El sistema de cobro de los abonos del Valencia Basket vuelve a fallar El club taronja emite un comunicado similar al que ya tuvo que hacer público en agosto al producirse problemas con el pago en el segundo plazo de los pases del Roig Arena: «El club va a devolver el importe cobrado en todos los casos, incluidos aquellos que sí que habían pagado la cantidad correcta»

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 16:56

El traslado de la Fonteta al Roig Arena ha tenido un último episodio complicado. En agosto, el Valencia Basket tuvo que emitir un comunicado para ... asumir el error de la plataforma del cobro de los abonos de la temporada 2025-2026, que provocaron que en algunos casos se cobrara de forma íntegra a una persona el abono de todos los apuntados en una lista de amigos de las que se utilizó para reagrupar pases en sectores del nuevo recinto de Quatre Carreres. En aquel momento, el club señaló directamente a la plataforma con la que se contrató el servicio: «Los errores vienen por un fallo en la plataforma que genera Enterticket para el proceso y el club subsanará todas las incidencias, así como cambiará de plataforma en los próximos días para evitar errores futuros».

Tres meses después, se han vuelto a producir muchas incidencias en el segundo pago de los abonos, el que tenía que producirse este lunes 10 de noviembre. Tras detectar los errores, y recibir múltiples quejas a través de todos los canales de comunicación entre los abonados y la entidad valenciana, el club ha vuelto a emitir un comunicado este martes transmitiendo la decisión de suspender todas las operaciones de cobro que se hayan emitido, incluso las que se han realizado de forma correcta, para poder hacer desde cero de nuevo el cobro a los abonados correspondientes. Los socios que optaron en su momento por el pago único ya no deben tener ningún apunte de cobro en sus cuentas: «El Valencia Basket desea transmitir disculpas a sus abonados por las incidencias que se están produciendo estas últimas horas en el segundo pago de los abonos. Puesto que, debido a fallos técnicos, el cobro no se ha producido correctamente en algunos casos, el club va a devolver el importe cobrado en todos los casos, incluidos aquellos que sí que habían pagado la cantidad correcta, por lo que todos los abonados que han afrontado el pago recibirán el dinero en las próximas horas. El club seguirá trabajando en solventar la incidencia y el pago no se realizará de nuevo hasta que se pueda garantizar que se produce con éxito».

