El Roig Arena ensayará el sábado 13 de septiembre su modo baloncesto

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

El Valencia Basket llevará a cabo este sábado por la tarde una prueba de accesos al Roig Arena para sus abonados. Es decir, que probará el modo baloncesto de forma que los socios del club que lo deseen tendrán acceso a ver in situ el que será su asiento durante la próxima temporada. Esta prueba servirá también para poner a prueba los flujos y accesos y poder mejorar de esta manera de cara a los primeros partidos. La jornada comenzará a las 17:30 horas con la apertura de puertas para los abonos femeninos, con el acceso a las terrazas y zonas de restauración, pudiendo ya acceder al interior de la pista por la puerta de acceso correspondiente. A partir de las 18:15 horas cada abonado deberá acceder a pista por sus puertas de acceso indicadas en las instrucciones que habrá recibido. A las 18:30 se realizará una bienvenida, con los socios ya en sus asientos para ver cómo funcionan las pantallas y los sistemas se sonido y a las 19 se efectuará la salida de los abonados femeninos.

Una hora y media más tarde, comenzará el mismo proceso con los abonos masculinos. A las 20:30 horas se realizará la apertura de puertas, con las zonas de restauración abiertas. A las 21:30 horas se realizará el mismo acto de bienvenida que con los abonados masculinos, las personas que tengan los dos abonos podrán repetir todo el proceso, y a partir de las 22 horas se podrá volver a las zonas de terrazas y restauración, donde el público podrá permanecer en pista o salir a sus correspondientes zonas de terrazas y restauración hasta las 22:30 horas que se cerrará la pista. El público deberá salir de pista por sus puertas de acceso, aunque podrá permanecer en el recinto en las zonas de restauración de El Mercat hasta las 23:30 horas que se cerrará el Roig Arena.

La prueba se llevará a cabo a través de los accesos reales que habrá en los partidos, accediendo primero los abonados femeninos, y posteriormente los masculinos. Será necesario que todos los asistentes hayan activado su cuenta en este enlace: https://acortar.link/OlYOq7 y entrado en su zona personal en la web del Valencia Basket para descargar su abono para poder acceder. Los abonados que tengan ambos pases, tendrán que salir del recinto tras la prueba femenina para acceder a la masculina, siendo las pruebas dos eventos diferentes. Los accesos serán los siguientes:

Abonos femeninos:

• Acceso K: Personas con movilidad reducida

• Acceso A: Sectores 101-102

• Acceso C1: Sectores 103-111

• Acceso H: Sectores 112-122

Abonos masculinos:

• Acceso K: Personas con movilidad reducida

• Acceso A: Sectores 101-103

• Acceso C1: Sectores 104-111

• Acceso H: Sectores 112-122

• Acceso C2: Sectores: 301-320

Información importante a tener en cuenta

Durante los partidos femeninos, la zona de restauración de El Mercat (zona que da a la calle Pintor Gassent) estará abierta al público, por lo que cualquier abonado podrá entrar aunque luego para acceder a pista tenga que usar la puerta de acceso de su abono. En partidos masculinos, en cambio, al ocuparse todo el aforo del Arena, los abonados deberán consumir en las zonas de restauración acotadas para sus sectores para facilitar flujos y movilidad. En este punto es importante saber que cada anillo tiene sus zonas de restauración y en todas ellas hay una gran variedad de productos. Es decir, en el segundo anillo se podrán consumir en los puestos de restauración los productos de Hundred Burguers o La Mesedora aunque sus puestos físicos estén en El Mercat que está situado en el primer anillo. La nueva tienda oficial de Valencia Basket estará abierta y a disposición de todos los asistentes con un horario especial para ese día de 10 a 22 horas y habrá también a disponibilidad de los asistentes una consigna abierta en el Acceso A, para dejar cascos de moto, ordenadores, etc. antes de acceder en caso de necesidad.