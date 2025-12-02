Ruvers se luce con Hungría y Happ ficha por el San Pablo Burgos

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

El Valencia Basket sigue preparando su semana exigente de doble partido tras el regreso de las ventanas FIBA, donde visitará al Panathinaikos este viernes en la Euroliga y al Baskonia el domingo en la ACB, con el regreso escalado de sus internacionales. Moore fue el primero, tras no jugar con Macedonia del Norte el segundo partido en Irlanda el pasado domingo, y el segundo será Reuvers. El pívot ha brillado con Hungría en los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2027, con dos triunfos ante Finlandia como local por 89-82 y en Bélgica por 85-87 que les colocan como líder del Grupo G con un balance de 2-0. El taronja fue el más destacado con 16 puntos y 6 rebotes para 20 de valoración ante Finlandia y fue clave en la remontada en Bélgica con 26 puntos (5/7 en triples), 10 rebotes y 28 de valoración. Dos triples de Reuvers (que sumó un 7 de 10 en los dos partidos) apretaron el duelo ante los belgas y una falta de tres tiros le dio a su equipo una pequeña ventaja que a la postre fue definitiva.

El último jugador taronja en terminar su participación, y por tanto el último en regresar a la disciplina de Pedro Martínez, fue el dominicano Jean Montero, que en la madrugada de este martes en España perdió con la República Dominicana 88-89 ante México en un partido que se decidió con dos tiros libres de Andriassi. El base tuvo el triple que hubiese dado el triunfo a su selección pero no lo convirtió. Montero acabó el partido con 5 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias para 10 de valoración. Tres días antes, había sido uno de los grandes artífices del triunfo dominicano en México por 85-92 con 20 puntos y 2 asistencias. El jugador de Valencia Basket cedido en Casademont Zaragoza, Joel Soriano, fue otro de los destacados de su selección con un promedio de 14 puntos, 7,5 rebotes y 21,5 de valoración en el doble duelo ante México.

Por otra parte, el San Pablo Burgos anunció este martes el fichaje de Ethan Happ hasta final de temporada tras romper la vinculación que tenía con la entidad del Roig Arena hasta junio de 2026. En el comunicado de su llegada, el club castellano se refirió a su su última etapa en España, que terminó con una lesión grave en el pie y una operación: «El buen rendimiento hizo que Valencia Basket se fijara en él para hacerse con sus servicios en la pasada temporada 2024/25, en la que apenas pudo participar en cinco compromisos ligueros por una lesión en un dedo del pie derecho, que le llevó a pasar por quirófano en el mes de junio y de la que ha ido recuperándose a lo largo de los últimos meses».