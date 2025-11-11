Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La grada de animación del Roig Arena, durante el partido contra el San Pablo Burgos.

El sistema de cobro de los abonos del Valencia Basket vuelve a fallar

El club taronja emite un comunicado similar al que ya tuvo que hacer público en agosto al producirse problemas con el pago en el segundo plazo de los pases del Roig Arena: «El club va a devolver el importe cobrado en todos los casos, incluidos aquellos que sí que habían pagado la cantidad correcta»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:56

Comenta

El traslado de la Fonteta al Roig Arena ha tenido un último episodio complicado. En agosto, el Valencia Basket tuvo que emitir un comunicado para ... asumir el error de la plataforma del cobro de los abonos de la temporada 2025-2026, que provocaron que en algunos casos se cobrara de forma íntegra a una persona el abono de todos los apuntados en una lista de amigos de las que se utilizó para reagrupar pases en sectores del nuevo recinto de Quatre Carreres. En aquel momento, el club señaló directamente a la plataforma con la que se contrató el servicio: «Los errores vienen por un fallo en la plataforma que genera Enterticket para el proceso y el club subsanará todas las incidencias, así como cambiará de plataforma en los próximos días para evitar errores futuros».

