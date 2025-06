La semifinal de la ACB arranca con un golpe del Valencia Basket

El Valencia Basket comenzaba la semifinal de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife con una estadística brutal que indicaba que en 13 de los ... 36 partidos de la ACB esta temporada había anotado 100 o más puntos y que en los 20 que había llegado como mínimo a los 95 había ganado 18. Siendo el equipo que a más posesiones juega por partido de la competición, contra el que juega con el ritmo más bajo, esos números hubieran acercado el triunfo. Desde el inicio, quedó claro que el choque no iba por esos derroteros. Desde la dureza defensiva, y entendiendo que hay que ganar los encuentros en todo tipo de escenarios, el Valencia Basket supo sufrir en el tercer cuarto para sacar un triunfo con oficio que pone el 1-0 en la eliminatoria. Sin nada ganado, obvio, pero con la tercera final de la historia taronja en la ACB a dos triunfos. Con una gran defensa, dejando en 65 puntos a un buen equipo ofensivo.

Jaime Pradilla, desde el arranque, ejemplificó ese sacrificio. El aragonés jugó, posiblemente, su mejor partido de taronja. Por el momento y su rendimiento. El aragonés, con 14 puntos, 10 rebotes y 22 de valoración, fue el más destacado en un triunfo coral donde en ataque, como si fuera una carrera de relevos, se fueron turnando Jones, Badio o Montero para poner la chispa necesaria en ataque para llevarse el primer partido de la serie. En la hemeroteca taronja, es algo fundamental en las semifinales que ha disputado de la ACB. En las nueve precedentes, llegó a la final en las dos donde pudo ganar el primer partido de la serie (en 2003 ante el Unicaja en la Foteta y en 2017 en el Buesa Arena) y no pudo remontar en las siete en las que comenzó perdiendo. Es sólo una estadística pero es cierto que marca la importancia que tiene en una serie, sea a tres o a cinco, comenzar golpeando.

La capacidad de concentración de los de Pedro Martínez se demostró desde el salto inicial. La Laguna comenzó golpeando, con un 0-6, y la reacción de los locales fue seguir con su plan de partido, con ataques rápidos y sin renunciar a tiros, para lograr un parcial de 16-7 para subir un 16-13 desde donde los taronja fueron creciendo en el primer cuarto hasta un 23-19 donde el 3 de 8 en triples quedó compensado con el gran movimiento del balón que se reflejó en las 7 asistencias para las 10 canastas de campo anotadas.

El partido se tensó en el segundo cuarto con una petición de Pedro Martínez de que se revisara una posible acción de violencia de Shermadini y la reacción del georgiano, que se encaró con el técnico taronja. No se cortó Pedro Martínez, que le dejó claro al jugador de La Laguna que no iba a permitirle un desplante así. De esa tensión, donde Vidorreta también forzó la máquina, Jones fue el que supo reconducir esa electricidad para poner la máxima renta para los locales (45-29). Fue el momento en el que los aurinegros demostraron que no son un equipo que baje los brazos con facilidad, para apretar el marcador al descanso con un parcial de 2-8 cerrado con un triple de Doornekamp sobre la bocina (47-37) para dejar claro que el partido no estaba acabado.

Algo que quedó claro en el tercer cuarto. Del 50-37, tras una canasta más adicional de Costello, el equipo aurinegro logró ponerse a tres (53-50 tras el quinto triple de Doornekamp) y el saber sufrir, apretando atrás, en ese momento límite fue clave para poner el 1-0 en la serie. La Laguna tuvo dos ataques para empatar, no los aprovechó, Badio subió un poco de oxígeno con el 55-50 y el Valencia Basket volvió a encontrar sus buenas sensaciones en ataque. Con un momento brillante de Ojeleye, al que sigue siendo necesario recuperar para que las opciones de seguir avanzando en el playoff para los taronja aumenten, que con un triple subió un 62-54 que llegó a estirarse a un 79-62, definitivo, con Pradilla. Ahora será clave recuperar a Sestina, que no pudo acabar el partido por un golpe en el codo, y Montero, que salió de la Fonteta con una mano vendada.

Valencia Basket: Montero (16), Badio (5), Ojeleye (3), Pradilla (14) y Reuvers (4) —quinteto inicial— Jones (14), De Larrea (7), Costello (7), Sestina (6), Puerto (5), López-Arostegui (2) y Soriano (-).

La Laguna Tenerife: Huertas (18), Sastre (2), Doornekamp (17), Kramer (3) y Shermadini (3) —quinteto inicial— Fitipaldo (11), Scrubb (7), Abromaitis (2), Morin (2) y Fernández (-).

Parciales: 23-19, 24-18 (47-37); 20-22 (67-59) y 16-6 (83-65).

Árbitros: Juan Carlos García González, Rafael Serrano y Alberto Sánchez Sixto.

Incidencias: 7.453 espectadores