Kayla Alexander durante el partido. Araski
Crónica

La quinta victoria del Valencia Basket femenino llega contra el Araski

Las taronja no fallan en su visita a Vitoria y se mantienen en los puestos altos | Tras una ajustada primera parte, el equipo de Rubén Burgos pone la directa tras el descanso y los puntos en la pintura deciden el triunfo

R. D.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:45

Comenta

El Valencia Basket cumple en Vitoria con un triunfo ante Kutxabank Araski en la sexta jornada de la LF Endesa. El conjunto taronja encontró ... soluciones en la pintura a falta de acierto exterior encontrando de maravilla a Raquel Carrera, Awa Fam y Kayla Alexander, para sumar la quinta victoria seguida en LF Endesa, alargando la racha antes del parón por la ventana FIBA. Las de Rubén Burgos quedan con un balance de 5-1 en las posiciones altas de la clasificación.

