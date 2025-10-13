Pradilla: «No tener a nuestra gente en las gradas en el partido del Hapoel sería un palo duro» El interior del Valencia Basket entiende la ilusión de la afición taronja por el gran inicio del equipo, en resultados y nivel de juego, pero pide paciencia: «Hay que tener los pies en el suelo, sabemos que esto es muy largo»

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL LUGO Lunes, 13 de octubre 2025, 13:42

El Valencia Basket facturó en Lugo su segunda victoria en el arranque de la Liga ACB, que le coloca en tercera posición de la tabla, con un destacado Jaime Pradilla. El maño superó su mejor marca anotadora con la camiseta taronja, con 22 puntos, destacando en el triple con un espectacular 4 de 4 después haber comenzado con poco tino la temporada al no anotar ninguno en los primeros seis partidos oficiales. Lejos de ponerse la medalla, lo primero que hizo el aragonés fue destacar el trabajo en la sombra de los miembros del cuerpo técnico: «Juan Maroto me ha ayudado a trabajar el tiro, un día me cogió y me dijo vamos a trabajar por la tarde del tiro y hay que darle por tanto el mérito que se merece a su trabajo en partidos donde tengo acierto».

Sobre su actuación en el partido ante el Breogán, haciendo bueno lo del trabajo de equipo, Pradilla destacó a este periódico antes de regresar de tierras gallegas que estaba contento «de poder ayudar al equipo, haber sacado la victoria en un pabellón difícil y ahora tenemos una semana larga con tres partidos y a pelear otra vez». El estilo de juego, o más bien la confianza ciega en el mismo, está siendo la clave del gran arranque de temporada de los de Pedro Martínez. El mejor ejemplo llegó en el Pazo de Deportes, donde el 41-26 de mediados del segundo cuarto no amilanó a los valencianos, que respondieron con un parcial de 14-41 en ese mismo momento para acabar ganando por 90-113: «Al final la clave es insistir, trabajar día a día.

Hay días que las cosas, pues como hoy a mí, me han salido en ataque y hay otros días que tienes que sumar en otras cosas. Sí que es verdad que hasta ahora en ataque no había tenido mucho acierto, pero estaba intentando ayudar al equipo en defensa, en el rebote, y sobre todo en mi energía, que creo que es vital para este equipo. Estoy orgulloso de poder haber ayudado al equipo también en ataque y creo que es lo que debemos seguir haciendo, creer en nosotros mismos, luchar hasta el final y seguir trabajando».

Sobre la seguridad que debe tener el partido ante el Hapoel Tel Aviv, declarado de alto riesgo, el aragonés dejó claro que lo único que desea es que los aficionados del Valencia Basket puedan estar en las gradas: «Si tuviera que tomar yo la decisión (de si debe disputarse el partido o no), te diría que no lo sé porque me tendría que poner en la situación e informarme más sobre ese asunto porque ahora mismo te podría decir una cosa y estar totalmente desinformado. Lo único que podemos decir es que vamos a intentar hacer nuestro mejor baloncesto e intentar centrarnos en lo que es baloncesto. Lo que está fuera no es algo nuestro pero es verdad que jugar en casa y no tener a nuestra gente en las gradas en el partido del Hapoel sería un palo duro. Al final, no somos los que mandamos y cada uno toma sus decisiones».

Pradilla llegó a la Fonteta en el verano de 2020, en plena pandemia, y ya ha tenido tiempo de conocer el carácter valenciano. Ese que hace que, en lo buenos momentos deportivos, se dispare la euforia. «La gente está ilusionada y es normal», reconoció antes de pedir una dosis de tranquilidad pero sin poner barreras a que los seguidores del Valencia Basket disfruten del juego del equipo: «Creo que estamos haciendo las cosas bien, pero también hay que tener los pies en el suelo. Sabemos que esto es muy largo y el dato de la asistencia al Roig Arena en los dos primeros partidos ahora lo difícil será mantenerlo. Creo que es un gran dato y que con el estilo de juego que tenemos y cómo va el equipo, es para el aficionado. A menos para mí, si fuera a ver al Valencia Basket es lo que me gustaría ver, un juego alegre y divertido. Ojalá podamos mantener esto durante toda la temporada».