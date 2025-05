San Emeterio: «Si la NBA entra en Europa el proyecto del Valencia Basket hay que tenerlo muy en cuenta»

El Valencia Basket facturó en Girona su condición de cabeza de serie en la lucha por el título de la Liga Endesa y se reencontró ... con San Emeterio. El cántabro, que como jugador ganó tres títulos con la camiseta taronja, es ahora el director deportivo del Bàsquet Girona. Reclutado por Marc Gasol no duda a la hora de señalar a los valencianos como uno de los candidatos a ganar la Liga y reflexiona sobre el modelo de la Euroliga y lo que puede aportar FIBA de la mano de la NBA.

-¿Cómo ha sido el año de su debut como director deportivo?

-Ha sido un año complicado, al principio sobre todo a nivel de resultados, pero ahora estamos contentos y asentando las bases del proyecto que queremos construir. Con el cambio de Moncho Fernández las cosas han ido bien y tenemos ganas de terminar bien la temporada. Es mi primer año de director deportivo, soy un rookie, y tengo que ir aprendiendo siempre. Ha sido un master a ritmo acelerado. Ahora tenemos que asegurar la permanencia. El crecimiento no se ve en un año sino a largo plazo, en dos o tres años, y ahora hemos construido una base para poder crecer.

-¿La decisión más traumática a mitad de una temporada es despedir al entrenador?

-Es una decisión complicada y para tomarla hay que analizar muchos aspectos. Llega un momento que, por mucho que analices, tampoco puedes tener una parálisis por análisis y tienes que actuar. Lo hicimos y la verdad es que las cosas afortunadamente han salido bien. No sólo ha sido esa porque hemos tenido que cambiar a jugadores en la plantilla, que más o menos nos han salido bien.

-Es que la figura del técnico es muy importante. Lo vemos en el sello personal que vuelve a tener el Valencia Basket de Pedro Martínez. No es casualidad.

-Aquí no hay casualidades, lo que hay es mucho trabajo detrás de cada resultado positivo. No voy a descubrir yo a Pedro Martínez, todos sus equipos tienen su seña de identidad y eso es importantísimo para un club y un equipo. Que la seña de identidad esté marcada en lo que el entrenador quiere. Eso es algo que Pedro siempre hace y este año no ha sido menos, construir desde ahí es algo positivo.

-¿Una de sus claves es que ha ido encontrando una adaptación en su estilo de juego atendiendo a los cambios propios del basket?

-Desde la primera etapa en el Valencia Basket, cuando yo estaba en el equipo, su baloncesto ha cambiado. Ha evolucionado y se ha actualizado en sus ideas. Es algo que ya ha hecho antes porque yo estuve con él en una etapa anterior en Girona y del que tuve en Girona al que tuve en Valencia ya se había actualizado. Está siempre atento a la evolución del baloncesto porque si no haces eso como entrenador acabas muriendo. El baloncesto de este Valencia Basket es muy agresivo, con ritmo alto y con mucha anotación.

-¿Ese estilo le convierte en uno de los candidatos para luchar por ganar la Liga?

-Sí, es un estilo para luchar por ganar la Liga Endesa. Van terceros, va a haber pelea como en todos los playoff, pero es un basket para luchar por la Liga. Que nadie tenga duda de que lo van a hacer.

-¿Haber sido jugador de alto nivel tantos años le ayuda en su actual trabajo?

-He tenido la suerte de ser muchos años jugador y también estar en la parte del staff como asistente . Sé muy bien cómo trabaja un cuerpo técnico y lo que piensa un jugador y cómo funciona un vestuario. Eso me ha ayudado durante el año a saber cuando apretar, apoyar o hacer según qué cosas. Hemos enderezado el rumbo.

-¿Y haber sido jugador tan reciente?

-Haber sido jugador reciente creo que sí que ayuda porque conozco un poco como funcionan las mentalidades actuales y a algunos jugadores que todavía están en activo. Me sirve para preguntar referencias de algún jugador a compañeros y eso es importante para mi trabajo.

-¿Entiende desde el punto de vista empresarial que la Euroliga le siga cerrando la puerta al Valencia Basket, más aún ahora con un Arena que va a ser uno de los mejores de Europa?

-Lo que puedo decir, porque lo sé, es que el esfuerzo que ha hecho Juan Roig, Enric Carbonell y todo el club durante muchos años, con José Puentes y mucha más gente, llevan mucho tiempo haciendo guiños y creo que se merecen estar en la Euroliga. Desafortunadamente no puedo tomar ninguna decisión. Desde el punto de vista empresarial, ahora con la llegada del Roig Arena, suena extraño que el Valencia Basket esté fuera de la Euroliga. Ahora mismo la Euroliga es una competición que no reporta beneficios económicos por jugarla y todo el mundo se lo tiene que hacer mirar y reflexionar porque al final es lo que declaró el presidente del Alba Berlín, el éxito es ganar pero también hay una parte empresarial y si un negocio sólo se sostiene a base de que alguien meta dinero no es ni un negocio ni una empresa.

-¿La FIBA, con la visión de Jorge Garbajosa, ha ganado terreno?

-La BCL está haciendo las cosas bien y poco a poco está ganando protagonismo. Económicamente es mejor para según qué equipos y es una opción que va ganando enteros.

-La NBA ha fijado su mirada en el Roig Arena como ejemplo de lo que quiere para su futura competición. ¿Es esa vía atractiva?

-No lo sé pero seguro que si la NBA entra en Europa el proyecto del Valencia Basket hay que tenerlo muy en cuenta. La NBA tiene esa visión empresarial del basket, sin perder la esencia del deporte. Sólo hay que ver la NBA y cómo las franquicias no paran de subir de valor y son rentables. Si la NBA aterriza en Europa, con matices y gestionando todo bien, es una opción a estudiar y valorar.

-Lo que está claro es que el actual modelo es un jaleo hasta por los aficionados con tanto partido.

-Es así, no sólo con las competiciones europeas sino también con la ACB. Muchas veces te encuentras los partidos y alguno no sabe que se jugaba ese día. El calendario está muy apretado, hay muchas competiciones, y los clubes tenemos que adaptarnos.

-¿Cómo ha visto la evolución de Guillem Ferrando este curso?

Es un jugador que tiene capacidad para estar en Liga ACB muchos años, por eso lo fichamos. Tiene por delante a dos buenos bases, como lo va a tener en cualquier equipo. En algún momento tiene que tirar esa puerta abajo. Ha trabajado bien esta temporada, nos ha ayudado mucho en algunos partidos a ganarlos y estamos contentos con él. Tiene contrato y seguirá con nosotros.

- Jean Montero va a ser uno de los jugadores más cotizados este verano.

-Pese a ser joven ha vivido ya muchas cosas y eso le puede llevar a tener cierta madurez pese a ser tan joven. Ese interés de los clubes por fichar le halagara, también se lo ha ganado, pero como en el equipo lo que tienes que hacer es hablar con él, que siga centrado en el día a día y en lo que le ha llevado a estar así que es su nivel de juego. No puedes despistarte nunca como jugador.

-¿La evolución de Josep Puerto, para el que usted fue un referente, es un ejemplo de que con trabajo se puede conseguir todo?

-Puerto es una referencia de lo que es el trabajo y es esfuerzo diario en un club que lleva la Cultura del Esfuerzo en la camiseta. Cuando me defendió por primera vez en un entrenamiento él tenía 16 años. Se puso delante, me pegó un viaje y ya me gustó. Dije este tío vale y quiere. No se cortaba. Cada día ha trabajado, ha mejorado y en cada verano no ha parado y ha sido martillo pilón currando. Las cosas con mucho trabajo acaban llegando.