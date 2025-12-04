El Skills Camp regresa a L'Alqueria del Basket El programa de tecnificación liderado por el Valencia Basket celebra su sexta edición y tiene como objetivo una propuesta centrada en la mejora y la experiencia del jugador

R. D. Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:21 Comenta Compartir

L'Alqueria del Basket abre las inscripciones para la sexta edición del Skills Camp, un programa de tecnificación dirigido a jugadores y jugadoras nacidos entre 2011 y 2015, que vivirán una semana diseñada para mejorar su juego mientras comparten una experiencia personal y deportiva única.

El campus combina entrenamiento, convivencia y acompañamiento profesional, permitiendo que cada participante aprenda, disfrute y se sienta parte del entorno taronja. La metodología del club busca que los jugadores crezcan no solo en aspectos técnicos, sino también en confianza, autonomía y capacidad de afrontar nuevos retos. La inscripción ya está abierta a través de la web de L'Alqueria del Basket.

Turnos del Campus

El Campus contará con tres turnos disponibles:

Turno 1: del 22 al 26 de junio

Turno 2: del 6 al 10 de julio

Turno 3: del 20 al 24 de julio

Una experiencia que va más allá del entrenamiento

Durante el programa, los participantes se someterán a rutinas técnicas específicas, evaluaciones personalizadas y trabajos de mejora individual similares a los que realizan los equipos profesionales de la entidad.

La incorporación de dinámicas como seguimiento individual, micro-sesiones de corrección inmediata en pista y desafíos de precisión y toma de decisiones recreará un entorno de entrenamiento de élite adaptado a su edad.

Con esta iniciativa, el Club busca que cada participante experimente la emoción y el compromiso de entrenar «como un profesional», potenciando su progresión técnica, su confianza y el orgullo de formar parte de la cultura taronja.

El objetivo es que cada jugador se lleve una sensación de progreso real y un recuerdo positivo de su paso por L'Alqueria del Basket.

Precios y modalidades

El precio por jugador en régimen interno con pensión completa en el Mas Camarena Resort es de 995€. Incluye:

Entrenamientos en L'Alqueria del Basket.

Alojamiento y pensión completa.

Equipación oficial (2 camisetas reversibles + 2 bermudas).

Diploma.

Seguro deportivo y fisioterapia durante las sesiones.

Traslados internos incluidos.

Servicio de lavandería diario.

Actividades nocturnas y de convivencia.

El precio por jugador en régimen externo (de 10h a 19h) es de 570€ e incluye:

Entrenamientos en L'Alqueria del Basket.

Equipación oficial (2 camisetas reversibles + 2 bermudas).

Comida y almuerzo diario.

Diploma y regalo final.

Seguro deportivo y fisioterapia durante las sesiones.

Existe un descuento del 10% para jugadores del Valencia Basket que se inscriban antes del 31 de enero de 2026.

Metodología centrada en el jugador

El Skills Camp se basa en el desarrollo técnico individual desde una perspectiva integral:

Entrenamientos enfocados en bote, pase, tiro y finalización, aplicados a situaciones reales de juego.

Competiciones diarias de 1x1 y 3x3 para mejorar la toma de decisiones bajo presión.

Sesiones de análisis en vídeo y feedback personalizado de los entrenadores.

Charlas con el psicopedagogo del club, abordando motivación, confianza, gestión del estrés y presión competitiva.

Trabajo físico específico (coordinación, velocidad, equilibrio y fuerza funcional).

Objetivo: formar jugadores más completos, conscientes de su juego y con herramientas para progresar durante la temporada.

En las instalaciones de L'Alqueria del Basket

La casa del baloncesto europeo de formación, con más de 15.000 m² dedicados exclusivamente al basket:

13 pistas (9 cubiertas).

Gimnasio propio, sala de vídeo y espacios de recuperación.

Servicio médico y fisioterapeuta del club.

Preparadores físicos especializados.

Alojamiento en Mas Camarena Resort y/o Hotel Ad-Hoc

Los jugadores en régimen interno se alojarán en habitaciones de 2 a 4 personas, en entornos de alto confort y ocio:

Instalaciones deportivas, piscina, zonas verdes y restaurante.

Ubicación: Bétera, a 15 minutos del centro de Valencia.

Desplazamientos diarios en autobús incluidos.

Servicio de lavandería diario para la equipación del entrenamiento.

El Mas Camarena Resort se ubica en la zona residencial Torre en Conill Norte, frente al Campo de Golf Escorpión, en la localidad de valenciana de Bétera, situado a 15 minutos del centro de Valencia y con accesos directos a la AP 7 y al aeropuerto de Valencia. Más información aquí.

Servicios adicionales

Recogida en aeropuerto: 60 € por trayecto.

Fin de semana adicional: 400 € (2 noches, pensión completa).

Noche extra: 150 €.

Habitación individual: suplemento de 200 €.

Inscripción

La inscripción y el pago debe hacerse a través de la página web en este enlace: https://servicios.alqueriadelbasket.com/?r=skillscamp/SkillsCamp

Política de cancelación

La inscripción podrá ser cancelada a través de un comunicado por escrito al correo recepcion@alqueriadelbasket.com.

La fecha de recepción de dicha comunicación será la que se tenga en cuenta para proceder a la devolución total o parcial de la actividad, que será efectuada según los siguientes parámetros:

Cancelación con 30 o más días de antelación al comienzo de la actividad: devolución del 100%.

Cancelación entre 29 y 20 días antes del comienzo de la actividad: devolución del 75%.

Cancelación entre 19 y 16 días antes del comienzo de la actividad: devolución del 50%.

Cancelación en los 15 días antes del comienzo de la actividad o una vez iniciada esta: no se devolverá ningún importe.

En los casos de cancelación por situaciones de causa mayor justificada (hospitalización, operación de urgencia o lesión grave que conlleve una fractura que imposibilite la participación en la actividad) en los que no corresponda devolución del 100% del importe abonado en metálico, los afectados recibirán un bono descuento por el porcentaje restante que podrán canjear en futuras inscripciones a nuestras actividades. Para poder beneficiarse de este bono descuento, la situación de causa mayor deberá justificarse debidamente mediante la presentación de documentación acreditativa.