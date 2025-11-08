Tanaya Atkinson pone fin a su etapa en el Valencia Basket

La jornada de este sábado ha amanecido con un cambio en las filas del Valencia Basket femenino. Una de sus jugadoras dice adiós al ... club, después de haberse emitido un comunicado en el que se daba a conocer que Tanaya Atkinson no competirá más vestida de taronja.

La norteamaricana llegó este verano al conjunto valenciano con tal de dar un plus de calidad y más profundidad de banquillo. Lo hacía de forma temporal, hasta finales de este mes de noviembre. Pese a ello, ambas partes han renegociado su situación y con Tanaya Atkinson se ha alcanzado un mutuo acuerdo para rescindir su contrato con tres semanas de antelación.

A lo largo de estos meses, la escolta había promediado algo más de 21 minutos de juego en las competiciones domésticas, con unos registros de 7,33 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por partido, demostrando que se había aclimatado bien en el estreno del Roig Arena. En Euroliga su participación y números se vieron algo más reducidos, con 15 minutos, 4 puntos y 3 rebotes como balance medio.

Ahora, a sus 29 años, la ex del Araski y Zaragoza también en España, emprenderá nuevos retos profesionales en busca de seguir creciendo y disfrutando del baloncesto, como ha podido demostrar en los nueve encuentros disputados con la elástica taronja. Se marcha con la espinita clavada de no poder lograr el título de la Supercopa, donde Valencia Basket cayó en la final, pero dejando al equipo bien situado en la Liga Femenina Endesa y en la fase regular de Euroliga.