En estudio que el duelo entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv sea a puerta cerrada Los partidos del Roig Arena y Manresa ante equipos de Israel son los que más preocupan por la convocatoria de una huelga general para ese día «en protesta contra el genocidio palestino». La entidad taronja sigue con las entradas para el partido bloqueadas y está a la espera de la decisión final de las autoridades pertinentes

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL A LUGO Domingo, 12 de octubre 2025, 01:28 Comenta Compartir

Lo único que está claro del partido de Euroliga que se disputará el miércoles 15 de octubre en el Roig Arena entre el Valencia Basket ... y el Hapoel Tel Aviv es que la Comisión Antiviolencia del CSD lo ha declarado de alto riesgo, lo que implica una batería de medidas para blindar la seguridad del mismo. Todo lo demás, está en el aire. Incluso, la presencia de público en las gradas tal y como confirmaron a este periódico fuentes conocedoras de la situación. La Policía Nacional lleva monitorizando desde hace un mes los tres partidos que deben disputarse en territorio español, en 24 horas, con presencia de equipos de Israel. La Laguna Tenerife recibirá el martes 14 al Bnei Herzliya en la BCL y un día después, además del partido del Roig Arena, se disputará en el Nou Congost el BAXI Manresa contra el Hapoel Jerusalem. Los dos partidos del miércoles 15 son los que más preocupan tanto al CSD como a los mandos policiales, puesto que coinciden con la jornada de huegla general que han convocado la Confederación General del Trabajo, Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase y Confederación Intersindical «en protesta contra el genocidio palestino». Que coincida esa protesta con dos partidos, en Valencia y Manresa, con presencia de equipos de Israel ha provocado que no se haya tomado aún la decisión final sobre las medidas de seguridad de esos encuentros. Sobre la mesa está que se jueguen a puerta cerrada, aunque es una decisión que aún no se ha tomado y que en el caso del partido del Roig Arena abordará mañana la Delegación del Gobierno, que está en contacto permanente con el Valencia Basket.

Aprovechando la visita de Paulius Motiejunas, el CEO de la Euroliga, al primer partido de baloncesto del nuevo recinto de Quatre Carreres, el director general taronja Enric Carbonell le trasladó la preocupación del club por la seguridad de ese partido, tanto para los espectadores como para los equipos y personal que vaya a trabajar ese día. De momento, a la espera de la decisión final, el Valencia Basket tiene bloqueado el sistema de venta de entradas. En el caso de que el partido se dispute con público, la opción que en estos momentos tiene más fuerza es que sólo tengan derecho a asistir al partido los 11.000 abonados del club taronja. Pero todo está en el aire, incluso las acreditaciones de prensa. Con la cita monitorizada por la Policía Nacional, todo está bloqueado hasta que se tome una decisión final. Existen precedentes en la pandemia, cuando volvieron los partidos sin público, de acreditar sólo al personal suficiente para asegurar la cobertura de la retransmisión televisiva que tiene firmada la Euroliga con los equipos. Con toda esta incertidumbre, que por cierto es muy injusta para todos los rivales que tienen que soportar la tensión a la que han llevado los organismos competentes por no sancionar a los equipos de Israel como a los de Rusia, aterrizó el Valencia Basket en Santiago para disputar este domingo el partido de la segunda jornada de la ACB contra el Río Breogán (17 horas, DAZN). Si no hay ningún contratiempo físico de última hora, todo indica a que Sestina volverá a ser el descarte extracomunitario y que Iroegbu entrará en la lista para disputar su último partido de taronja.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión