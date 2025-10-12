Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jaime Pradilla, con el Valencia Basket. VBC

Tenerife y Manresa jugarán a puerta cerrada contra equipos de Israel, y el Valencia Basket se lo piensa

El partido ante el Hapoel Tel Aviv de este miércoles en el Roig Arena todavía no tiene entradas a la venta para el público y ha sido declarado de alto riesgo por el CSD

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:09

El conflicto latente entre Israel y Palestina también se plasma en el mundo del deporte. Y el Valencia Basket, que el próximo miércoles afrontará el partido de Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv ... , no parece quedar exento de ellos. Se prevé una jornada que exigirá amplias medidas de seguridad y, si finalmente el partido sigue su curso, que al cierre de esta edición no hay indicios de lo contrario, no quedará exento de polémica. Durante los últimos días, una protesta por parte de activistas propalestinos exigió la suspensión de este encuentro en el Roig Arena. A través del grupo BDS se remitieron varios escritos a modo de cara abierta al Valencia Basket, que titulan con que «el baloncesto nos apasiona, el genocidio nos repugna. Que el deporte no ayude a esconder el genocidio en Palestina», así como el lanzamiento de una campaña del deporte sin genocidio, con el objetivo de que Israel quede fuera de las competiciones de baloncesto.

