El Valencia Basket amplía su familia

El Valencia Basket quiere dar respuesta a todos los aficionados taronja que no pudieron llegar a tiempo de hacerse con un abono para la presente ... temporada, pero que quieren estar cerca del club y poder asistir al mayor número de partidos, o al menos sentir que siguen de cerca a su equipo.

Por eso lanza la posibilidad de, si no has podido ser Socio Abonado, ser Socio Amic Taronja o Socio Digital, para que estés donde estés, se tenga un denominador común: El orgullo de compartir los mismos colores, y de, por tanto, poder disfrutar de los mismos beneficios.

La modalidad Socio Amic Taronja, al precio de 60 euros por temporada, te permitirá gozar de muchos de los beneficios de ser Socio Abonado como por ejemplo: tener una posición privilegiada al conversirse nuevo abonado del VBC.

El carnet de Socio Abonado y el Socio Amic Taronja comparten las siguientes ventajas: recibirás un Welcome Pack que incluirá su tarjeta socio con una bufanda de regalo, ambos contarán con un descuento del 10% en la compra de entradas para cualquier partido a la venta, sea masculino o femenino. Tendrán un 10% de descuento en nuestras tiendas oficiales. Podrás beneficiarte de todos los descuentos que ofrecen las empresas colaboradoras con el club. Tendrán el mismo trato a la hora de acceder a la reserva de plazas de torneos especiales. Además, recibirás en tu correo electrónico todas las novedades.

El Valencia Basket abre una tercera modalidad de socio, para aquellos que quieran estar informados de forma puntual de todo lo que rodea al club. Para Valencia Basket forma parte del proyecto de Mecenazgo Deportivo de Juan Roig, que trata de posicionar a la Comunitat con iniciativas deportivas referentes a través de la Cultura del Esfuerzo.