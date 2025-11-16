Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Txus Vidorreta, a la derecha, charla con Luis Arbalejo y Pedro Martínez antes del partido entre el Valencia Basket y La Laguna Tenerife. miguel ángel polo

Txus Vidorreta: «El Roig Arena es un recinto de primer orden mundial»

El técnico de La Laguna Tenerife, que fue campeón de la Supercopa en 2017 con el Valencia Basket, destaca la profundidad de plantilla taronja como clave para aguantar el calendario de la Euroliga: «El tipo de jugadores también ayuda, con jugadores muy físicos que han fichado muy bien»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:50

Txus Vidorreta, tras el partido que ganó el Valencia Basket a La Laguna Tenerife este domingo por 96-79 en la séptima jornada de la ... Liga Endesa se deshizo en elogios de la nueva casa taronja en su primera visita. Conviene no recordar que en la Fonteta siempre tendrá un bandera de campeón en la Supercopa de 2017: «Es un espectáculo alucinante y la sensación de un centro de entretenimiento de primer nivel, como no podía ser de otra manera llevando el nombre que lleva. Es muy agradable la sensación de jugar, con todos los paneles y si se consigue llenar, que estoy convencido que así será, es un recinto de primer orden mundial. Europeo seguro».

