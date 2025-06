Sestina es duda en el Valencia Basket para el segundo partido de la semifinal de la ACB

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 12:26 Comenta Compartir

La Fonteta vivirá este jueves el segundo partido de la semifinal de la ACB entre el Valencia Basket y La Laguna Tenerife (21:15 horas, ... Movistar Deportes) con el 1-0 en la serie tras la victoria de los taronja en el primer partido por 83-65 pero con dos dudas físicas que pueden marcar los próximos partidos. La más clara es la de Nate Sestina. Tras un fuerte golpe en el codo, no participó en la recta final del partido del martes, no entrenó este miércoles con sus compañeros y tras la sesión de tiro, la última prueba, es duda para el partido. Aunque la decisión no se tomará hasta el calentamiento ya se ha abierto la posibilidad de hacer un cambio en la rotación para dar descanso a Sestina, que Ojeleye ayude en la rotación en el cuatro a Pradilla, con la configuración de plantilla de los de Vidorreta está perfectamente capacitado para hacer ese rol contra Doornekamp o Abromaitis, y dar entrada a Jovic.

Noticia relacionada La semifinal de la ACB arranca con un golpe taronja Ese movimiento del serbio, además, serviría para tener una opción más en un juego exterior donde se contiene la respiración con Jean Montero. El dominicano sufrió un fuerte golpe en la mano derecha, la de tiro, en el primer cuarto del partido del martes. Como Sestina, no entrenó con el grupo el miércoles y jugará el segundo partido con una protección pero con dolor. Serán sus sensaciones en pista, ha podido completar la sesión de tiro, las que marquen la incidencia que puede tener en el segundo partido de una serie donde el Valencia Basket apretará para intentar viajar a Tenerife con un 2-0 que, por cierto, nunca ha tenido en su historial en las semifinales de la Liga Endesa.

