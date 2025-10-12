Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La expedición del Valencia Basket recoge las maletas tras aterrizar este sábado en Santiago. L. Bermejo

En estudio que el duelo entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv sea a puerta cerrada

Los partidos del Roig Arena y Manresa ante equipos de Israel son los que más preocupan por la convocatoria de una huelga general para ese día «en protesta contra el genocidio palestino». La entidad taronja sigue con las entradas para el partido bloqueadas y está a la espera de la decisión final de las autoridades pertinentes

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL A LUGO

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:28

Lo único que está claro del partido de Euroliga que se disputará el miércoles 15 de octubre en el Roig Arena entre el Valencia Basket ... y el Hapoel Tel Aviv es que la Comisión Antiviolencia del CSD lo ha declarado de alto riesgo, lo que implica una batería de medidas para blindar la seguridad del mismo. Todo lo demás, está en el aire. Incluso, la presencia de público en las gradas tal y como confirmaron a este periódico fuentes conocedoras de la situación. La Policía Nacional lleva monitorizando desde hace un mes los tres partidos que deben disputarse en territorio español, en 24 horas, con presencia de equipos de Israel. La Laguna Tenerife recibirá el martes 14 al Bnei Herzliya en la BCL y un día después, además del partido del Roig Arena, se disputará en el Nou Congost el BAXI Manresa contra el Hapoel Jerusalem. Los dos partidos del miércoles 15 son los que más preocupan tanto al CSD como a los mandos policiales, puesto que coinciden con la jornada de huegla general que han convocado la Confederación General del Trabajo, Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase y Confederación Intersindical «en protesta contra el genocidio palestino». Que coincida esa protesta con dos partidos, en Valencia y Manresa, con presencia de equipos de Israel ha provocado que no se haya tomado aún la decisión final sobre las medidas de seguridad de esos encuentros. Sobre la mesa está que se jueguen a puerta cerrada, aunque es una decisión que aún no se ha tomado y que en el caso del partido del Roig Arena abordará mañana la Delegación del Gobierno, que está en contacto permanente con el Valencia Basket.

