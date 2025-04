Raquel Carrera: «Tras la lesión he aprendido a tomar mejores hábitos y decisiones» La gallega reflexiona sobre todo lo que ha vivido en su proceso de recuperación «donde el primer paso que tienes que dar es volver a caminar» y reconoce que el objetivo de jugar en la WNBA «es algo que está ahí pero momento no lo valoro muy de cerca»

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL ZARAGOZA Jueves, 10 de abril 2025, 18:48

Una de las grandes estrellas de la Final Six de Zaragoza, que se transformará en Final Four con las semifinales de este viernes, es Raquel Carrera. La gallega, recuperada de su lesión en la rodilla, debe rescatar los galones que le siguen apuntando como la mejor jugadora europea de la generación de 2001. De momento, afronta con máxima ambición el cruce contra el potente Mersin Cukurova por un puesto en la gran final de la Euroleague Women.

-Disputan la semifinal de la Euroliga. Suena muy bien.

-Sí, jugar una semifinal de la Euroliga suena muy bien (sonríe ampliamente) y nos hace mucha ilusión. Con ella es con la que hemos venido a Zaragoza.

-¿Sueñan a lo grande pese al potencial del Mersin Cukurova?

-Claro que nos gustaría hacer algo grande y que soñamos con ello pero sabemos que va a ser muy complicado. Nos enfrentamos contra algunas de las mejores jugadoras del mundo pero ya sabemos, como ocurre en la Copa de la Reina, que a un partido puede pasar de todo. Y estamos entre los cuatro mejores equipos de Europa. Eso es importante.

-¿Buscan la hazaña en Zaragoza por Queralt Casas?

-La grave lesión de Queralt es un extra de motivación para el equipo, para darlo todo por ella, pero perdemos a una jugadora muy importante que suma en muchos aspectos, tanto dentro como fuera de la pista. Nos da mucha pena que se vaya a perder algo tan bonito y que le hacía mucha ilusión. Para nosotras es una gran motivación jugar por ella. Todas cambiaríamos cualquier título que se pueda ganar porque ninguna tenga una lesión grave. Sabemos que es parte de este deporte, porque trabajamos con nuestro cuerpo y las lesiones están ahí, pero siempre es complicado ver cuando una compañera se lesiona.

-Usted también tuvo una grave lesión jugando un partido, en la Copa de la Reina de 2024 en Huelva. ¿Tener desde el primer segundo el ánimo de un grupo unido es clave mentalmente?

-Tenemos la suerte de que muchas jugadoras llevamos en Valencia muchos años. Con Queralt son por ejemplo cuatro y al compartir tantas horas hace que aparte de compañeras de trabajo también seamos amigas y familia. Cuando a una persona que quieres le pasa algo te duele y hace que estés ahí para animarla como sea desde el minuto uno.

-Llegó a Valencia en 2019 con 17 años. ¿Aquí se ha hecho jugadora y persona adulta?

-Sí, he madurado como persona en Valencia y he crecido mucho deportivamente en el club. A veces nos cuesta asimilar las cosas que conseguimos en el momento, o valorarlo, pero cuando llega el verano o haces una pausa te das cuenta del tiempo invertido y es cuando te das cuenta de todo lo que has conseguido, pero sin perder el rumbo de que hay que seguir creciendo.

-¿Lo más duro de su lesión fue asimilar que se le iba a frenar un año la progresión?

-Cuando te ocurre una lesión grave la mentalidad que tienes que tener es que ha pasado y no tienes que poner en perspectiva ni el tiempo ni cualquier cosa que te desvíe de lo único importante, que es recuperarte.

-¿Cómo lo afrontó?

-Me centré en el día a día, poco a poco, y en cada semana ir dando pequeños avances. El primer paso que tienes que dar es volver a caminar o subir y bajar escaleras. A una deportista, acostumbrada a trabajar con su cuerpo, le cuesta tener que depender de alguien. Fue duro pero tuve la suerte de estar muy bien rodeada tanto en el club como fuera. Es lo que me ha llevado a tener una buena recuperación.

-Volver a caminar como alegría. En ocasiones nos olvidamos de las cosas importantes.

-Esa alegría de que las cosas van yendo bien es una sensación de que vuelves a ser la misma persona de antes de la lesión y eso te ayuda. Cuando dejas atrás la silla de ruedas, y luego las muletas, es cuando te das cuenta que todo empieza otra vez. Es un proceso duro pero bonito.

-¿Ha cambiado algo internamente en su forma de ser o actuar tras la lesión?

-Han cambiado bastantes cosas. Antes de la lesión tenía otro tipo de mentalidad. Siempre he querido ser deportista profesional pero es cierto que igual no trabajaba al 200% en ello. Con la lesión aprendí que tenía que trabajar más el cuerpo o mejorar ciertos hábitos y centrarme más. Por una parte, la lesión me ha ayudado a ser mejor jugadora. La reflexión es que sería importante darte cuenta antes de que llegue un golpe. Cuando eres más joven piensas que tu cuerpo lo puede aguantar todo, un montón de horas de autobús y luego ponerte a jugar casi sin calentar. No es así y tienes que darte cuenta que esto es un trabajo, que vas a trabajar con tu cuerpo y que hay que hacerlo al cien por cien. Tras la lesión en la rodilla he aprendido a tomar mejores hábitos y decisiones.

-¿Y en cuánto al desarrollo de su carrera?

-En lo deportivo, o cómo veo mi carrera, no ha cambiado nada. Sigo centrada en lo mismo, en seguir mejorando. Ahora mismo me centro en afrontar esta Final Six con el Valencia Basket, el volver a estar cien por cien como jugadora y ayudar al equipo en lo que pueda. Esa ahora mismo es mi mentalidad.

-Se perdió los Juegos de París por la lesión. Me imagino que el Eurobasket de este verano sí que entra en sus planes como reto ilusionante.

-Estar con la selección siempre es una ilusión y el hecho de que ahora se está viviendo el paso a una nueva generación con España, es algo que me ilusiona formar parte de esa renovación de jugadoras.

-¿El sueño de probarse en la WNBA a corto plazo que siempre ha tenido sigue vigente o ahora lo toma con más calma tras su regreso?

-Es algo que está ahí. De momento no lo valoro muy de cerca, porque estoy centrada en vivir el momento con el Valencia Basket y todo lo que queda de temporada, pero es algo que sigue estando ahí.

-¿Y cómo está su proceso de renovación con el Valencia Basket?

-También es algo que está ahí (sonríe) y que ya se irá viendo. De momento estoy centrada en acabar esta temporada y ya se irán viendo las cosas. Nos queda, después de la Final Six, el playoff de la Liga Endesa donde defendemos los dos últimos títulos y creo que hay que darle valor a las cosas que vamos consiguiendo.