Tenerife y Manresa jugarán a puerta cerrada contra equipos de Israel, y el Valencia Basket se lo piensa

El conflicto latente entre Israel y Palestina también se plasma en el mundo del deporte. Y el Valencia Basket, que el próximo miércoles afrontará el partido de Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv ... , no parece quedar exento de ellos. Se prevé una jornada que exigirá amplias medidas de seguridad y, si finalmente el partido sigue su curso, que al cierre de esta edición no hay indicios de lo contrario, no quedará exento de polémica. Durante los últimos días, una protesta por parte de activistas propalestinos exigió la suspensión de este encuentro en el Roig Arena. A través del grupo BDS se remitieron varios escritos a modo de cara abierta al Valencia Basket, que titulan con que «el baloncesto nos apasiona, el genocidio nos repugna. Que el deporte no ayude a esconder el genocidio en Palestina», así como el lanzamiento de una campaña del deporte sin genocidio, con el objetivo de que Israel quede fuera de las competiciones de baloncesto.

El Valencia Basket todavía no se ha pronunciado públicamente, aunque sí ha hecho una cosa: no sacar entradas a la venta para el partido ante el Hapoel. De momento, sólo podrían acudir los abonados, aunque esto está en el aire, porque la opción de que el partido se juegue a puerta cerrada sin aficionados para evitar líos en la grada es más que real. Lo único que está claro del partido de Euroliga que se disputará el miércoles 15 de octubre en el Roig Arena entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv es que la Comisión Antiviolencia del CSD lo ha declarado de alto riesgo, lo que implica una batería de medidas para blindar la seguridad del mismo.

Y es que quienes sí se han pronunciado han sido otros clubes. El BAXI Manresa, que la próxima semana también recibirá a otro conjunto de Israel como es el Hapoel Jerusalem, ha declarado de alto riesgo su partido de la Eurocup y ha anunciado en un comunicado conjunto con La Laguna Tenerife que jugarán sus partidos a puerta cerrada. El conjunto canario había demandado que se suspendiera el partido contra el Bnei Herzliya israelí que ha de disputarse el martes 14 de octubre en la BCL.

Así reza el comunicado conjunto del Manresa y el Tenerife sobre jugar sus partidos ante equipos israelís a puerta cerrada: «Ante los encuentros que los clubes CB Canarias y Bàsquet Manresa debemos disputar en los próximos días frente a equipos de Israel, en el marco de distintas competiciones europeas, y considerando la situación actual, las entidades firmantes manifestamos lo siguiente:

1. Reiteramos nuestro firme compromiso con los valores fundamentales del deporte. Rechazamos categóricamente cualquier forma violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto.

2. Los clubes implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos de las competiciones a las que estamos inscritos, dado que ello supondría el incumplimiento de los contratos, con el consecuente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones.

3. En relación a los partidos programados, tras realizar numerosas consultas a las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en virtud de la información y las recomendaciones recibidas, las dos entidades hemos decidido que: los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada. Una decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros, en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.

Las dos entidades emitimos este comunicado de forma conjunta, en defensa de los valores del deporte y con la responsabilidad institucional que exige la actual situación«.