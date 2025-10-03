Quevedo pondrá a prueba la logística del Roig Arena con el modo baloncesto El concierto del madrileño aplazado este jueves pasa al sábado 25 de octubre a las 19 horas. El domingo 26 el recinto albergará dos partidos del Valencia Basket, a las 12:30 del equipo femenino contra el Jairis y a las 18 horas del masculino frente al Joventut. Tres eventos en menos de 24 horas con la coincidencia además del Medio Maratón

Juan Carlos Villena Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En la concepción del Roig Arena, una de las claves siempre fue la de maximizar los tiempos a la hora del montaje y desmontaje de ... cada tipo de evento. Algo que quedó claro en el propio diseño, como la amplia zona de carga en el muelle que está bajo la cota cero donde los trailers pueden entrar a trabajar o la opción de bajar todo el cuadro de luces y sonido, junto al videomarcador, hasta el suelo para poder operar. Con el modo baloncesto, el parquet se pondrá y retirará antes y después de los partidos, se realizaron múltiples pruebas para poder calibrar los límites de situaciones de estrés. Alguna de ellas, tras el concierto homenaje a Nino Bravo. La suspensión del concierto de Quevedo por motivos de salud del artista madrileño, previsto para este jueves 2 de octubre, pondrá a prueba por primera vez esa logística en un ejercicio real.

Noticia relacionada Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia La nueva fecha de concierto de Quevedo es para el sábado 25 de octubre a las 19 horas. A la coincidencia de fechas con el fin de semana del Medio Maratón Trinidad Alfonso se sumará el doble evento del día después. El desmontaje del espectáculo de Quevedo, que congregará a más de 15.000 personas, irá seguido del montaje de la pista de baloncesto puesto que a primera hora de la mañana del domingo 26 tendrá que estar preparada. Ese día está en la agenda del Roig Arena como el de la primera sesión doble de baloncesto de su historia. A las 12:30 horas, el Valencia Basket femenino recibirá al Jairis de Alcantarilla mientras que a las 18 horas, el Valencia Basket masculino tendrá como rival al Joventut de Ricky Rubio. Es decir, tres eventos en 24 horas donde pueden congregarse más de 30.000 personas entre los tres.

