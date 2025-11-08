Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tanaya Atkinson, en un partido del Valencia Basket en el Roig Arena. Miguel Ángel Polo

Tanaya Atkinson pone fin a su etapa en el Valencia Basket

El club taronja ha anunciado la desvinculación de la escolta norteamericana tras alcanzar un mutuo acuerdo, a pesar del contrato firmado hasta final de noviembre

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

La jornada de este sábado ha amanecido con un cambio en las filas del Valencia Basket femenino. Una de sus jugadoras dice adiós al ... club, después de haberse emitido un comunicado en el que se daba a conocer que Tanaya Atkinson no competirá más vestida de taronja.

