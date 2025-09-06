Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jean Montero, ante UCAM Murcia, en una imagen de archivo. VBC

La pretemporada del Valencia Basket se inicia ante el UCAM Murcia en Yecla

El equipo masculino afronta este domingo su primer partido amistoso en el Torneo Región de Murcia Costa Cálida

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:54

La temporada 2025-26 del Valencia Basket arranca este fin de semana, ya que el equipo masculino entrenado por Pedro Martínez afrontará su primer ... partido amistoso de pretemporada midiéndose al UCAM Murcia en el Torneo Región de Murcia Costa Cálida. El choque tendrá lugar este domingo 7 de septiembre, en el Pabellón José Ortega Chumilla de Yecla, a partir de las 13 horas. El Valencia Basket, eso sí, ha anunciado que el encuentro no será ofrecido por streaming y el acceso al recinto del partido será gratuito hasta completar aforo.

