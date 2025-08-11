Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere ahogado un hombre de 88 en una playa de Oropesa
Brancou Bakio lanzando a canasta con Senegal. VALENCIA BASKET

El Valencia Basket con doble participación en el AfroBasket 2025

Brancou Badio con Senegal y de Matt Costello con Costa de Marfil, serán la representación toronja en la competición internacional celebrada en Angola

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:59

El FIBA AfroBasket Angola 2025 reunirá desde mañana martes hasta el domingo 24 de agosto a las mejores selecciones africanas en busca del campeonato. El Valencia Basket estará atento al torneo ya que cuenta con la participación de dos de sus jugadores: Brancou Badio con Senegal y de Matt Costello con Costa de Marfil.

El escolta Brancou Badio participará en el partido inaugural del torneo, ya que Senegal se enfrentará a Uganda mañana martes 12 de agosto a las 13:00 horas en el encuentro que dará inicio a la competición. Los leones, que lograron la medalla de bronce en las dos últimas ediciones, están ubicados en el grupo D, en la sede de Luanda, donde en la fase inicial se medirán también con Egipto (jueves 14, 18:30h) y Mali (sábado 16, 15:30h).

Por su parte, el pívot taronja Matt Costello ha sido finalmente seleccionado para formar parte de los doce jugadores convocados por Costa de Marfil para el campeonato y debutará el miércoles 13 de agosto a las 17:00 horas contra Ruanda. Los elefantes, subcampeones de la edición de 2021, están encuadrados en el grupo A, en la sede de Namibe, donde también se enfrentarán en la primera fase a Cabo Verde (viernes 15, 20:00h) y a la República Democrática del Congo (domingo 17, 20:00h).

La segunda ronda del torneo se disputará en Luanda, donde el 18 y 19 de agosto los segundos y terceros clasificados de cada grupo se enfrentarán entre sí para buscar un pase a los cuartos de final, en los que ya estarán esperando los primeros de cada uno de los cuatro grupos de la fase inicial. Los cuartos de final tendrán lugar el 20 y 21 de agosto, las semifinales el sábado 23, y la lucha por las medallas y el título se decidirán el domingo 24 de agosto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  4. 4

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  5. 5 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  6. 6

    El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro
  7. 7 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  8. 8 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  9. 9

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  10. 10

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket con doble participación en el AfroBasket 2025

El Valencia Basket con doble participación en el AfroBasket 2025