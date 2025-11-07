La quinta victoria del Valencia Basket femenino llega contra el Araski

El Valencia Basket cumple en Vitoria con un triunfo ante Kutxabank Araski en la sexta jornada de la LF Endesa. El conjunto taronja encontró ... soluciones en la pintura a falta de acierto exterior encontrando de maravilla a Raquel Carrera, Awa Fam y Kayla Alexander, para sumar la quinta victoria seguida en LF Endesa, alargando la racha antes del parón por la ventana FIBA. Las de Rubén Burgos quedan con un balance de 5-1 en las posiciones altas de la clasificación.

Kutxabank Araski Hill (9), Dembele (8), Dornstauder (7), Quevedo (8), Toussaint (10), cinco inicial, Brotons (2), Lawrence (4), Morro (-), Lahtinen (8). 56 - 77 Valencia Basket Buenavida (-), Romero (8), Fiebich (8), Carrera (14), Alexander (12), cinco inicial, Araújo (1), Casas (6), Fam (17), Iagupova (5), Abdelkader (3), Lekovic (3).

El equipo taronja saltó a la pista con Leticia Romero, Elena Buenavida, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Kayla Alexander. La defensa marcó el inicio de partido. Buena actividad de Buenavida para robar dos balones en pocos minutos de partido. Una energía que permitía al equipo salir con un 0-5, que no se ampliaba por la falta de acierto exterior. Kutxabank Araski no perdonaba para devolver el parcial y Toussaint las ponía con un +1. La reacción de Valencia Basket llegaba rápido y Made Urieta pedía tiempo muerto con el 0-8 entre Fam y Fiebich y el +7 visitante. Las locales volvían a apretar el marcador y se producía un intercambio de canastas que dejaba una única ventaja taronja de 3 puntos y mucho margen de mejora en defensa.

El Valencia Basket ajustó y empezó a encontrar mejor a Carrera y Fam en el interior, con las que realizaba un parcial de 2-9 que subía la ventaja a 9 puntos y provocaba un nuevo tiempo muerto del conjunto vasco. Hill lo frenaba en el triple, mientras los problemas de las taronja continuaban en el perímetro. La única jugadora que había anotado de tres era Fiebich y terminó por hacerse notar. Kutxabank Araski se ponía a 4 puntos con una destacada Jourdain y Rubén Burgos lo paraba. La pizarra del técnico taronja funcionaba con un 0-4 para recuperar el +8, pero una pérdida con antideportiva le otorgaba al equipo local la oportunidad para apretar al descanso (33-39).

Gran salida del equipo tras el paso por los vestuarios, ganando confianza en ataque a través de Romero, que lideraba un 0-8 que colocaba una buena ventaja de 14 puntos. Made Urieta pedía tiempo muerto. Valencia Basket siguió implacable con una buena defensa que impedía a Kutxabank Araski estar durante muchos minutos sin anotar en juego. El parcial llegaba a 1-14 con un +19 taronja. Dornstauder las desatascaba transcurridos 6 minutos de cuarto e iniciaba una reacción local de 6-0. Rubén Burgos lo paraba. Dornstauder las ponía a 11 y entonces aparecía Iagupova para anotar un importante triple. La ventaja al final del tercer cuarto era de 13 puntos.

Valencia Basket empezó a encarrilar el partido en el arranque del último periodo. Un parcial de 2-11 con anotación repartida, defendiendo, cerrando el rebote y corriendo subía la renta a 22 puntos. Kutxabank Araski no encontraba soluciones con tiros erráticos y fallos en lanzamientos liberados. Toussaint anotaba un triple intentando insuflar energía a su equipo, pero las continuas replicas taronja empezaron a alejar las posibilidades de remontada. El equipo taronja gestionó bien el colchón y no vio peligrar la victoria.

Rubén Burgos: «Una victoria más en una cancha exigente»

Al término del partido, el entrenador del Valencia Basket mostró su satisfacción por el resultado. «Contentas tras haber conseguido una victoria más en una cancha siempre exigente y después de realizar una buena defensa a partir del descanso especialmente. Es cierto que no hemos tenido buenos porcentajes en el lanzamiento exterior, pero nuestra consistencia en la pintura, la energía con la que nuestras jugadoras interiores hoy han disputado el partido, creo que nos ha dado esa ventaja y ese plus físico para mantener más o menos siempre una ventaja que nos permitía rotar, trabajar y construir para conseguir el resultado final. Ahora a esperar que las jugadoras disputen unos buenos partidos con su selección, que vuelvan sanas, que vuelvan con energía y a trabajar y a prepararnos en estos días para la siguiente fase de la temporada», concluyó.