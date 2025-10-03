Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El exterior del Roig Arena, en modo Valencia Basket. vbc

Quevedo pondrá a prueba la logística del Roig Arena con el modo baloncesto

El concierto del madrileño aplazado este jueves pasa al sábado 25 de octubre a las 19 horas. El domingo 26 el recinto albergará dos partidos del Valencia Basket, a las 12:30 del equipo femenino contra el Jairis y a las 18 horas del masculino frente al Joventut. Tres eventos en menos de 24 horas con la coincidencia además del Medio Maratón

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:00

Comenta

En la concepción del Roig Arena, una de las claves siempre fue la de maximizar los tiempos a la hora del montaje y desmontaje de ... cada tipo de evento. Algo que quedó claro en el propio diseño, como la amplia zona de carga en el muelle que está bajo la cota cero donde los trailers pueden entrar a trabajar o la opción de bajar todo el cuadro de luces y sonido, junto al videomarcador, hasta el suelo para poder operar. Con el modo baloncesto, el parquet se pondrá y retirará antes y después de los partidos, se realizaron múltiples pruebas para poder calibrar los límites de situaciones de estrés. Alguna de ellas, tras el concierto homenaje a Nino Bravo. La suspensión del concierto de Quevedo por motivos de salud del artista madrileño, previsto para este jueves 2 de octubre, pondrá a prueba por primera vez esa logística en un ejercicio real.

