La pretemporada del Valencia Basket se inicia ante el UCAM Murcia en Yecla

La temporada 2025-26 del Valencia Basket arranca este fin de semana, ya que el equipo masculino entrenado por Pedro Martínez afrontará su primer ... partido amistoso de pretemporada midiéndose al UCAM Murcia en el Torneo Región de Murcia Costa Cálida. El choque tendrá lugar este domingo 7 de septiembre, en el Pabellón José Ortega Chumilla de Yecla, a partir de las 13 horas. El Valencia Basket, eso sí, ha anunciado que el encuentro no será ofrecido por streaming y el acceso al recinto del partido será gratuito hasta completar aforo.

Este partido amistoso será la primera oportunidad de ver con la elástica taronja a las incorporaciones de este curso que empezaron la pretemporada con el conjunto taronja: Kameron Taylor, Omari Moore, Neal Sako e Isaac Nogués. Además, los cinco internacionales españoles (Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui, Sergio De Larrea y Yankuba Sima) acaban de regresar tras su eliminación en el EuroBasket y todavía no han realizado ningún entrenamiento con el equipo. Sigue en el torneo continental Darius Thompson, que se enfrenta con Italia ante Eslovenia en los octavos de final a las 17:30 horas del domingo.

El alero húngaro Vincent Valerio-Bodon, que ha estado reforzando los entrenamientos de la primera plantilla taronja durante los últimos diez días, ampliará la convocatoria para este partido junto a los jóvenes de l'Alquería que están haciendo la pretemporada con el primer equipo: Jorge Carot, Álex Blanco, Nikola Dzepina y Tomas Talcis.

El equipo taronja de Pedro Martínez comienza su pretemporada con el primero de sus cuatro compromisos de preparación previos a la participación taronja en la Supercopa Endesa. El de este domingo será también el primer partido de pretemporada para el UCAM Murcia. El conjunto universitario ha realizado una profunda remodelación de su plantilla pero ha retenido a algunos de sus jugadores más importantes de las últimas temporadas como Dylan Ennis, Howard Sant-Roos, Jonah Radebaugh, Kaiser Gates o Dani García. Aunque han tenido salidas de jugadores relevantes, han llegado David DeJulius y Michael Forrest como bases y jugadores con experiencia en Euroliga como el alero Sander Raieste o el pívot Devontae Cacok, además de jugadores que conocen bien la Liga Endesa como Emanuel Cate (que regresa para una segunda etapa en Murcia), Toni Nakic o Rubén López de la Torre.

Tras este primer partido, se enfrentará al Casademont Zaragoza el miércoles 10 de septiembre a las 19 horas para la quinta edición del Memorial Pepe Lanzuela en Teruel. Para cerrar su preparación, repetirá en el torneo EncestaRías para participar en su décima edición. El equipo taronja abrirá la competición enfrentándose a Baskonia, en un choque que se jugará el viernes 19 de septiembre a las 18:45 horas. Al día siguiente, se medirá contra al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán el Río Breogán y el Real Madrid. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18 horas y la final del torneo para las 20:30 horas.