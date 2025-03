El Valencia Basket blinda la Fonteta ante los ultras del Hapoel

«Ante la situación acontecida en el segundo partido de la eliminatoria de semifinales en Bulgaria, y atendiendo a precedentes, el Valencia Basket ha tomado ... la decisión de no sacar entradas a la venta para el partido del miércoles y que sean solo sus abonados los que puedan disfrutar del encuentro». Así ha comunicado el club taronja la decisión histórica de blindar la Fonteta para evitar la entrada de los ultras del Hapoel, que ya se estaban organizando para viajar a Valencia, tras los graves incidentes de seguridad ocurridos en Samokov. Más allá del insulto coral, repetitivo y en español de «Valencia, hijos de puta» el equipo se tuvo que recluir en el vestuario tras el partido porque su autobús estaba rodado de ultras y no había presencia policial.

El Valencia Basket confirmó que únicamente se atendrán a lo que marca como obligatorio la normativa de la Eurocup para evitar una sanción. Eso es «facilitar únicamente el mínimo de 50 entradas al que obliga la competición y puesto que no hay forma de controlar, sin hacer discriminación, la venta de entradas para el partido, esta no tendrá lugar». Por último, la entidad valenciana ha aprovechado para lanzar un mensaje de tranquilidad a sus aficionados de cara al encuentro decisivo de la semifinal de la Eurocup: «El club anima a todos sus abonados a que no se rebajen a responder en ningún momento al comportamiento que tocó sufrir por parte de los aficionados rivales en el segundo encuentro de la eliminatoria, y que hagan gala, una vez más en este partido decisivo, de los valores que siempre caracterizan a la afición taronja».