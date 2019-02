REPÓKER DE CORAZONES El Valencia Basket afronta la primera Copa de la Reina de su historia con cinco jugadoras de la tierra | El unánime favoritismo con el que parte el Girona el jueves es muy parecido al que actuó en contra del TAU frente al Pamesa de Vukovic en 1998 JUAN CARLOS VILLENA Lunes, 25 febrero 2019, 00:40

El Valencia Basket ya cuenta los días en el calendario para tachar otra de esas fechas para la historia en su frenética carrera por recuperar el gen ganador que siempre ha tenido el apellido femenino al nombre baloncesto en la ciudad. Tras la desaparición del Ros Casares en 2012 parecía imposible que la Senyera volviera a colgar de la grada durante una Copa de la Reina. Esa competición que comenzó a abrazar Godella en la década de los 90 al calor de Miki Vukovic. Curiosamente, el mayor paralelismo para explicar la ilusión con la que las taronja están preparando la cita nos lleva en la máquina del tiempo al baloncesto masculino. Al Pamesa del 98. Aquel año nadie daba un duro por el debutante que se cruzaba contra el líder de la ACB, el Taugrés de Scariolo. Más de dos décadas después algo parecido, con el cambio al euro, ocurre con el Valencia Basket y su cruce contra el Spar Girona, líder de la Liga Dia con un balance de 20-1. ¿Se repetirá la gesta?.

Para que las páginas del cuento sean igual de bonitas, también aparecen en la historia un Nacho Rodilla, un Víctor Luengo o un César Alonso. Cambiemos sus nombres por María Pina, Anna Gómez, Esther Díaz, Rebeca Cotano e Irene Garí. Las cinco valencianas de la plantilla que entrena Rubén Burgos. Un repóker de corazones con el que ir a la guerra para intentar tumbar a un ejército donde asoma, la historia es caprichosa, otra leyenda del basket valenciano como Laia Palau.

«No es imposible pero es muy difícil». La frase es de María Pina. Con mil partidos a la espalda es bueno tamizar con algo de sensatez los renglones de los sueños. Ese equilibrio es clave para no perder la cabeza e intentar la machada: «Son equipos que son difíciles de ganar y más si hay un título de por medio. Somos conscientes de que el jueves se tienen que reunir muchas circunstancias, tanto en nuestro juego como en el del Girona, para tener opciones. Dicho lo cual esto es baloncesto y tenemos que ir con la mentalidad de ir minuto a minuto en el partido. Que nadie dude de que nos vamos a dejar la vida para intentarlo». La alero tiene muy claro lo que significa disputar el torneo en el crecimiento del Valencia Basket: «La mentalidad de la Copa de la Reina tiene que ser un peldaño más en el crecimiento del club, como lo ha sido el certificar la presencia en el playoff en el año del debut en la Liga Dia. Tanto para la entidad como para nosotras eso tiene que ser un referente». A la de Benetusser se le ilumina la mirada cuando le recuerdan la gesta de aquel Pamesa: «Era muy pequeña pero sí que viví ese sentimiento que creó en la ciudad aquellos años. Me gusta que los equipos de la Liga Dia tengan mucha gente española, con mucho compromiso, y que el proyecto del Valencia Basket tengamos esa representación de jugadoras valencianas, es un orgullo».

La plantilla de Rubén Burgos es consciente de que para pasar tienen que hacer el mejor partido del curso

A su lado, Anna Gómez. Las dos forman la columna vertebral del actual Valencia Basket. Luengo y Rodilla, para entendernos. «Tengo mucha ilusión puesta en esta Copa de la Reina porque creo que es el premio al trabajo de la primera vuelta», confiesa una base de Alfara que siempre es optimista: «Nos merecemos jugarla en este gran momento de forma en el que llegamos, con cinco victorias seguidas en la Liga y empatadas con el Cadi La Seu por la cuarta plaza. Siempre digo que es un torneo especial porque a un partido todo puede pasar. A ilusión y a ganas no nos va a ganar el Girona. No tenemos que dejar que cojan diferencias grandes y lograr que el partido aún esté vivo en los últimos minutos. Creo que nuestras opciones pasan por ahí, por llegar a un final igualado».

Lo que sí tiene claro Gómez, que creció en una de las camadas campeonas del Ros Casares en categorías inferiores, es lo que significa hacerse las fotos del reportaje junto a sus cuatro compañeras: «Tener a cinco valencianas en el equipo que debuta en la Liga Dia es un orgullo. Además creo que estamos compitiendo todas al más alto nivel y eso quiere decir que el Valencia Basket lo está haciendo muy bien. Es muy importante tener a gente de la tierra en este momento de crecimiento del equipo». La base conoce a la perfección las raíces del basket valenciano, donde el apellido Vukovic es religión. Es por ello que los elogios del maestro son algo más, un plus: «Escuchar esa comparación con el Pamesa es increíble y más si viene de Miki Vukovic, que es una leyenda de nuestro baloncesto. Nos queda mucho para llegar a donde llegó aquel equipo pero nos encanta que se nos compare en cuanto al crecimiento del equipo».

Rebeca Cotano cumplió el miércoles 24 años. Las batallas del Pamesa le pillaron de niña. Lo suyo es enfocar el estreno en una Copa como lo que es, algo nuevo: «La afronto con mucha ilusión. Hemos recordado en el vestuario lo que fue la fase de ascenso de la Liga Femenina 2 y esto es un plus, aunque no sea en la Fonteta. Es una experiencia para vivir». La ala-pivot tiene claro que su equipo tendrá opciones en el partido de cuartos frente al Girona y que van a defender ese escudo que tanto les representa: «Los dos partidos que hemos disputado contra ellas en la Liga han sido complicados pero esta es otra competición. Creo que tenemos opciones. Va a ser un honor representar al Valencia Basket en una Copa de la Reina. Ya lo fue ascendiendo a la Liga Dia y ahora damos un paso más adelante. Ojalá sigamos creciendo juntas porque tampoco nos imaginábamos hace unos años lo que al final fuimos consiguiendo y se logró. Si hace nada me hubieran dicho que estaría haciendo este reportaje a lo mejor no me lo hubiera creído con lo que ¿Por qué no vamos a soñar con luchar por los títulos a medio plazo?».

«Tenemos todas muchas ganas, de que llegue el jueves y pelearle los cuartos al Girona», continúa Esther Díaz. La capitana también es debutante en la Copa de la Reina. Otra lectura. La de Burjassot tiene claro que van a exprimir las opciones de jugar el sábado las semifinales: «Esa es la gracia de la competición. Tal y como está el equipo creo que somos capaces de ganar a cualquiera y ojalá nos salga ese partido que estamos pensando tantas semanas frente al Girona. Tenemos que estar muy sólidas en defensa, cometer el menor número de errores posibles y jugarles de tú a tú. Explotar nuestras fortalezas y minimizar las carencias. Tenemos que estar muy juntas en la pista». La base ha subido todos los peldaños desde el inicio del proyecto y por eso pondera más lo que significa jugar la Copa que las opciones en ella: «Estamos dando todos los pasos que podíamos dar en el año del debut, no sólo con la clasificación para la Copa sino certificando la presencia en el playoff antes de viajar a Vitoria. Son pequeños pasos para la historia del Valencia Basket».

Cierra el quinteto la olivense Irene Garí. A sus 24 años también disputará su primera Copa aunque su discurso sobre la forma de afrontar el duelo ante el Girona tiene poso de veterana: «Pasa por un partido de no tener muchos errores, tenemos que tener todas claro el plan de partido y ejecutarlo a la perfección. La clave es ser sólidas en defensa como demostramos en el encuentro que disputamos en Girona. Cometimos pocos errores pero tenemos que jugar 40 minutos y no 37».

«La primera vez que disputas un torneo siempre tienes un gusanillo previo y la ilusión», reconoce la alero antes de ponderar lo que significará el evento: «Viajarán nuestras familias a Vitoria y poder formar parte del proyecto del Valencia Basket, que no para de crecer, es muy bonito. Empezamos desde cero y ver cómo hemos crecido ilusiona mucho. Lo mejor es ir sin presión porque muchas veces rindes menos cuando esa exigencia es más grande». Antes de acabar, comparte una reflexión: «La clave está en invertir en formación. Siempre puedes fichar jugadores pero si son de la casa la gente se siente más identificada. La clave será el equilibrio. Al final no puedes tener una plantilla con doce jugadoras de nivel Draft de la WNBA porque sería un explosión. El Valencia Basket lo está haciendo bien para encontrar el equilibrio entre jugadoras con experiencia, más jóvenes y con proyección». Pina, Gómez, Cotano, Díaz y Garí. El repóker taronja.