de los cuatro grupos de la fase inicial. Los cuartos de final tendrán lugar el 20 y 21 de agosto, las semifinales el sábado 23, y la lucha por las medallas y el título se decidirán el domingo 24 de agosto.