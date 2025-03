Ragland y Caboclo serán baja en el Hapoel para el primer partido de la semifinal de la Eurocup

En una eliminatoria tan igualada como se plantea la semifinal de la Eurocup entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, los detalles pueden ... ser decisivos. El de la previa del primer partido de la serie, que se disputa este martes en la Fonteta (20:30 horas, #Vamos) apunta a serlo. El conjunto israelí ha confirmado las bajas para el encuentro, por sus problemas de espalda, de Ragland y Caboclo. Dos de los refuerzos, en el puesto de base y en la pintura, del equipo que lidera Itoudis. No en vano, el interior brasileño era uno de los problemas a los que se enfrentaba el conjunto taronja, que ha sufrido en partidos de esta temporada contra equipos que tienen un cinco muy físico.

Las bajas del Hapoel no deben despistar ni a los valencianos ni a sus aficionados. La Fonteta debe ser una caldera para evitar que la serie viaje a Bulgaria con un 0-1, más aún teniendo claro que el conjunto de Tel Aviv va a preparar una encerrona deportiva en un pabellón muy pequeño, el de Samokov, que se va a llenar. El Valencia Basket sigue contando con las bajas de Happ y De Larrea para afrontar un duelo durísimo. Así lo entiende el técnico taronja: «Seguro que va a ser al límite Es una eliminatoria muy grande porque somos dos de los mejores equipos de la competición. Dos de los favoritos. A Itoudis lo conozco. He jugado contra él cuando estaba en el CSKA y yo en el Baskonia. Tengo mucho respeto profesional por todos los compañeros de profesión y a él le tengo un aprecio personal. No somos amigos pero hemos tenido trato». El técnico griego se deshizo en elogios del rival antes de volar a España, es un veterano que sabe cómo tiene que jugarse con la presión. La otra semifinal la disputarán el Bahçesehir, con ventaja de campo en Estambul, y el Gran Canaria.