El Valencia Basket amarra la tercera plaza de la ACB

El Valencia Basket aseguró en su visita a Tenerife la tercera plaza de la fase regular de la Liga Endesa y luchará en la última ... jornada por la segunda, la que abre la puerta de la ventaja de campo en caso de llegar a semifinales del playoff, pero es cierto que sin depender de sí mismos. Para conseguir ese puesto los taronja deberán ganar el viernes 30 su partido al Breogán en la Fonteta y que La Laguna pierda en Manresa ante un equipo catalán que ya no se juega nada. Los dos encuentros comenzarán a las 21 horas. Más importante que todo eso es que, pese al apretón en los últimos minutos del equipo de Vidorreta, los valencianos dieron una gran impresión en el Santiago Martín con una máxima renta que llegó hasta un 73-93 en el último cuarto. Un parcial de 20-5 de los locales, que demostraron orgullo, obligó al Valencia Basket a un último esfuerzo desde el 93-98 y llegó en forma de mate de Pradilla para certificar el triunfo.

El gran susto lo dio Pedro Martínez. A 4 minutos y 43 segundos para el final del tercer cuarto, con 54-69 en el marcador, un choque en cadena iniciado por Drell con uno de los árbitros terminó con un fuerte choque con el técnico catalán, que cayó de costado dándose un fuerte golpe tanto en el codo, la zona en la que frenó el impacto, como en el parte derecha. Aunque pudo terminar el partido en el banquillo, con Xavi Albert ejerciendo de primer entrenador desde el momento del accidente pero ya con el catalán actuando con la pizarra en los segundos finales, el fuerte dolor obligó a activar el protocolo para que el técnico acudiera a un centro médico cercano al Santiago Martín para realizar pruebas puesto que el equipo regresaba de forma inmediata a Valencia y había que valorarlo todo. Acompañado por Pedro Cotolí, el director del departamento de rendimiento del club, las pruebas descartaron una fractura en las costillas que era uno de los temores tras la primera exploración y el dolor que sufría el técnico. «Gracias a los que os habéis preocupado. Las pruebas dicen que nada roto. A seguir. Muchísimas gracias a los servicios médicos de La Laguna Tenerife por los cuidados, durante y después», publicó el técnico en su cuenta de X antes de subir al avión.

La primera parte de los taronja fue una demostración en directo, en una de sus mejores versiones del curso, del estilo de juego que defiende Pedro Martínez. Con posesiones cortas y jugadores en constante movimiento, también en las rotaciones, en las dos partes de la pista. Es cierto que subir el número de tiros, por lógica, también da más opciones al rival... pero si tienes acierto aparece un 43-56 al descanso, con 12 de 17 en triples y un 63% de los tiros de campo anotados siendo asistidos (12 de los 19). Cuando a eso le sumas un jugador en estado de gracia, es muy complicado ir abajo en el marcador. Jean Montero, uno de los grandes favoritos para el MVP de la ACB de la temporada, sólo necesitó 11 minutos y 24 segundos en pista para anotar 18 puntos, con un 4 de 4 en triples, repartir 2 asistencias y robar un balón para llegar al descanso con 23 de valoración y +22 en el +/- en pista. Tremendo. Al final, terminó con 24 puntos y 30 de valoración. Un gran arranque de tercer cuarto elevó la renta taronja hasta el 54-72, con un triple de Puerto, y aunque el 70-88 del final del tercer cuarto no fue definitivo, por ese arreón final de La Laguna, el triunfo del Valencia Basket nunca peligró.

Joel Soriano se quedó sin debutar con la rotación valenciana fue de once y Pedro Martínez explicó en la sala de prensa los motivos de que no llegara a tener minutos en dominicano: «Nos ha parecido que era tarde con el +20 para la entrada de Soriano. Ahora me alegro de no haberlo hecho porque se hubiera comido ese parcial en el último cuarto. Seguro que el chico está algo decepcionado con no haber jugado. No ha entrado en la convocatoria Stefan Jovic que es una leyenda del baloncesto europeo, pero es decisión del entrenador. Soriano está entrando en dinámica, pero hay muchos automatismos que ver. Los jugadores en dinámica con una palabra se activan. Teníamos previsto que jugase pero hemos visto que iba todo también en la primera parte».

El acierto en el tiple, 17 de 36, volvió a ser clave en el Valencia Basket y a falta de un partido para el final de la Liga Regular los taronja pueden dejar el récord de más triples anotados en una temporada regular en la ACB en un listón complicado de batir. La marca del Baskonia de 419 triples ya fue batida por los de Pedro Martínez en Girona y ahora mismo ya está en 442, es decir con un +23 del hasta ahora mejor registro. Con una media espectacular de 13,4 triples por partido. El triunfo del Valencia Basket amargó la fiesta de Marcelinho Huertas pero el baloncesto, con todas sus camisetas, se volvió a rendir al brasileño que este domingo cumplió 42 años y que se emocionó con el homenaje que recibió tras un partido donde una vez más fue el mejor de los aurinegros, con 17 puntos, 9 rebotes y 25 de valoración.

Lo que ya queda claro tras la penúltima jornada es que el Valencia Basket irá, como segundo o tercero, por la parte del cuadro de La Laguna Tenerife, Joventut y Gran Canaria (los dos equipos que optan a ser rivales en cuartos). Por la parte alta, ya está cerrado que el Real Madrid se medirá al Baskonia y el Unicaja al Barça en primera ronda. La serie de cuartos de final del Valencia Basket, a la espera de rival, comenzará en la Fonteta el lunes 2 de junio. El miércoles 4 se disputará el segundo partido de la serie y si fuera necesario un tercero se jugaría el sábado 7 de junio en Valencia.

La Laguna Tenerife: Huertas (17), Fitipaldo (7), Scrubb (3), Doornekamp (3) y Shermadini (14), cinco inicial, Kostadinov (6), Fernández (22), Sastre (-), Kramer (-), Abromaitis (18) y Drell (9).

Valencia Basket: Montero (24), Badio (8), Ojeleye (8), Sestina (6) y Reuvers (6), cinco inicial, De Larrea (5), López-Aróstegui (2), Puerto (5), Pradilla (10), Jones (10) y Costello (18).

Parciales: 23-26, 20-30 (43-56), 27-32 (70-88) y 29-14 (99-102).

Árbitros: Juan Carlos García González, Joaquín García y Guillermo Ríos

Incidencias: 4.947 espectadores.